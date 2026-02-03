DXC von Whitelane Research als einer der drei führenden IT-Anbieter in Europa ausgezeichnet

Führend unter allen Anbietern bei Verträgen über 20 Millionen Euro

ASHBURN, Virginia, 3. Februar 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology(NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, hat seinen Status als führender IT-Dienstleister in der „2025/2026 European IT Sourcing Study" von Whitelane Research behauptet. DXC erreichte zum zweiten Mal in Folge einen Platz unter den Top Drei in der Gesamtkundenzufriedenheit (basierend auf Anbietern, die mehr als 150 Bewertungen erhielten) auf europäischer Ebene. Darüber hinaus wurde DXC zum führenden großen IT-Dienstleister in Bezug auf Kundenzufriedenheit mit einem jährlichen Vertragswert von über 20 Millionen Euro gekürt.

Whitelane Research, eine der renommiertesten Forschungsorganisationen in Europa, hat mehr als 2.500 Organisationen des privaten und öffentlichen Sektors in acht europäischen Ländern und Regionen befragt. Basierend auf Interviews mit 224 Kunden wurde DXC in allen Dienstleistungskategorien, einschließlich Anwendungsdienstleistungen, Cloud- und Infrastrukturdienstleistungen sowie Arbeitsplatzdienstleistungen, als „Strong Performer" und im Bereich Sicherheitsdienstleistungen als „Exceptional Performer" eingestuft.

„DXC wird in den meisten der untersuchten europäischen Länder als führender Anbieter anerkannt und hat sich einen hervorragenden Ruf als vertrauenswürdiger Partner für seine Kunden erarbeitet. In einem hart umkämpften Markt ist die konstant hohe Kundenzufriedenheit des Unternehmens besonders beeindruckend", so Jef Loos, Leiter der Forschungsabteilung Europa bei Whitelane Research.

DXC erzielte in mehreren Branchen hervorragende Platzierungen, darunter im öffentlichen Sektor, wo es mit einer Kundenzufriedenheitsrate von 84 % als „Exceptional Performer" ausgezeichnet wurde. DXC verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im öffentlichen Sektor und arbeitet mit zahlreichen führenden Regierungsorganisationen in Europa zusammen, darunter Consip, die Beschaffungsabteilung des italienischen Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen, sowie die Europäische Weltraumorganisation.

„DXC bietet weiterhin ein außergewöhnliches Kundenerlebnis und erzielt in einem hart umkämpften Markt eine der höchsten Zufriedenheitsbewertungen", erklärte Juan Parra, Vorsitzender von DXC für Europa. „Als führender IT-Dienstleister in verschiedenen Branchen sind wir weiterhin bestrebt, unsere Kunden bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen durch innovative Lösungen zu unterstützen, die das Wachstum fördern", fügte Parra hinzu.

DXC ist das Rückgrat der Modernisierungsbemühungen seiner Kunden. Wir verfügen über fundiertes technisches und branchenspezifisches Fachwissen und haben es uns zur Aufgabe gemacht, Dinge zu verwirklichen, indem wir die Komplexität einer sich exponentiell verändernden Welt meistern. DXC arbeitet beispielsweise mit führenden Finanzdienstleistern wie der Banco Sabadell in Spanien und der PKO Bank in Polen, Telekommunikationsanbietern wie Telenor in Schweden sowie Luftfahrt- und Transportriesen wie Airbus und Alstom in Frankreich zusammen. Durch die Kombination von Innovation und praktischer Umsetzung verwandelt DXC ambitionierte Initiativen in konkrete Ergebnisse.

