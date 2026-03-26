DURABOOK präsentiert die Z14I-HG: Erste KI-fähige Rugged Mobile Workstation mit einer KI-Leistung von bis zu 682 TOPS

Leistungsstarke 14-Zoll mobile Grafik-Workstation mit 16 GB GDDR6 für KI, Simulation und Datenverarbeitung in extremen Bedingungen

TAIPEI, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- Mit der neuen Z14I-HG stellt Durabook, weltweit renommierte Marke für widerstandsfähige Mobilitätslösungen und Teil der Twinhead International Corporation, die weltweit erste KI-ready Fully Rugged Mobile Workstation mit NVIDIA® RTX™ 5000/3500 Ada Grafik vor. Das 14-Zoll-System kombiniert bis zu 682 TOPS Edge-AI-Performance, Intel® Core™ Ultra Prozessoren mit integrierter NPU und Workstation-Class RTX Ada Grafik in einem nach MIL-STD-810H, MIL-STD-461G und IP66 zertifizierten Gehäuse. Damit ermöglicht die Z14I-HG rechenintensive Anwendungen wie Echtzeit-3D-Rendering, KI-Inferenz, Computer Vision, Digital-Twin-Simulation und fortschrittliche Datenanalytik direkt im Feld – selbst bei -29°C bis +63°C.

DURABOOK Z14I-HG: AI-Ready Fully Rugged Workstation up to 682 TOPS

Die Z14I-HG richtet sich insbesondere an Unternehmen aus den Bereichen Geodaten- und Mapping-Anwendungen, KI-gestützte Inspektion und Überwachung, Energie- und Versorgungswirtschaft, industrielle Automatisierung und Smart Manufacturing sowie an Außendienst-, Infrastruktur- und Wartungsteams.

Die leistungsstärkste Rugged 14-Zoll-KI-Workstation ihrer Klasse

Die Durabook Z14I-HG wurde für Organisationen entwickelt, die Hochleistungs-Computing und KI direkt am Einsatzort benötigen – ohne Abhängigkeit von Cloud-Infrastruktur. Mit Intel® Core™ Ultra Prozessoren inklusive integrierter AI Boost NPU und NVIDIA® RTX™ Ada GPUs liefert das System bis zu 682 TOPS KI-Rechenleistung. Es vereint KI-Beschleunigung, professionelle Grafikperformance und kompromisslose Rugged-Zuverlässigkeit in einer einzigen mobilen Plattform. Energieversorger können beispielsweise mithilfe von Computer-Vision-Modellen beschädigte Hochspannungsleitungen in Echtzeit analysieren – direkt im Servicefahrzeug. Die KI erkennt Materialermüdung sofort, ohne dass große Bilddaten in die Cloud übertragen werden müssen. Das reduziert Latenz, spart Bandbreite und erhöht die Datensicherheit.

Workstation-Class RTX Ada Grafik für anspruchsvollste Visualisierung

Die Z14I-HG integriert wahlweise eine NVIDIA® RTX™ 3500 Ada mit 12 GB ECC GDDR6 oder optional eine RTX™ 5000 Ada mit 16 GB ECC GDDR6 Speicher. Mit bis zu 9.728 CUDA-Kernen und einer Speicherbandbreite von bis zu 576 GB/s bietet das System mehr als die dreifache Grafikleistung aktuell verfügbarer Rugged-GPU-Lösungen. Damit ermöglicht es grafikintensive Workloads wie: Echtzeit-3D-Rendering, Digital-Twin-Modellierung, GIS- und Geodaten-Visualisierung sowie komplexe Ingenieur- und Simulationsanwendungen. So kann ein Ingenieurteam etwa die Belastung einer Brückenkonstruktion direkt auf der Baustelle simulieren. Änderungen im Modell werden in Echtzeit berechnet und visuell dargestellt – ohne Rückgriff auf stationäre Workstations im Büro.

Echte Edge-AI: Intelligenz dort, wo sie gebraucht wird

Durch die Kombination aus NVIDIA® Ada Lovelace Architektur mit Tensor Cores und Intel AI Boost NPU entsteht eine hybride KI-Architektur für lokale Hochleistungsanalysen. Typische Anwendungen umfassen: Objekterkennung und automatische Inspektion, Predictive-Maintenance-Analysen, Sensorfusion in sicherheitskritischen Umgebungen und KI-gestützte Automatisierung. In einer Produktionsanlage beispielsweise kann das System Sensordaten mehrerer Maschinen in Echtzeit analysieren. Abweichungen werden sofort erkannt und Wartungseinsätze geplant, bevor es zum Ausfall kommt.

