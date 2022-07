DURAFIDE (R) PPS da Polyplastics oferece maior transmitância e robustez em aplicações soldadas a laser

TÓQUIO, 17 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A Polyplastics Co., Ltd., fornecedora líder global de termoplásticos de engenharia, está encontrando uso bem-sucedido de sulfeto de polifenileno (PPS) em aplicações soldadas a laser, como peças automotivas, graças a materiais com recursos aprimorados. A empresa oferece o DURAFIDE (R) PPS que oferece maior transmissão e robustez e facilita a soldagem a laser em diversas aplicações.

A soldagem a laser é um método de junção que oferece uma longa lista de vantagens, mas tem sido difícil de usar com PPS devido à sua baixa transmitância de laser e problemas relacionados de produção em massa, como uma janela de processamento estreita. O DURAFIDE (R) PPS de tipo linear da Polyplastics é caracterizado por sua cor branca natural, em vez da cor natural marrom-avermelhada de materiais concorrentes de PPS do tipo crosslink. Isso lhe confere uma transmissibilidade a laser superior (transmissibilidade de luz na região infravermelha) e possibilita a soldagem a laser.

O DURAFIDE (R) PPS oferece uma melhoria de aproximadamente 6% na transmissibilidade a laser, o que resulta em uma janela de processamento mais ampla para uma ampla gama de condições de soldagem. O material também oferece uma melhoria de aproximadamente 28% na robustez em relação às classes padrão. Essa robustez excepcional é importante para a resistência inicial e a durabilidade. O DURAFIDE (R) PPS também oferece forte estabilidade dimensional, baixo empenamento e resistência química.

O DURAFIDE (R) PPS permite o uso de soldagem a laser para a produção de componentes elétricos automotivos para os quais esse método não poderia ser usado prontamente antes. Entre essas peças automotivas estão bombas de água elétricas, atuadores de mudança, atuadores elétricos de válvulas com temporização variável, válvulas solenoides e vários sensores.

Atualmente, a Polyplastics está realizando um projeto de desenvolvimento para oferecer transmissão a laser de PPS mais aprimorada e ampliar ainda mais a janela de processamento.

Para mais informações, acesse : https://www.polyplastics-global.com/en/approach/9.html

Sobre a Polyplastics

A Polyplastics Co., Ltd. é líder global no desenvolvimento e produção de termoplásticos de engenharia. O portfólio de produtos da empresa inclui POM, PBT, PPS, LCP, PET, COC e LFT. A empresa tem a maior participação no mercado global de POM e LCP. Com mais de 50 anos de experiência, a empresa é respaldada por uma sólida rede global de recursos de P&D, produção e vendas e é capaz de criar soluções avançadas para um mercado global em constante mudança.

O *DURAFIDE (R) é uma marca registrada da Polyplastics Co., Ltd. no Japão e em outros países.

FONTE Polyplastics Co., Ltd.

