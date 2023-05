A inovação impulsionada por software será um capacitador Da transformação radical necessária para criar um futuro seguro para o clima

LONDRES, 31 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), uma empresa líder global em serviços de tecnologia da Fortune 500, prevê cinco maneiras pelas quais o software ajudará a criar um futuro mais sustentável nos próximos cinco anos.

DXC Technology Prevê Cinco Maneiras que o Software Acelerará a Sustentabilidade nos Próximos Cinco Anos (crédito Adobe Stock) (CNW Group/DXC Technology Company)

"A tecnologia tem um papel excepcional em quase todos os aspectos da sustentabilidade, desde o aumento da produtividade, eficiência e economia de custos até o monitoramento e modelagem do progresso", disse Henrik Hvid Jensen, diretor estrategista de tecnologia da DXC. "Como líder global em serviços de TI, a DXC vê uma série de maneiras fundamentais onde a tecnologia nos ajudará a impulsionar o desenvolvimento sustentável nos próximos cinco anos".

1. As organizações adotarão modelos de negócios de economia circular

Globalmente, os recursos naturais estão diminuindo e sua crescente exploração para atender à demanda global está tendo um impacto negativo no meio ambiente. Para construir uma economia circular global competitiva que não produza resíduos, as empresas devem adaptar seus modelos de negócios para maximizar a eficiência dos recursos, desenvolver produtos recicláveis e reutilizar resíduos como novas ofertas.

Um dos maiores desafios de mudar para uma economia circular é a coleta e compartilhamento de dados sobre um produto em todo o seu ciclo de vida. Os passaportes digitais de produtos (DPPs) oferecem essa capacidade e prometem atuar como um registro transparente dos atributos de sustentabilidade, meio ambiente e reciclabilidade de um produto. A União Europeia está se posicionando como pioneira no setor e espera que a maioria dos produtos na região esteja coberta pela regulamentação DPP até 2030.

2. A IA ajudará a gerenciar recursos naturais

A IA se tornará cada vez mais importante para enfrentar a maioria das questões de sustentabilidade ambiental, incluindo biodiversidade, energia, transporte e gestão de agroecossistemas. No setor agrícola, a IA pode fornecer insights e aumentar a automação para aprimorar a responsabilidade ambiental, além de detectar doenças e possíveis infestações antes que as colheitas ou o gado sejam ameaçados. A tecnologia não apenas impacta a produção individual das fazendas, mas os dados geram percepções valiosas que podem influenciar positivamente as decisões políticas em nível local ou nacional.

Por exemplo, a DXC está colaborando com o Ministry of Agriculture Fisheries and Food (MAPA) na Espanha para transformar o setor agrícola espanhol por meio da análise de dados e da IA. Um projeto utiliza algoritmos de IA para prever com precisão incêndios florestais, avaliando fontes de dados ambientais coletadas pelo MAPA e seus parceiros. Em outros lugares, a IA auxilia os agricultores a tomar decisões mais informadas sobre quais culturas plantar e onde.

3. IA aumentará a viabilidade da energia renovável

McKinsey estima que, até 2026, a capacidade global de eletricidade renovável aumentará mais de 80% em relação aos níveis de 2020. Por exemplo, a Europa adicionará aproximadamente 36 milhões de ativos de energia renovável, como painéis solares, veículos elétricos (VEs) e armazenamento de energia, à rede em 2025, e 89 milhões até 2030.

A automação e a análise de dados podem ajudar a gerenciar fontes de energia descentralizadas, direcionar o excesso de eletricidade e sinalizar possíveis pontos fracos da rede antes de se tornarem problemas significativos e ajudar as concessionárias a redirecionar a energia para onde é necessário, em tempo real.

4. Haverá uma grande mudança para VEs definidos por software na próxima década

O setor automotivo responde por quase um quarto das emissões globais de efeito estufa e é uma grande causa da poluição do ar da cidade. Para resolver isso, as autoridades reguladoras nos EUA, Europa e outros lugares estão revisando as políticas e implementando leis para limitar a venda de novos carros à gasolina e diesel. Como resultado, dezoito das maiores montadoras do mundo mudaram ou se comprometeram a mudar, total ou significativamente, para a fabricação de veículos elétricos nos próximos anos.

VEs serão veículos definidos por software (SDVs) com recursos automatizados para gerenciar o carro de forma mais eficiente com especial atenção às sensibilidades ambientais. Os SDVs apresentam roteamento inteligente e otimização de energia que podem mitigar problemas relacionados à capacidade de carregamento e autonomia.

5. Os sistemas financeiros serão reprojetados para consumir menos energia

A transição para operações mais ambientalmente sustentáveis é uma das principais prioridades para bancos e organizações de serviços financeiros. Softwares mais sustentáveis, algoritmos mais eficientes e melhor processamento de dados são fundamentais para esses esforços. O mercado global de finanças verdes cresceu de $5,2 bilhões em 2012 para mais de $540 bilhões em 2021.

Além do crescimento de portfólios ambientalmente conscientes, o setor de serviços financeiros está reduzindo significativamente seu consumo de energia, permitindo eficiências nos data centers. As atualizações incluem desduplicação e compactação de dados, que podem melhorar o layout e a eficiência do armazenamento de dados, ao mesmo tempo em que reduzem o uso de energia. Além do setor financeiro tradicional, novas abordagens estão ajudando a aumentar a sustentabilidade do processo de mineração de criptomoedas.

"Todos podemos aguardar o dia em que a sustentabilidade será o novo padrão e o software estará no centro para nos ajudar a criar um futuro competitivo e seguro para o clima", acrescentou Henrik Hvid Jensen, estrategista-chefe de tecnologia da DXC.

Para obter mais informações, leia o artigo: Five Ways Software Will Boost Sustainability in the Next Five Years (Cinco maneiras como os softwares irão acelerar a sustentabilidade nos próximos cinco anos).

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) ajuda empresas globais a executar seus sistemas e operações de missão crítica, modernizando a TI, otimizando arquiteturas de dados e garantindo segurança e escalabilidade em nuvens públicas, privadas e híbridas. As maiores organizações do setor público e empresas do mundo confiam na DXC para implementar serviços que impulsionam novos níveis de desempenho, competitividade e experiência do cliente em seus departamentos de TI. Saiba mais sobre como oferecemos excelência a nossos clientes e colegas no site DXC.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2089473/DXC_Technology_Company_DXC_Technology_Predicts_Five_Ways_Softwar.jpg

CONTATO: Aleksandra Andreasik-Binkowska, Gestora de Comunicações , DXC Technology, [email protected]

FONTE DXC Technology Company

SOURCE DXC Technology Company