DURABOOK lance le Z14I-HG : la première station de travail mobile entièrement durcie prête pour l'IA au monde, offrant des performances IA allant jusqu'à 682 TOPS

Nouvelle station de travail graphique mobile de 14 pouces avec 16 Go de mémoire GDDR6, conçue pour l'IA avancée, la simulation et le traitement de données dans des environnements extrêmes.

TAIPEI, 26 mars 2026 /PRNewswire/ -- Durabook, la marque mondiale de solutions mobiles durcies appartenant à Twinhead International Corporation, annonce aujourd'hui le lancement de sa nouvelle station de travail mobile entièrement durcie Z14I-HG. Propulsée par des processeurs Intel® Core™ Ultra avec NPU Intel AI Boost intégrée et des GPU NVIDIA® RTX™ de génération Ada, la Z14I-HG offre jusqu'à 682 TOPS de performance IA ainsi qu'une accélération graphique de niveau station de travail directement en périphérie (edge). Cela permet d'exécuter sur site des charges de travail exigeantes telles que le rendu 3D en temps réel, l'inférence IA, la vision par ordinateur, la simulation de jumeaux numériques et l'analyse avancée des données, sans dépendre d'une infrastructure cloud.

DURABOOK Z14I-HG: AI-Ready Fully Rugged Workstation up to 682 TOPS

La Z14I-HG est conçue pour fonctionner dans des environnements où les ordinateurs portables classiques ne peuvent pas opérer de manière fiable. Alliant robustesse extrême, capacités graphiques de niveau station de travail et puissance de calcul IA, elle est idéale pour les opérations de défense, l'automatisation industrielle, l'ingénierie de terrain, l'inspection assistée par IA, l'analyse géospatiale et les applications de commandement mobile.

Prête pour l'IA, entièrement mobile

Grâce à l'architecture NVIDIA® Ada Lovelace avec cœurs Tensor de 4e génération, associée aux processeurs Intel Core Ultra et au NPU Intel AI Boost, la Z14I-HG délivre jusqu'à 682 TOPS de performance IA. Cette architecture hybride permet aux organisations de déployer des applications telles que la vision par ordinateur, la reconnaissance d'objets, l'analyse prédictive de maintenance, la fusion de capteurs et l'automatisation pilotée par l'IA. L'exécution locale de l'IA améliore les temps de réponse, la sécurité des données et la fiabilité opérationnelle, notamment dans les environnements à connectivité limitée ou inexistante. En combinant accélération IA, graphismes avancés et robustesse dans une plateforme mobile unique, la Z14I-HG offre une véritable solution d'IA en périphérie avec capacités de visualisation. Elle permet ainsi d'exécuter directement sur le terrain des analyses IA, de la vision par ordinateur et de la visualisation 3D, réduisant la latence et améliorant l'efficacité opérationnelle.

Puissance RTX Ada et calcul visuel avancé

La Z14I-HG intègre des GPU NVIDIA® RTX™ 3500 Ada ou en option RTX™ 5000 Ada, offrant jusqu'à 9 728 cœurs CUDA et 16 Go de mémoire GDDR6 (Graphics Double Data Rate 6) avec ECC (code correcteur d'erreurs). Cela permet d'atteindre plus de trois fois les performances graphiques des solutions GPU durcies actuelles, prenant en charge des charges de travail avancées telles que le rendu 3D en temps réel, la modélisation de jumeaux numériques, les systèmes d'information géographique (SIG), la visualisation géospatiale et les simulations d'ingénierie complexes.Avec une bande passante mémoire allant jusqu'à 576 Go/s, le système peut traiter de grands volumes de données et des modèles détaillés directement sur le terrain. La Z14I-HG offre une connectivité d'affichage de pointe pour les systèmes durcis, prenant en charge jusqu'à quatre sorties HDMI 2.1 pilotées par NVIDIA pour du 4K à 120 Hz ou du 8K à 60 Hz, ainsi qu'un port HDMI 2.1, un VGA et deux ports Thunderbolt™ 4. Contrairement aux systèmes durcis concurrents où les GPU accélèrent uniquement les charges de calcul, la Z14I-HG permet une sortie d'affichage entièrement pilotée par GPU, facilitant des configurations de visualisation multi-écrans complexes.

