Dzień Ziemi - WATG kreuje zupełnie nowy wizerunek jednej z najbardziej rozpoznawalnych lokalizacji

W koncepcji Green Block (zielona zabudowa) przekształcono „utwardzony" krajobraz miejski w oazy zieleni poprzez odpowiednie kształtowanie krajobrazu i elastyczne, modułowe obiekty. Projekt zakłada użycie materiałów budowlanych w pełni nadających się do recyclingu i realizację łatwą w utrzymaniu dzięki zastosowaniu zintegrowanego zbiornika do nawadniania i barier korzeniowych. Poszczególne elementy zapewniają elastyczność w planowaniu lokalnym, pozwalając na indywidualne dopasowanie do danego miejsca lub odległości oraz na zastosowanie tymczasowe lub stałe.

Kalakaua Avenue to jedna z najbardziej bogatych ekonomicznie, a jednocześnie delikatnych z punktu widzenia środowiska ulic w Ameryce. Od początku XIX wieku stanowi główną drogę dojazdową do Waikiki. Ulica oferuje wspaniałe widoki na znaną na całym świecie plażę Waikiki i stanowi niepowtarzalną mieszankę stylów architektonicznych, wśród których można wymienić zaprojektowane przez WATG obiekty takie jak Royal Hawaiian, Sheraton Waikiki, Hyatt Regency Waikiki Beach and Spa oraz 'Alohilani Resort Waikiki Beach.

„Toczy się wiele istotnych dyskusji na temat potencjalnych wizji przyszłości i relacji pomiędzy zdrowiem, samopoczuciem i środowiskiem - powiedział David D. Moore, prezes i dyrektor generalny WATG. - Wprowadzenie na wyspach koncepcji Green Block, gdzie WATG była pionierem projektowania przestrzennego dla branży turystyczno-hotelowej, stanowi hołd dla początków naszej firmy i ciągłego dążenia do stosowania ekologicznych rozwiązań i wspierania naszej hawajskiej rodziny. Green Block to uosobienie konkretnej wizji przyszłości w zakresie projektowania obiektów turystycznych i przyczynek do dyskusji na temat podejścia do sposobu przeżywania naszego życia".

Stosując żywe rozwiązania w zakresie filtrowania powietrza, zmniejszania hałasu samochodowego, zanieczyszczeń i wpływu na środowisko, Green Block poszerza „zielone korytarze", w których ludzie mogą obcować z naturą. Zachęca do jazdy na rowerze i spacerów, zastępując utwardzone ścieżki obfitą rodzimą roślinnością, a także zwiększa atrakcyjność restauracji i obiektów handlowych z perspektywy przechodniów, zapewniając nowe możliwości handlowe związane z większym ruchem pieszych i wyjątkowymi okolicznościami przyrody.

Green Block ma w założeniu stanowić wstęp i pretekst do dyskusji na temat zrównoważonego życia i możliwości stopniowej i praktycznej realizacji tej idei w kontekście miejskim. Koncepcja bazuje na zasadach leżących u podstaw działalności WATG, którymi są: projektowanie wytrzymałych atrakcji i przestrzeni, w których ludzie dobrze się czują, stosowanie ekologicznych materiałów i technik, wspieranie i ochrona poznawanych środowisk i społeczności oraz dostarczanie wyjątkowych rozwiązań projektowych.

Wideo - https://mma.prnewswire.com/media/1493584/Compressed_MP4.mp4

SOURCE WATG