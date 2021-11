La durabilité et l'expertise en matière d'application sont les éléments clés des nouveaux produits d'additifs pour mousse de polyuréthane Niax™ de Momentive

MILAN, 2 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Momentive Performance Materials Inc. (Momentive) annonce le lancement de la nouvelle génération d'additifs polyuréthanes Niax pour une large gamme d'applications PU. Ces nouveaux produits offrent des propriétés d'émission inférieures, tout en permettant aux fabricants de maintenir leur processus et la performance du produit final.

Les stabilisateurs à base de silicone Niax pour la mousse de polyuréthane en plaques permettent une émission nettement inférieure et une odeur réduite des mousses finales par rapport aux stabilisateurs conventionnels





Niax silicone L-850 pour la production de mousses ignifugées offre une réduction de 10 % à 30 % des retardateurs de flamme dans certaines formulations.





Les catalyseurs EF Niax qui peuvent fournir une émission plus faible, une odeur plus faible et une plus grande latitude de traitement pour les applications de literie, de meubles et de mousse automobile moulée.





Les Stabilisateurs silicone Niax avec des propriétés d'émission plus faibles pour les formulations de mousse rigide. Ces formulations ont démontré une plus faible conductivité thermique pour les panneaux d'isolation et une durabilité améliorée pour les panneaux métalliques sandwichs en éliminant les défauts de surface.





Niax silicone L-3881, un nouveau tensioactif à faible émission qui peut être utilisé dans les formulations de mousse souple moulée viscoélastique améliorent généralement la stabilisation et offrent une plus grande latitude de traitement.





Niax Silicone L-5641, avec émission de COV réduite pour la fabrication de mousses moussées mécaniquement, optimisant les propriétés de performance des mousses absorbant l'énergie.

« La fiabilité bien connue des produits de Momentive a franchi une étape importante grâce à leur engagement en faveur de formulations plus durables, de produits à plus faible émission et d'applications à plus haut rendement énergétique des additifs de polyuréthane », explique le Dr Alberto Melle, Responsable mondial de l'activité SLAB chez Momentive. « En outre, l'expertise de Momentive en matière d'applications et sa capacité à fournir de nouvelles solutions leur permettent de couvrir la plus large gamme d'applications finales. »

Les toutes nouvelles solutions de polyuréthane de Momentive seront exposées au stand E5 lors de la prochaine exposition UTECH Europe qui aura lieu du 16 au 18 novembre 2021 au MECC de Maastricht, aux Pays-Bas. Les participants pourront également en savoir plus sur nos experts en RMS et en dalles lors des conférences techniques de l'UTECH le 17 novembre. Pour en savoir plus sur les solutions de Momentive pour les polyuréthanes, rendez-vous sur www.momentive.com ..

À propos de Momentive

Momentive est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des matériaux avancés qui se concentre sur les silicones et les produits de spécialité. Nous fournissons des technologies, des solutions et des processus conçus pour propulser les produits de nos clients vers l'avant - des produits qui ont un impact profond sur la vie quotidienne, du crépuscule à l'aube, et des salons à l'espace. Avec chaque innovation, Momentive crée un avenir plus durable. Notre vaste portefeuille de produits est composé de solutions de silicone avancées qui jouent un rôle essentiel dans l'amélioration des performances dans une multitude d'industries, dont l'agriculture, l'automobile, l'aérospatiale, l'électronique, les soins personnels, les produits de consommation, le bâtiment et la construction, et plus encore.

Basée à Waterford, New York, Momentive Performance Materials, Inc, une filiale indirecte à 100 % de MOM Holding Company, est l'un des plus grands producteurs mondiaux de silicones et de dérivés de silicone.

