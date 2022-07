DXC Et Manchester United Se Tiennent « Côte A Côte » Dans Le Cadre D'un Partenariat Technologique Pluriannuel

Grâce à cet accord, DXC deviendra le principal partenaire de Manchester United, dédié à sa transformation numérique et à l'innovation. En tant que principal sponsor des manches du maillot, DXC aura une présence mondiale sur l'épaule des versions domicile, extérieure et additionnelle de celui-ci. DXC deviendra également partenaire de la Manchester United Foundation, participant pleinement aux initiatives qu'elle prend au sein de leur communauté.

« Nous sommes fiers d'accueillir DXC en tant que principal partenaire pour notre transformation numérique, la Manchester United Fondation et la manche des maillots dans cette nouvelle ère passionnante pour le club », a déclaré Victoria Timpson, PDG des alliances et partenariats de Manchester United. « Nous sommes deux organisations partageant la même conviction que la technologie a le pouvoir de faire gagner. »

En tant que l'une des équipes sportives les plus reconnues au monde, Manchester United travaillera avec DXC pour devenir davantage axée sur les données et optimiser son offre digitale pour ses fans ; pour améliorer la façon dont ils s'engagent et interagissent avec le club.

« Grâce à ce partenariat, Manchester United se tourne vers DXC pour son expérience en matière de transformation d'entreprise, alors que le club s'efforce à engager les fans et inspirer les jeunes », a déclaré Chris Drumgoole, directeur des opérations, DXC Technology. « Qu'il s'agisse de diriger l'une des équipes sportives les plus populaires et les plus performantes au monde ou de transformer les activités des entreprises du Fortune 500, Manchester United et DXC sont des experts dans la gestion d'activités critiques. Nous sommes unis pour offrir l'excellence. »

L'accord, qui débute en juillet 2022, couvre les domaines suivants :

Présence digitale de Manchester United

DXC gèrera et développera la présence digitale de Manchester United, y compris le site web et les plateformes média du club, pour engager une communauté mondiale de 1,1 milliard de fans et de followers au plus près du club. Dès maintenant, DXC gérera l'application de Manchester United, qui compte des utilisateurs dans 214 pays et qui est l'application sportive la plus téléchargée dans 68 pays. Par exemple, DXC rationalisera les données d'analyse pour aider le club à offrir une expérience plus personnalisée aux fans sur les canaux digitaux du club.

Axé sur les données

Grâce à son expérience dans l'analyse et l'ingénierie des données, DXC aidera Manchester United à exploiter la puissance des données dans tout le club pour améliorer l'expérience des fans et certaines opérations commerciales. Dans un premier temps, DXC et United fourniront une nouvelle plate-forme qui regroupera les données de l'ensemble du club et permettra de dénicher de nouvelles informations pour éclairer la planification et les performances stratégiques de l'entreprise.

Partenaire de la Manchester United Foundation

DXC va également être partenaire de la Manchester United Foundation, La collaboration visera à utiliser la technologie pour avoir un impact positif sur les personnes, l'environnement et la société ; travaillant ensemble pour éduquer et inspirer une nouvelle génération d'étudiants en filière scientifique (STEM) grâce à l'organisation d'ateliers digitaux, la mise en place de programmes et de séminaires.

Feuille de route de la transformation digitale

DXC et Manchester United travailleront ensemble pour définir une vision et une stratégie digitales pour aider le club à bénéficier des puissantes technologies émergentes alors qu'il se prépare aux opportunités de demain. Par exemple, DXC travaillera avec la Man Utd Academy pour soutenir le personnel d'encadrement avec des technologies d'analyse de données, de suivi et de rapport.

Partenaire de la manche du maillot

En tant que partenaire principal des manches de maillot pour la saison 2022/23, DXC sera visible sur le maillot domicile, extérieur et additionnel du club, pour les équipes masculines, féminines et juniors, bénéficiant d'une exposition de la marque au public mondial du football. DXC rejoint Teamviewer et adidas en tant que partenaires principaux sur le nouveau kit qui sera lancé plus tard cette semaine.

« L'expertise technologique de DXC contribuera à placer Manchester United à l'avant-garde de la transformation numérique, en offrant des méthodes de travail efficaces et de nouvelles opportunités passionnantes d'interagir avec les fans. Les possibilités sont infinies et nous sommes impatients de travailler avec DXC sur nos futures offres numériques », a ajouté Victoria Timpson.

A propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) accompagne les entreprises dans la gestion de leurs systèmes critiques et de leurs opérations en modernisant leurs infrastructures IT, en optimisant leurs architectures de données tout en garantissant la sécurité et l'évolutivités de ceux-ci, grâce au cloud, qu'il soit public, privé et hybride. Les plus grandes entreprises mondiales et organisations du secteur public font confiance à DXC pour fournir des services, à travers les différentes strates de l'Enterprise Technology Stack, pour atteindre de nouveaux seuils de performance, être plus compétitifs et créer de nouvelles expériences client. Pour en savoir plus sur la manière dont nous assurons l'excellence pour nos clients et nos collègues sur DXC.com.

À propos de Manchester United

Manchester United est l'une des équipes sportives les plus populaires et les plus performantes au monde, pratiquant l'un des sports les plus populaires auprès des spectateurs sur Terre. Grâce à notre héritage footballistique de 144 ans, nous avons remporté 66 trophées, ce qui nous a permis de développer ce que nous pensons être l'une des principales marques de sport et de divertissement au monde, avec une communauté mondiale de 1,1 milliard de fans et de followers. Notre grande base de fans, passionnée et très engagée, offre à Manchester United une plateforme mondiale permettant de générer des revenus importants provenant de sources multiples, notamment le sponsoring, le merchandising, les licences de produits, la diffusion et les initiatives lors des matchs, qui, à leur tour, financent directement notre capacité à réinvestir continuellement dans le club.

