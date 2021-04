Dzień Ziemi 2021: kolejne zrównoważone rozwiązania Dreame na rzecz ochrony Ziemi

Jako innowacyjna spółka technologiczna Dreame w swojej działalności poświęca się pracom badawczo-rozwojowym nad inteligentnymi urządzeniami do sprzątania domu. Jej najnowszy produkt - robot sprzątający i mop w jednym Dreame Bot L10 Pro - posiada ekologiczną konstrukcję, co nie tylko rozwiązuje główne problemy konsumentów, ale również, co ważniejsze, przyczynia się do ochrony środowiska.