Conception durcie et fiabilité certifiée pour mission

Contrairement aux stations de travail traditionnelles, la Z14I-HG est conçue pour des conditions extrêmes et des déploiements mobiles. Elle est certifiée MIL-STD-810H pour la résistance aux chocs, aux vibrations et aux températures, ainsi que MIL-STD-461G pour la compatibilité électromagnétique dans des environnements à fortes interférences.En outre, l'appareil bénéficie d'une protection IP66 contre la poussière et les jets d'eau puissants, et peut fonctionner dans des températures allant de -29 °C (-20 °F) à 63 °C (145 °F), ce qui le rend adapté aux déploiements militaires, aux sites industriels, aux environnements maritimes et aux opérations d'infrastructure en extérieur. La Z14I-HG est également équipée d'un écran 14 pouces FHD DynaVue® avec une luminosité de 1200 nits, conçu pour une excellente lisibilité en extérieur. Ses principales caractéristiques incluent : un écran à fort contraste lisible en plein soleil, un écran tactile capacitif multipoint (10 points) et quatre modes d'entrée : gant, stylet, eau et doigt. Ces éléments garantissent une utilisation efficace dans des conditions météorologiques difficiles et sur le terrain.

Architecture de stockage sécurisée et flexible

Le système comprend deux SSD NVMe PCIe amovibles à extraction rapide, permettant aux utilisateurs de remplacer les supports de stockage en quelques secondes sans outils. Cela offre une meilleure sécurité des données, un remplacement rapide sur le terrain et une continuité opérationnelle dans les environnements critiques. La Z14I-HG intègre également une baie multimédia modulaire pouvant accueillir un lecteur optique, une deuxième batterie ou un troisième disque de stockage. Cette conception permet aux organisations de personnaliser le système selon leurs besoins opérationnels. Des fonctions de sécurité avancées sont également incluses, telles que le TPM 2.0 en standard, Intel® vPro™, Windows 11 Secured-core PC, ainsi qu'une caméra infrarouge 5 MP compatible Windows Hello et un lecteur d'empreintes digitales en option, répondant aux exigences des environnements de travail mobiles modernes.

« En lançant la station de travail mobile durcie Z14I-HG, nous démontrons notre engagement à fournir à nos clients les technologies de pointe dont ils ont besoin pour rester connectés et garder le contrôle », a déclaré Fred Kao, PDG de Twinhead. « Grâce à ses performances de calcul élevées, ses capacités IA et sa polyvalence, la Z14I-HG est idéale pour les professionnels des opérations de défense et de commandement tactique, des applications géospatiales et cartographiques, de la surveillance assistée par IA, des services publics et de l'énergie, de l'automatisation, de la fabrication intelligente ainsi que de l'ingénierie et de la maintenance. »

Disponibilité

La nouvelle Z14I-HG est disponible dès maintenant. Pour les spécifications complètes et plus d'informations, veuillez consulter :

https://www.durabook.com/fr/products/station-de-travail-z14i-hg/

Pour en savoir plus sur le programme de revendeurs, veuillez visiter :

https://www.durabook.com/fr/partners/ ou contacter[email protected].

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À propos de DURABOOK

Durabook est la marque principale de Twinhead International Corporation à Taïwan, un fabricant mondialement reconnu de solutions mobiles durcies depuis 40 ans. Tous les appareils Durabook sont conçus, fabriqués et testés selon les normes les plus strictes afin de garantir une qualité et une fiabilité maximales. Engagés dans l'excellence en ingénierie et en service, les produits Durabook sont adoptés depuis plus de deux décennies par des clients gouvernementaux et industriels dans les secteurs du pétrole et du gaz, des services publics, du service terrain, de la défense et de la sécurité publique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2937853/Z14I_HG_Press_Release_image.jpg