DXC Technology soll Cloud-Strategie für die spanische Regionalregierung von Galicien transformieren

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Spanien, 11. Okt. 2023 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führendes, weltweit tätiges Fortune-500-Unternehmen für Technologiedienstleistungen, hat von der Agentur für die technologische Modernisierung Galiciens einen Auftrag zur Umgestaltung seiner Cloud-Plattformen und -Lösungen erhalten.

Die Xunta de Galicia ist die öffentliche Verwaltung der autonomen Region Galicien in Spanien. DXC wird die Cloud-Infrastrukturen und -Lösungen der Organisation in privaten, öffentlichen und Cloud-Umgebungen koordinieren, verwalten und entwickeln.

Die Vereinbarung wird sich positiv auf Entscheidungsprozesse der Regierungsbehörde auswirken. DXC berät die Behörde in Bezug auf Methoden, bewährte Praktiken, Kostenoptimierung, Einhaltung von Vorschriften, Governance und die Implementierung neuer Cloud-Dienste.

Die Xunta de Galicia zielt darauf ab, ein Dienstleistungsanbieter für öffentliche Einrichtungen in der Region zu werden, und wird den regionalen öffentlichen Einrichtungen eine flexible und sichere Cloud-Infrastruktur über ein Cloud-Nutzungsmodell anbieten.

Die beiden Organisationen werden zusammenarbeiten, um die effizienteste und erfolgreichste Strategie für die Cloud-Infrastruktur in der Region zu ermitteln. Dazu gehört auch die Möglichkeit eines „Cloud-Dashboard" zur Überwachung von Projekten und Plattformen, um einen ganzheitlichen Überblick über die Leistung der Cloud-Technologie in der Region zu erhalten.

„Fast drei Millionen galicische Bürger verlassen sich auf unsere öffentlichen Dienstleistungen. Cloud-Technologien bieten uns eine flexible Plattform, um Prozesse zu optimieren und gleichzeitig die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten, die wir benötigen, um unseren Betrieb rund um die Uhr zu schützen. Jetzt haben wir die bewährte Erfahrung von DXC als Partner, um unseren Weg in die Cloud zu ebnen", so Miguel Montero, Head of Cloud Infrastructure bei der Xunta de Galicia.

„Unser Vertrag wird die Cloud-Strategie für die Xunta de Galicia definieren und umsetzen. Wir werden ein Bezugspunkt für spanische öffentliche Verwaltungen werden, indem wir Dienstleistungen für verschiedene galicische Organisationen und Institutionen modernisieren und verbessern, wovon die Bürger in der gesamten Region profitieren", so Elías Castro, Territorial Director of DXC Technology Iberia in Galicien. „Mit unserer Expertise in Cloud-Architekturen werden wir bei der Einführung neuer Lösungen und Dienstleistungen helfen, die die Innovation vorantreiben und die betriebliche Effizienz der Xunta de Galicia verbessern werden."

