DXC Technology transforme la stratégie cloud du gouvernement régional espagnol de Galice

SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE, Espagne, 11 octobre 2023 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), l'une des principales sociétés mondiales de services technologiques figurant au classement Fortune 500, s'est vu attribuer un contrat par l'Agence pour la modernisation technologique de la Galice pour transformer ses plateformes et solutions cloud.

La Junte de Galice est l'organisme d'administration publique de la région autonome de Galice en Espagne. DXC coordonnera, gérera et développera les infrastructures et solutions cloud de l'organisation dans des environnements privés, publics et cloud.

L'accord bénéficiera aux processus de prise de décision de l'agence gouvernementale, DXC fournissant des conseils sur les méthodologies, les meilleures pratiques, l'optimisation des coûts, la conformité réglementaire, la gouvernance et la mise en œuvre de nouveaux services cloud.

Visant à devenir un fournisseur de services pour les entités publiques de la région, la Junte de Galice proposera une infrastructure cloud flexible et sécurisée aux entités publiques régionales par le biais d'un modèle de consommation cloud.

Les deux organisations travailleront ensemble pour déterminer la stratégie la plus efficace et la plus fructueuse pour l'infrastructure cloud dans la région, y compris la possibilité d'un « tableau de bord cloud » pour le suivi des projets et des plateformes afin de fournir une vue d'ensemble des performances de la région en matière de technologie cloud.

« Près de trois millions de citoyens galiciens dépendent des services publics que nous fournissons. Les technologies cloud nous offrent une plateforme flexible pour optimiser les processus tout en garantissant la stabilité et la sécurité dont nous avons besoin pour protéger nos opérations 24 heures sur 24. Maintenant, nous avons l'expérience éprouvée de DXC comme partenaire pour ouvrir la voie au cloud », a déclaré Miguel Montero, responsable de l'infrastructure cloud à la Junte de Galice.

« Notre contrat définira et déploiera la stratégie de cloud pour la Junte de Galice. Nous deviendrons une référence pour les administrations publiques espagnoles en modernisant et en améliorant les services aux diverses organisations et institutions galiciennes, au bénéfice des citoyens de toute la région, a indiqué Elías Castro, directeur territorial de DXC Technology Iberia en Galice. Grâce à notre expertise dans les architectures cloud, nous aiderons à l'adoption de nouvelles solutions et de nouveaux services qui stimuleront l'innovation et amélioreront l'efficacité opérationnelle de la Junte de Galice. »

