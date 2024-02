MWC 2024: HUAWEI Mobile Services unterzeichnet MOU mit AVOW und Turismo Andalucía zur Stärkung der Beziehungen

BARCELONA, Spanien, 29. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Am Montag, dem 26.. Februar 2024, unterzeichnete HUAWEI Mobile Services (HMS) eine Absichtserklärung (MOU) mit dem Rat für Tourismus, Kultur und Sport der andalusischen Regierung (Turismo Andalucía) und AVOW, um gemeinsame Ziele voranzutreiben und Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen.

Ning Shenglan, Präsident von Huawei Consumer Cloud Service Global Ecosystem Development & Sales Dept, und Shan Xuefeng, Geschäftsführer von Huawei Consumer Cloud Service Europe Ecosystem Development & Sales Dept, vertraten Huawei bei der Unterzeichnungszeremonie.

HUAWEI Mobile Services booth at MWC Turismo Andalucía and Huawei Mobile Services, executives from both organisations, during the MOU ceremony. Robert Wildner, CEO-Chief Executive Officer with AVOW and Ning Shenglan, President of Huawei Consumer Cloud Service Global Ecosystem Development & Sales Dept signing the MOU.

Zu ihnen gesellten sich Adrian Gomez, Innovationsleiter des Rates für Tourismus, Kultur und Sport der andalusischen Regierung (Turismo Andalucía), Robert Wildner, Geschäftsführer von AVOW, einer führenden Agentur für App-Wachstumsmarketing, sowie weitere Führungskräfte beider Organisationen.

Die Absichtserklärung zielt darauf ab, die langfristige Zusammenarbeit zwischen HUAWEI Mobile Services und Turismo Andalucía zu stärken, um Andalusien als führendes europäisches Reiseziel für chinesische Reisende durch eine strategische Zusammenarbeit, einschließlich gemeinsamer Marketingaktivitäten, zu fördern.

Turismo Andalucía wird durch direkte Kampagnen, Veranstaltungen und Partnerschaften mit Dritten dazu beitragen. In der Zwischenzeit wird Petal Ads Ressourcen bereitstellen, darunter die Petal Ads-Plattform, eine breitere Marketingkooperation, technologische Unterstützung in China und Europa sowie maßgeschneiderte Projektlösungen.

„Die Zusammenarbeit mit einer robusten mobilen Werbeplattform ist für uns der Schlüssel, um chinesische Kunden besser zu verstehen und strategisch mit ihnen in Kontakt zu treten", sagte Adrian Gomez, Innovationsleiter bei Turismo Andalucía.

Die Absichtserklärung festigt das Engagement zwischen HUAWEI Mobile Services und AVOW. Ihre Allianz wird Plattformen wie die Petal Ads-Plattform und andere Kanäle innerhalb des Huawei-Ökosystems in allen verfügbaren Gebieten nutzen.

Robert Wildner, Geschäftsführer bei AVOW, sagte: „Diese Zeremonie zeigt unser Engagement für Huawei bei der Verfolgung unzähliger Möglichkeiten für Innovation und Wachstum. Die Aussicht auf die Entwicklung innovativer Co-Marketing-Strategien, die unsere Zusammenarbeit in den kommenden Jahren zu neuen Höhenflügen führen werden, gibt uns viel Energie für die Zukunft."

„Unsere verstärkten Verbindungen mit beiden Organisationen symbolisieren die Zusammenführung unserer einzigartigen Expertise und legen den Grundstein für Initiativen, die die Zukunft prägen werden", so Ning Shenglan, Präsident von der Abteilung Consumer Cloud Service Global Ecosystem Development and Sales.

Huawei ist bestrebt, ein faires und offenes Ökosystem zu entwickeln und mit führenden App-Entwicklungsunternehmen zusammenzuarbeiten, um die besten und innovativsten Apps für Verbraucher weltweit zu entwickeln. Mit mehr als 50 Tausend Spielen und einer Nutzerbasis von über 230 Millionen Spielern wird AppGallery auch weiterhin qualitativ hochwertige Apps veröffentlichen, die den Nutzern weltweit neue Erfahrungen bieten und ihrem Titel als bester alternativer App Store gerecht werden.

Der MWC Barcelona 2024 findet vom 26.. Februar bis zum 29.. Februar statt. HUAWEI Mobile Services präsentiert auf dem MWC 2024 seine innovativen Lösungen und Produkte für Entwickler und Partner sowie die neuesten Hardwareangebote. Gleichzeitig ist Huawei bestrebt, den Verbrauchern grenzenlose Wahlmöglichkeiten für ein nahtloses Erlebnis in allen Szenarien zu bieten. In den Präsentationen vor Ort wird hervorgehoben, wie HMS seine Partner dabei unterstützt, ihr Wachstum zukunftssicher zu gestalten, ein globales Publikum zu erreichen, die Monetarisierung zu maximieren und in den chinesischen Markt zu expandieren - und damit sein Engagement für den Aufbau eines zukunftssicheren Ökosystems bekräftigt.

Huawei arbeitet außerdem mit über 18 Automobilherstellern zusammen, um im Rahmen des HMS-Ökosystems weltweit führende In-Car-Dienste zu entwickeln. Die Partnerschaft, die erstmals auf dem MWC 2024 weltweit vorgestellt wurde, verbindet das HMS-Ökosystem, Apps und Dienste, um ein intelligentes Autoerlebnis und Navigationssystem zu schaffen.

Informationen zu HUAWEI Mobile Services

HUAWEI Mobile Services ist Teil der Huawei Consumer Business Group, deren Ziel es ist, den Nutzern weltweit ein umfassendes mobiles Erlebnis zu bieten. Zu den Diensten gehören Mobile Cloud, AppGallery, Video, Themes, Screen Magazine und mehr. Ab Juni 2023 decken die HUAWEI Mobile Services 580 Millionen Nutzer in über 170 Ländern und Regionen ab und ermöglichen jedem Huawei-Gerätenutzer ein intelligentes Leben.

