Dyness wird auf der Intersolar Europe 2024 mit einer bahnbrechenden Energiespeicherlösung für Aufsehen sorgen

MÜNCHEN, 12. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Dyness, ein globaler Innovator im Bereich der Energiespeichersysteme, freut sich, seine Teilnahme an der Intersolar Europe 2024, einer der weltweit wichtigsten Veranstaltungen für die Solarindustrie, bekannt zu geben. Die Ausstellung findet vom 19. bis 21. Juni auf der Messe München in Deutschland statt. Erkunden Sie Dyness an Stand C2-350 und entdecken Sie die neuesten Energiespeicherlösungen (ESS) sowie das Flaggschiff der Tower-Serie und das preisgekrönte Balkon-ESS namens Junior Box.

„Wir freuen uns darauf, unsere neuesten Innovationen auf der Intersolar Europe zu präsentieren und uns mit Fachleuten aus der Branche auszutauschen", sagte Aaron Liu, Geschäftsführer von Dyness. „Mit über 90 globalen Partnern, darunter Kostal, Kaco und SMA, bieten wir eine breite Palette von Energiespeicherlösungen. Unser jüngster Erfolg bei der Durchführung mehrerer gewerblicher und industrieller Projekte in Europa hat unser Vertrauen in den europäischen Markt gestärkt."

Nachdem Dyness auf der Intersolar Europe 2023 mit dem Top Brand PV South Africa Award ausgezeichnet wurde, kehrt das Unternehmen mit einer beeindruckenden Präsentation seiner umfassenden Produktpalette auf die gleiche Bühne zurück. Von ihrem kultigen Flaggschiffprodukt bis hin zu Balkon-ESS und den neuesten ESS für Privathaushalte und Gewerbe- und Industriebetriebe (C&I) ist Dyness ein Vorreiter in Sachen Energiespeicherung.

Flaggschiff-Produkt Tower T14 für Privathaushalte

Der Tower T14 hat die UL 9540A-Zertifizierung erhalten und ist ein ikonisches Modell der Tower-Serie. Er ist mit gängigen Wechselrichtern wie Kostal und Kaco kompatibel und zeichnet sich durch eine beeindruckende Entladetiefe (DOD) von 95 % aus, was seine Leistungsfähigkeit unterstreicht. Laut der Stromspeicher-Inspektion 2024 der HTW Berlin erreichte der Tower T14 in Kombination mit dem Wechselrichter Kostal PLENTICORE plus G2 10 einen Systemleistungsindex von 94,2%. Die aktualisierte Tower Pro Series mit ultraschneller Ladegeschwindigkeit (1C) hat außerdem eine längere Garantie von 15 Jahren.

Preisgekrönte Innovation Junior Box

Die erstmals auf der Intersolar vorgestellte Junior Box ist ein ästhetisches Balkonenergiespeicherprodukt, das mit dem iF Design Award 2024 ausgezeichnet wurde. Mit mehr als 8.000 Zyklen und einer 10-Jahres-Garantie gewährleistet es eine dauerhafte und langlebige Leistung. Außerdem reicht seine erweiterbare Kapazität für den täglichen Strombedarf der meisten Haushalte aus.

Neueinführung

Die Powerbox Pro G2 ist das verbesserte, leichte ESS von Dyness für Wohngebäude. Es bietet eine 10-Jahres-Garantie mit unbegrenzten Zyklen und ein aktives Brandschutzsystem, das auch unter extremen Wetterbedingungen zuverlässige Leistung und Sicherheit gewährleistet. Das DH100F ist das neueste C&I ESS von Dyness, das für verschiedene Szenarien geeignet ist. Es wird von 280-Ah-LFP-Zellen mit hoher Energiedichte angetrieben, die eine optimale Effizienz und mehrere Brandverhütungsstrategien für mehr Sicherheit bieten.

In der Vergangenheit hat Dyness bereits mehrere C&I-Projekte in den Niederlanden, Griechenland und Spanien durchgeführt und damit seine Präsenz in Europa weiter ausgebaut. Die erfolgreiche Auslieferung des DH200F-Projekts auf den Kanarischen Inseln in Spanien für einen örtlichen Supermarkt hat zu einer erheblichen Senkung der Betriebskosten, einer zuverlässigen Notstromversorgung und positiven Auswirkungen auf die Umwelt geführt.

Weltweit baut Dyness seine Partnerschaften Schritt für Schritt aus und hat kürzlich seine neuesten C&I-Produkte auf den Philippinen mit lokalen Partnern eingeführt. Der Wachstumskurs von Dyness ist ungebrochen und wird durch ein kontinuierliches Engagement für technologische Innovationen vorangetrieben. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.dyness.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2432910/Dyness_exhibit_Intersolar_Europe_2024.jpg