Robust im Design: zertifizierte Zuverlässigkeit für den Einsatz

Die Z14I-HG wurde speziell für extreme Einsatzbedingungen entwickelt. Sie ist zertifiziert nach: MIL-STD-810H (Stoß, Vibration, Regen, Staub, Temperatur), MIL-STD-461G (elektromagnetische Verträglichkeit) und IP66 (Schutz gegen Staub und starke Wasserstrahlen). Das System arbeitet zuverlässig bei Temperaturen von -29°C bis +63°C.

Auf einer Offshore-Plattform zum Beispiel bleibt es auch bei Salznebel, hoher Luftfeuchtigkeit und starken Vibrationen voll funktionsfähig.

Maximale Display- und Anschlussvielfalt für professionelle Multi-Screen-Umgebungen

Die Z14I-HG verfügt über ein 14,0" FHD DynaVue® Sunlight-Readable Display mit 1200 Nits Helligkeit und 10-Punkt kapazitivem Multi-Touch. Das Display gewährleistet selbst bei direkter Sonneneinstrahlung eine hervorragende Lesbarkeit. Unterstützt werden vier Eingabemodi: Finger, Handschuh, Wasser und Stylus. Damit ist es auch für anspruchsvolle Visualisierungsaufgaben im mobilen Einsatz ausgelegt. Darüber hinaus bietet das System eine außergewöhnlich umfangreiche Schnittstellenausstattung mit bis zu vier NVIDIA-getriebenen HDMI 2.1 Ausgängen für 4K bei 120 Hz oder 8K bei 60 Hz, zusätzlich zu einem fünften HDMI-Port, zwei Thunderbolt™ 4 Anschlüssen, VGA, Dual-LAN sowie seriellen Schnittstellen (RS232/RS422/RS485). Im Gegensatz zu vergleichbaren Geräten, bei denen die GPU lediglich Rechenlast beschleunigt, unterstützt die Z14I-HG eine vollständige GPU-getriebene Display-Ausgabe. Dadurch lassen sich komplexe Multi-Screen-Setups realisieren – beispielsweise zur parallelen Darstellung von Sensordaten, 3D-Modellen und hochauflösenden Karten in Echtzeit.

Flexible Speicher- und Sicherheitsarchitektur

Die Z14I-HG ist mit zwei herausnehmbaren Quick-Release-NVMe-SSDs ausgestattet, die sich werkzeuglos innerhalb weniger Sekunden austauschen lassen. Ergänzt wird das Konzept durch eine modulare Media Bay, die alternativ eine zusätzliche Batterie oder weiteren Speicher aufnehmen kann. Für umfassende Datensicherheit sorgt eine Vielzahl integrierter Sicherheitsfunktionen, darunter TPM 2.0, Intel® vPro™, Windows 11 Secured-Core PC sowie optionale biometrische Authentifizierungsverfahren wie Windows Hello oder ein Fingerabdruckscanner.

Die Durabook Z14I-HG ist ab sofort bestellbar. Die technischen Spezifikationen und Details finden sich auf der Produktseite: https://www.durabook.com/de/products/z14i-hg-workstation/

Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Wiederverkäufer werden können, besuchen Sie bitte https://www.durabook.com/de/partners/ oder kontaktieren Sie [email protected].

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Über DURABOOK

Durabook ist die Kernmarke der Twinhead International Corporation in Taiwan, einem weltweit renommierten Hersteller von robusten mobilen Lösungen mit 40 Jahren Erfahrung. Alle Durabook-Geräte werden nach höchsten Standards entwickelt, hergestellt und getestet, um maximale Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Mit einem klaren Bekenntnis zu exzellenter Ingenieurskunst und Service werden Durabook-Produkte seit mehr als zwei Jahrzehnten von Regierungs- und Unternehmenskunden in Bereichen wie Öl und Gas, Versorgungswirtschaft, Außendienst, Militär und öffentliche Sicherheit eingesetzt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2938815/Z14I_HG_Press_Release_image_DE.jpg