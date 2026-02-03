DXC classé parmi les trois meilleurs fournisseurs de services informatiques en Europe par Whitelane Research

L'entreprise arrive en tête de tous les prestataires pour les contrats de plus de 20 millions d'euros

ASHBURN, Virgibie, 3 février 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), l'un des principaux partenaires de technologie et d'innovation des entreprises, a confirmé son statut de fournisseur de services informatiques de premier plan dans l'étude European IT Sourcing Study 2025/2026 de Whitelane Research. DXC s'est classé dans le top 3 pour ce qui est de la satisfaction générale des clients (sur la base des fournisseurs qui ont reçu plus de 150 évaluations) à l'échelle européenne, et ce pour la deuxième année consécutive. En outre, DXC arrive en tête des grands fournisseurs de services informatiques pour ce qui est de la satisfaction des clients avec une valeur contractuelle annuelle supérieure à 20 millions d'euros.

Whitelane Research, l'un des organismes de recherche les plus prestigieux d'Europe, a interrogé plus de 2 500 organisations des secteurs privé et public dans huit pays et régions d'Europe. Sur la base d'entretiens avec 224 clients, DXC s'est classé comme « Strong Performer » dans toutes les catégories de services, y compris les services d'application, les services cloud & infrastructure, les services en milieu de travail, et comme « Exceptional Performer » pour les services de sécurité.

« DXC est reconnu comme un fournisseur de premier plan dans la plupart des pays européens sondés, établissant une solide réputation en tant que partenaire de confiance pour ses clients. Sur un marché très concurrentiel, la satisfaction invariablement élevée de la clientèle de l'entreprise est particulièrement impressionnante », a déclaré Jef Loos, responsable de la recherche pour l'Europe à Whitelane Research.

DXC occupe une position élevée dans le classement dans plusieurs secteurs, y compris le secteur public où il a été nommé « Exceptional Performer », avec un taux de satisfaction des clients de 84 %. DXC possède des dizaines d'années d'expérience dans le secteur public, ayant formé des partenariats avec des dizaines d'organisations gouvernementales de premier plan en Europe, y compris Consip, l'organe d'approvisionnement du ministère italien de l'économie et des finances, et l'Agence spatiale européenne.

« DXC continue d'offrir des expériences exceptionnelles à ses clients, obtenant l'un des taux de satisfaction les plus élevés sur un marché hautement concurrentiel », a déclaré Juan Parra, président de DXC pour l'Europe. « En tant que fournisseur de services informatiques de premier plan dans de nombreux secteurs, nous restons déterminés à aider nos clients à relever des défis complexes grâce à des solutions innovantes qui stimulent la croissance », a ajouté M. Parra.

DXC est le pilier du parcours de modernisation de ses clients. Forts d'une profonde expertise en ingénierie et dans l'industrie, nous existons pour faire bouger les choses en maîtrisant la complexité d'un monde qui évolue de manière exponentielle. Par exemple, DXC travaille en partenariat avec des leaders des services financiers tels que Banco Sabadell en Espagne et PKO Bank en Pologne, des fournisseurs de télécommunications dont Telenor en Suède, des géants de l'aérospatiale et des transports tels qu'Airbus et Alstom en France. En alliant l'innovation et l'exécution pratique, DXC transforme des initiatives ambitieuses en résultats concrets.

