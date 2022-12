DXC Technology remporte un contrat pour gérer et transformer le système d'enregistrement civil danois

Un nouveau contrat avec le ministère danois de l'intérieur et du logement garantit une gestion sûre et efficace des données de plus de 10 millions de citoyens danois

COPENHAGUE, Danemark, 9 décembre 2022 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services informatiques figurant dans le classement Fortune 500, a été choisi pour gérer et transformer l'infrastructure informatique essentielle pour les données des citoyens danois.

Dans le cadre de ce contrat de 6 à 8 ans, DXC gérera et développera le système d'enregistrement des données d'état civil (CPR) du pays, qui enregistre et gère les données des citoyens et permet à plus de 40 000 utilisateurs d'effectuer des millions de transactions chaque mois.

Danish flags on Copenhagen City Hall (Credit: Adobe Stock)

Selon les termes de l'accord, DXC est responsable de la gestion à long terme du CPR, tout en introduisant de nouvelles technologies et de nouveaux services tels que les applications numériques et l'automatisation. L'administration du CPR, qui fait partie du ministère de l'intérieur et du logement du gouvernement danois, gère un registre central et national de données sur les citoyens, lié à un numéro d'identification unique. Grâce aux informations fournies par les citoyens, les municipalités et d'autres institutions gouvernementales, le système enregistre les données personnelles de base importantes et les principaux événements de la vie, notamment les naissances, les noms, les décès et les mariages, pour environ 10 millions de citoyens danois actuels et ancestraux.

Les données du CPR constituent le fondement de nombreux autres systèmes et applications du secteur public au Danemark, car elles font le lien entre les différents registres nationaux. Elles fournissent un enregistrement cohérent et précis des informations propres à chaque citoyen, reliant les données personnelles de base aux dossiers juridiques, pénaux, fiscaux et médicaux et permettant une grande variété de services publics. Les données sont également partagées avec plus de 2 000 organisations du secteur privé, dont des banques et des compagnies d'assurance, ce qui permet de proposer une multitude de services innovants.

DXC utilisera sa connaissance approfondie du RPC pour gérer la prestation de services de bout en bout. Il s'assurera que les dossiers sont gérés correctement et stockés en toute sécurité dans un réseau centralisé de bases de données. L'infrastructure numérique et physique du CPR sera fournie par les centres de données hautement sécurisés et résilients de DXC.

« Le système d'enregistrement des données d'état civil du Danemark est un élément essentiel des services opérationnels et sociétaux du pays, lui permettant d'être l'un des pays les plus numérisés au monde », a déclaré Birgitte Svejstrup Eriksen, directrice générale de DXC Technology Danemark. « En exploitant la puissance d'un système national centralisé de gestion des données, les agences gouvernementales danoises peuvent prendre des décisions politiques plus éclairées et aider les organisations clés du secteur public à fournir de meilleurs services aux citoyens en utilisant des données publiques précises et en temps réel. Nous sommes ravis d'avoir remporté ce contrat et fiers de poursuivre notre rôle de partenaire de confiance auprès du gouvernement danois. »

Depuis plus de 50 ans, DXC est un partenaire stratégique clé des agences gouvernementales centrales danoises, fournissant des systèmes et des infrastructures technologiques critiques qui sous-tendent de nombreux services publics d'importance nationale. Le nouveau contrat relatif au CPR a été attribué à DXC à la suite d'un appel d'offres public de l'UE.

À propos du CPR

L'administration du CPR est située au sein du ministère de l'Intérieur et du Logement. Par le biais du système d'enregistrement des données d'état civil, l'administration du CPR agit en tant que fournisseur central de données personnelles auprès des autorités publiques et du secteur privé. Entre le ministère et l'administration du CPR, un contrat de performance est conclu annuellement. Le contrat de performance reflète les objectifs stratégiques, les principales tâches professionnelles et les objectifs financiers de l'administration du CPR pour l'année en question.

