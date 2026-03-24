Dynacast Expande sus Capacidades de Manufactura Integrada con la Adquisición de Platinadora Baja

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Form Technologies, la empresa matriz de Dynacast, líder global en fundición a presión de precisión, anunció hoy la adquisición de Platinadora Baja, ampliando las capacidades de manufactura integrada de Dynacast y fortaleciendo su portafolio de soluciones para la fabricación de componentes de precisión.

Con la incorporación de las capacidades de Platinadora Baja, Dynacast fortalece sus competencias actuales en manufactura de precisión, ampliando su oferta integrada para abarcar todo el proceso de manufactura, desde ingeniería, herramentales y fundición a presión hasta procesos posteriores especializados y ensamble.

Platinadora Baja ha desarrollado una sólida reputación en la industria como socio de manufactura de fuente única, combinando capacidades especializadas de acabado de metales con fundición a presión de zinc de alta presión y, más recientemente, fundición a presión de aluminio. La empresa ofrece una gama de procesos posteriores que complementan la fundición a presión, incluyendo recubrimientos, pintura en polvo, maquinado, desbarbado, impregnación, tampografía y ensamble.

Como parte de la transacción, el fundador de Platinadora, Guillermo Fernandez, continuará liderando las operaciones, trabajando de cerca con el equipo directivo de Dynacast a medida que el negocio continúa creciendo. Platinadora Baja seguirá operando con su equipo actual, garantizando continuidad para los clientes mientras se fortalece la base sólida que la empresa ha construido.

La demanda de soluciones de manufactura más integradas continúa en aumento a medida que las empresas buscan optimizar y simplificar sus cadenas de suministro. La incorporación de Platinadora Baja amplía aún más las capacidades de Dynacast y refuerza su red global de manufactura.

"Platinadora ha construido una reputación impresionante en acabados metálicos y capacidades de manufactura complementarias, y estamos entusiasmados de dar la bienvenida a su equipo a Dynacast", comentó Reza Messdaghi, Presidente de Dynacast. "Su experiencia fortalece nuestra plataforma de manufactura integrada y amplía la gama de soluciones que podemos ofrecer a nuestros clientes".

"Hemos dedicado años a construir un equipo sólido y a desarrollar una profunda experiencia en procesos especializados de acabado y manufactura de precisión", señaló Guillermo Fernandez, fundador de Platinadora Baja. "Asociarnos con Dynacast nos permite construir sobre esa base, expandir nuestras capacidades y continuar ofreciendo soluciones de alta calidad mientras hacemos crecer el negocio juntos".

Acerca de Dynacast

Dynacast es un fabricante global de componentes metálicos de precisión y tecnología de manufactura propietaria, especializado en fundición a presión de precisión y en el diseño y fabricación interna de máquinas de fundición y herramentales. La empresa produce componentes de ingeniería utilizando tecnología propietaria multi-slide y atiende industrias como aeroespacial, automotriz, electrónica de consumo, salud e industrial. Con operaciones a nivel mundial, Dynacast combina fundición a presión avanzada con maquinado, acabados y otras capacidades de manufactura integrada para ofrecer componentes metálicos de precisión para aplicaciones complejas. Dynacast forma parte de Form Technologies, líder global en la fabricación avanzada de componentes de precisión.

Acerca de Form Technologies

Form Technologies es un líder global en la fabricación avanzada de componentes de precisión, ofreciendo soluciones complejas y de alto desempeño a OEMs líderes a nivel mundial. A través de su portafolio de marcas especializadas, incluyendo Dynacast, Signicast y OptiMIM, la empresa proporciona una gama de tecnologías de manufactura de precisión, incluyendo fundición a presión, fundición de inversión y moldeo por inyección de metal, atendiendo diversos mercados finales.

Para más información, visite www.dynacast.com

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FUENTE Form Technologies, Inc.