Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom HMS Huawei wspiera transformację cyfrową w różnych branżach

Dzięki ogólnodostępnym możliwościom oferowanym przez Huawei partnerzy mogą zwiększać innowacyjność i realizować proces transformacji cyfrowej. Przyczyni się to do zwiększenia tempa cyfryzacji w takich sektorach, jak finanse, administracja publiczna, szkolnictwo, przedsiębiorstwa czy rozrywka, a także umożliwi wdrożenie innowacyjnych usług cyfrowych dla większej liczby osób.

Od kilku lat Huawei realizuje działania ukierunkowane na zapewnienie cyfrowej obsługi finansów w oparciu o rozwiązania mobilne. Dla przykładu, aplikacja HUAWEI Wallet została rozbudowana o kilka innowacyjnych cech, takich jak mobilny punkt sprzedaży (ang. point of sale, POS) czy karta HUAWEI. Spółka opracowała także mechanizm bezpieczeństwa danych, kont, aplikacji i płatności. Obejmuje on certyfikaty bezpieczeństwa na poziomie sprzętu, zaufane środowisko wykonawcze (ang. Trusted Execution Environment, TEE) oraz system kontroli ryzyka związanego z chmurą obliczeniową. Podstawowe funkcje HMS są również ogólnodostępne, dzięki czemu banki i partnerzy z innych branż mogą świadczyć szerszą gamę cyfrowych usług finansowych.

HUAWEI City Service to wygodna w użyciu, jednolita platforma świadczenia usług administracji publicznej, uruchomiona we współpracy z partnerami z sektora samorządowego. Obejmuje ona 6 rozległych obszarów i ponad 30 najbardziej popularnych usług administracji publicznej, takich jak wydatki, służba zdrowia czy obsługa imigrantów. W przyszłości użytkownicy będą mogli realizować transakcje ze wszystkimi działami administracji publicznej za pośrednictwem pojedynczej funkcji HUAWEI ID, która umożliwi im dostęp do lokalnych jednostek świadczących usługi dla obywateli w dowolnym czasie i miejscu.

Z myślą o szkolnictwie i sektorze pracowniczym uruchomiona została internetowa platforma Link Now wspierająca koordynację edukacji i pracy, która obejmuje takie funkcje, jak komunikator, współpraca w czasie rzeczywistym i zdalne nauczanie. Huawei dąży do tego, aby edukacja i współpraca międzyzespołowa stały się łatwiej dostępne dzięki rozwiązaniom technologicznym. W ten sposób każdy użytkownik narzędzi Huawei na świecie może cieszyć się lepszą funkcjonalnością i wydajnością.

Podczas HUAWEI CONNECT 2020 przedstawiciele spółki wspomnieli również o platformie handlowej HUAWEI Business Touch, która umożliwia terminowe przesyłanie klientom informacji dotyczących promocji i obsługi klienta. Wiadomości mogą być dostarczane różnymi kanałami, w tym poprzez aplikację HUAWEI Life Service czy pierwszy ekran od lewej. Spółka Huawei przedstawiła także inteligentne rozwiązanie biznesowe oparte na zintegrowanych mapach 2D/3D, nawigacji AR i dodatkowych możliwościach, a także Huawei Enterprise Manager – mobilne rozwiązanie dla przedsiębiorstw.

Spółka Huawei opracowała zupełnie nowe, inteligentne rozwiązanie dla sektora turystyki kulturowej. Użytkownicy mogą przechowywać w swoich urządzeniach takie informacje jak elektroniczne identyfikatory, kody dostępu, kluczyki samochodowe czy klucze do pokoi hotelowych, a następnie korzystać z nich w sposób automatyczny dzięki funkcji HUAWEI AI Pass obsługiwanej przez terminal. Jedyne, co muszą zrobić, to przyłożyć urządzenie do terminala. Rozwiązanie obejmuje również takie usługi, jak rekomendacja tras, aktualizacje w czasie rzeczywistym dotyczące wybranych miejsc oraz nawigacja AR. W ramach partnerstwa z Dujiangyan Scenic Spot Huawei zamierza zapewnić odwiedzającym zupełnie nowe doświadczenia turystyczne.

Spółka Huawei udostępniła twórcom oprogramowania z całego świata pięć podstawowych mechanizmów serwisowych, takich jak płatności, reklamy, przeglądanie, mapy i wyszukiwanie. W ramach pakietu HMS Core 5.0 Huawei zapewnia wiodące oprogramowanie, sprzęt i możliwości chmury obliczeniowej, dzięki którym partnerzy i twórcy oprogramowania mogą przyspieszyć innowację i proces cyfryzacji. Stworzony przez Huawei ekosystem HMS jest obecnie trzecim pod względem wielkości ekosystemem aplikacji mobilnych na świecie, skupiającym ponad 1,8 mln zarejestrowanych twórców z całego świata i 96 tys. aplikacji zintegrowanych z pakietem HMS Core.

Spółka Huawei zainwestowała również 1 mld USD w realizację programu Shining-Star, aby zachęcić twórców oprogramowania do dołączenia do ekosystemu HMS i promować innowację w tworzeniu aplikacji. Realizacja programu przyczyniła się łącznie do powstania ponad 10 tys. innowacyjnych aplikacji na całym świecie, w tym ponad 1 tys. w ramach pionowych relacji partnerskich.

Huawei współpracuje z partnerami i twórcami oprogramowania z całego świata, wspierając innowację w transformacji cyfrowej oraz realizując program włączenia cyfrowego TECH4ALL. Rozwijając swoją działalność, spółka Huawei dąży do zapewniania nowych możliwości podmiotom z innych branż i sektorów, aby przyspieszyć ich transformację cyfrową. Dzięki temu spółka i inne branże mogą wspólnie zapewniać konsumentom bardziej pozytywne doświadczenia cyfrowe i poprawiać jakość ich życia.

„W Huawei traktujemy twórców oprogramowania, partnerów i konsumentów z całego świata jak gwiazdy, które czynią przyszłość bardziej świetlaną. Liczymy, że współpraca z nimi rozświetli naszą ścieżkę rozwoju i pomoże stworzyć nowy świat, który będzie jeszcze bardziej tętnić życiem".

