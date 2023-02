DXC Technology soutient ContiTech avec la modernisation des applications métier

La mise en œuvre de SAP S/4HANA aide le secteur de Continental Group à normaliser les processus et à améliorer l'efficacité mondiale

HANOVRE, Allemagne, 3 février 2023 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC) aidera ContiTech, l'un des trois secteurs de Continental Group, à transformer numériquement ses applications informatiques mondiales. Dans le cadre de l'accord de six ans signé récemment, DXC fournira des services SAP S/4HANA transformationnels pour construire la colonne vertébrale numérique des systèmes commerciaux essentiels de ContiTech couvrant 172 sites dans 40 pays à travers le monde.

Photo caption: A ContiTech industrial conveyor belt (credit: ContiTech)

ContiTech développe, fabrique et commercialise des solutions écologiques, multimatériaux, intelligentes, industrielles et de services, qui rendent les mines, l'ingénierie ferroviaire, l'automobile et d'autres industries importantes plus sûres et plus pratiques.

ContiTech gère aujourd'hui ses opérations sur plus d'une douzaine de systèmes SAP existants. Dans le cadre de cet accord, DXC s'appuiera sur son expertise SAP mondiale et son savoir-faire industriel pour permettre à ContiTech de mettre en œuvre une plateforme SAP S/4HANA unique et intégrée pour son activité mondiale. En conséquence, ContiTech transformera les processus de fabrication, de chaîne d'approvisionnement, de logistique, de finance et d'approvisionnement, tout en générant des données à l'échelle de l'entreprise. ContiTech bénéficiera de nouveaux niveaux de normalisation et d'optimisation des processus, contribuant à gérer la complexité croissante tout en réduisant les coûts.

« Nous nous sommes tournés vers DXC pour fournir une plateforme informatique solide et fiable pour le prochain chapitre de notre croissance », a déclaré Matthias Reinsberg, vice-président exécutif et directeur financier chez ContiTech. « Avec 40 000 employés dans environ 40 pays, il est essentiel pour nous d'avoir un accès rapide aux données en temps réel pour permettre une prise de décision éclairée et améliorer la collaboration entre collègues ».

« Grâce à notre expertise en matière de simplification et de modernisation des applications commerciales essentielles, nous aidons les clients à réagir rapidement à la dynamique du marché, à simplifier les opérations et à minimiser les risques », a déclaré Karim Jeribi, vice-président des ventes EMEA chez DXC Technology.

« Nous sommes ravis de soutenir ContiTech dans l'un des plus grands projets de transformation informatique de son histoire, ce qui contribuera à renforcer sa position sur le marché », a ajouté Jacqueline Fechner, directrice générale de DXC pour l'Europe centrale, du Nord et de l'Est.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) aide les entreprises mondiales à gérer leurs systèmes et opérations essentiels tout en modernisant l'informatique, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité des clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises du monde et les organisations du secteur public font confiance à DXC pour déployer des services permettant d'atteindre de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client dans leurs parcs informatiques. Pour en savoir plus sur la manière dont nous assurons l'excellence pour nos clients et nos collègues, rendez-vous sur DXC.com .

À propos de ContiTech

Pour en savoir plus sur ContiTech, consultez le site :

https://www.continental-industry.com/en/topnavi/company/organization/contitech

