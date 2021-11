Duurzaamheid en toepassingsexpertise zijn de belangrijkste elementen van de nieuwe Momentive Niax™ -polyurethaanschuimadditieven

MILAAN, 2 november 2021 /PRNewswire/ -- Momentive Performance Materials Inc. (Momentive) kondigt de lancering aan van de volgende generatie Niax-polyurethaanadditieven voor een breed scala aan PU-toepassingen. Deze nieuwe producten bieden lagere emissie-eigenschappen, terwijl producenten hun proces- en eindproductprestaties kunnen behouden.

Niax - siliconenstabilisatoren voor polyurethaanschuim van plaatmateriaal zorgen voor aanzienlijk lagere emissie en verminderde geur van het uiteindelijke schuim in vergelijking met conventionele stabilisatoren



- voor polyurethaanschuim van plaatmateriaal zorgen voor aanzienlijk van het uiteindelijke schuim in vergelijking met conventionele stabilisatoren Niax siliconen L-850 voor de productie van vlamvertragende schuimen biedt een vermindering van 10%-30% van vlamvertragers in sommige formuleringen.



voor de productie van vlamvertragende schuimen biedt een vermindering van 10%-30% van vlamvertragers in sommige formuleringen. Niax EF-katalysatoren kunnen zorgen voor lagere emissie, minder geur en een grotere verwerkingsruimte voor beddengoed, meubels en gegoten schuim voor auto's.



kunnen zorgen voor lagere emissie, minder geur en een grotere verwerkingsruimte voor beddengoed, meubels en gegoten schuim voor auto's. Niax-siliconenstabilisatoren met lagere emissie-eigenschappen voor hardschuimformuleringen. Deze formuleringen hebben een lagere thermische geleidbaarheid aangetoond voor isolatiepanelen en verbeterde duurzaamheid voor metalen sandwichpanelen door oppervlaktedefecten te elimineren.



met lagere emissie-eigenschappen voor hardschuimformuleringen. Deze formuleringen hebben een lagere aangetoond voor isolatiepanelen en voor metalen sandwichpanelen door oppervlaktedefecten te elimineren. Niax siliconen L-3881 , een nieuwe oppervlakteactieve stof met lagere emissie kan worden gebruikt in visco-elastische gegoten flexibele schuimformuleringen, verbetert doorgaans de stabilisatie en biedt een grotere verwerkingsruimte.



, een nieuwe oppervlakteactieve stof met kan worden gebruikt in visco-elastische gegoten flexibele schuimformuleringen, verbetert doorgaans de stabilisatie en biedt een grotere verwerkingsruimte. Niax siliconen L-5641, met gereduceerde VOS-emissie voor de productie van mechanisch opgeschuimde schuimen, waardoor de prestatie-eigenschappen van energieabsorberende schuimen worden geoptimaliseerd.

"De bekende productbetrouwbaarheid van Momentive heeft een belangrijke stap verder gezet door hun inzet voor meer duurzame formuleringen, producten met een lagere emissie en toepassingen met een hogere energie-efficiëntie van polyurethaanadditieven", legt dr. Alberto Melle, Global SLAB Business Leader bij Momentive. "Bovendien stellen Momentive's applicatie-expertise en het vermogen om nieuwe oplossingen te bieden hen in staat om het breedste scala aan uiteindelijke toepassingen te dekken."

De nieuwste polyurethaanoplossingen van Momentive zullen te zien zijn op Stand E5 tijdens de komende UTECH Europe-tentoonstelling die plaatsvindt van 16-18 november 2021 in MECC Maastricht, Nederland. Deelnemers krijgen ook meer horen van onze RMS- en Slab-experts tijdens de technische UTECH-conferenties op 17 november. Voor meer informatie over de polyurethaanoplossingen van Momentive kunt u terecht op www.momentive.com.

Over Momentive

Momentive is een vooraanstaand wereldwijd bedrijf voor geavanceerde materialen met een geavanceerde focus op siliconen en speciale producten. We leveren technologieën, oplossingen en processen die zijn ontworpen om de producten van onze klanten vooruit te helpen - producten die een diepgaande impact hebben op het dagelijks leven van zonsondergang tot zonsopgang, en van woonkamers tot de ruimte om ons heen. Met elke innovatie creëert Momentive een duurzamere toekomst. Ons uitgebreide productportfolio bestaat uit geavanceerde siliconenoplossingen die een essentiële rol spelen bij het stimuleren van prestaties in een groot aantal industrieën, waaronder landbouw, auto-industrie, ruimtevaart, elektronica, persoonlijke verzorging, consumentenproducten, bouw en constructie, en nog veel meer.

Momentive Performance Materials, Inc. is een indirecte volledige dochteronderneming van MOM Holding Company, met hoofdkantoor in Waterford, New York, een van 's werelds grootste producenten van siliconen en siliconenderivaten.

