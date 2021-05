Dzień Matki: matka Xi zainspirowała jego spojrzenie na życie i przywództwo

PEKIN, 10 maja 2021 r. /PRNewswire/ -- Według chińskiego prezydenta Xi Jinping, „rodzina to pierwsza szkoła, a rodzice to pierwsi nauczyciele". Głęboko zapadające w pamięć słowa matki, Qi Xin, i doskonały przykład współczłonkini partii odcisnęły głębokie piętno na postrzeganiu życia i filozofię przywództwa Xi, co przekłada się na solenne spełnianie przez niego obowiązków wobec narodu i obywateli.