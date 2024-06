Dyness s'apprête à faire des vagues au salon Intersolar Europe 2024 grâce à sa solution de stockage d'énergie révolutionnaire

MUNICH, 12 juin 2024 /PRNewswire/ -- Dyness , innovateur mondial en matière de solutions de systèmes de stockage d'énergie, est ravi d'annoncer sa participation au salon Intersolar Europe 2024, un événement mondial de premier plan pour l'industrie solaire. Le salon se tiendra du 19 au 21 juin à Messe München en Allemagne. Découvrez Dyness au stand C2-350 pour découvrir ses dernières solutions de stockage d'énergie, ainsi que sa série phare Tower et la solution de stockage d'énergie pour balcon primée appelée Junior Box.

« Nous sommes ravis de présenter nos dernières innovations au salon Intersolar Europe, où nous avons hâte de rencontrer les professionnels du secteur, a déclaré Aaron Liu, PDG de Dyness. Avec plus de 90 partenaires internationaux, dont Kostal, Kaco et SMA, nous proposons une gamme variée de solutions de stockage d'énergie. Notre récent succès dans l'exécution de multiples projets commerciaux et industriels en Europe a renforcé notre confiance dans le marché européen. »

Après avoir remporté le prix de la meilleure marque photovoltaïque d'Afrique du Sud au salon Intersolar Europe 2023, Dyness est de retour sur la même scène pour présenter sa gamme complète de produits. De son produit phare emblématique aux systèmes de stockage d'énergie de balcon, en passant par les derniers systèmes résidentiels, commerciaux et industriels, Dyness excelle dans l'innovation en matière de stockage d'énergie.

Produit phare résidentiel Tower T14

Certifié UL 9540A, le Tower T14 est un modèle emblématique de la série Tower. Il est compatible avec des onduleurs populaires tels que Kostal et Kaco, et présente une profondeur de décharge impressionnante de 95 %, ce qui témoigne de son rapport haute performance. Selon l'étude Stromspeicher-Inspektion 2024 de HTW Berlin, le Tower T14, associé à l'onduleur Kostal PLENTICORE plus G2 10, a atteint un indice de performance système de 94,2 %. De plus, la série Tower Pro améliorée avec un taux de charge ultra-rapide (1C) bénéficie d'une garantie plus longue de 15 ans.

La Junior Box récompensée pour son innovation

Présentée pour la première fois au salon Intersolar, la Junior Box est un produit de stockage d'énergie esthétique pour balcon, récompensé par l'iF Design Award 2024. Avec plus de 8 000 cycles et une garantie de 10 ans, il assure des performances durables. En outre, sa capacité extensible est suffisante pour répondre aux besoins quotidiens en énergie de la plupart des ménages.

Nouveaux lancements

Le Powerbox Pro G2 est le système de stockage d'énergie résidentiel léger et amélioré de Dyness. Il bénéficie d'une garantie de 10 ans avec des cycles illimités et d'un système de protection active contre l'incendie, ce qui garantit des performances fiables et la sécurité, même dans des conditions météorologiques extrêmes. Le DH100F, quant à lui, est le dernier système de stockage d'énergie commercial et industriel de Dyness, qui s'adapte à différents scénarios. Il est alimenté par des cellules LFP à haute densité énergétique de 280 Ah pour une efficacité optimale et de multiples stratégies de prévention des incendies pour une sécurité accrue.

Dyness a déjà mené plusieurs projets commerciaux et industriels aux Pays-Bas, en Grèce et en Espagne, ce qui lui a permis d'étendre sa présence en Europe. La livraison réussie du projet DH200F dans les îles Canaries, en Espagne, pour un supermarché local, a permis de réduire considérablement les coûts d'exploitation, de fournir une alimentation de secours fiable et d'avoir un impact positif sur l'environnement.

Au niveau mondial, Dyness consolide ses partenariats étape par étape et a récemment lancé ses derniers produits commerciaux et industriels aux Philippines avec des partenaires locaux. La croissance de Dyness reste inébranlable, alimentée par un engagement continu en faveur de l'innovation technologique. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : https://www.dyness.com/ .