E-Bike-Startup TARRAN präsentiert auf der Eurobike 2024 sein intelligentes E-Lastenrad

Automatisch ausfahrbare Stützräder verhindern Umkippen bei niedrigen Geschwindigkeiten

Hohe Tragfähigkeit und Reichweite: Zuladung von 220 kg und Reichweite bis 200 km

Intelligente Funktionen für Sicherheit und Komfort im Stadtverkehr

FRANKFURT, Deutschland, 3. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Das E-Bike-Startup TARRAN stellt auf der Eurobike 2024 sein Flaggschiff-Modell TARRAN™ T1 Pro vor. Das intelligente E-Lastenrad revolutioniert die urbane Mobilität mit innovativen Funktionen: Die patentierten Dynamic Dualdrive™ Stützräder sorgen für maximale Stabilität, indem sie bei niedrigen Geschwindigkeiten automatisch aus- und einfahren. Das T1 Pro bietet bequem Platz für zwei bis drei Kinder und bleibt mit einer kompakten Länge von nur 2,26 Metern dennoch wendig im Stadtverkehr. Das integrierte TarranOS™ auf dem Touchscreen fungiert als zentrales Steuerelement für Beleuchtung, Navigation und Sicherheitsfunktionen. Dank modernster Radar- und Kameratechnologie behält das T1 Pro stets die Umgebung im Blick und warnt proaktiv vor potenziellen Gefahren. Mit zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen wie Bluetooth-Lautsprechern, kabellosem Laden und vielseitigem Zubehör setzt das T1 Pro neue Maßstäbe für urbane Mobilität und Alltagskomfort.

Innovative Stützräder für mehr Sicherheit

Herkömmliche Lastenräder sind gerade bei niedrigen Geschwindigkeiten häufig instabil und kippen leicht um. Das T1 Pro löst dieses Problem mit den Dynamic Dualdrive™ Stützrädern. Sie fahren beim Bremsen automatisch aus und ziehen sich wieder ein, sobald eine stabile Fahrt erreicht ist. Jedes Stützrad ist mit einem eigenen Motor und einer Federung ausgestattet, wodurch sie sich geschmeidig an unebenes Terrain anpassen. Für zusätzliche Flexibilität lassen sich die Räder auch manuell absenken, was das Schieben und Parken erleichtert – an roten Ampeln oder beim Beladen sorgen sie damit für sicheren Stand.

Alles im Blick und unter Kontrolle

Der 5,2-Zoll-Touchscreen mit TARRAN OS™ und die TARRAN™ App bieten einfachen Zugriff auf alle Funktionen, auf dem Display sind Reichweite, Fahrdaten und andere Parameter jederzeit ablesbar. Lenkertasten steuern Beleuchtung, Stützräder und Selfie-Kamera. Lenkervibration und Rückfahrkamera warnen vor Gefahren. Per Smartphone-Spiegelung lassen sich Navigation, Musik und Anrufe steuern.

Ver- und Entriegeln funktioniert per App oder NFC-Schlüssel, die TARRAN™ App bietet außerdem zusätzlichen Diebstahlschutz: Sobald die Stromversorgung unterbrochen wird, aktiviert sich automatisch der Wächtermodus. Er erkennt Erschütterungen, löst Alarm aus, während gleichzeitig eine Videoaufzeichnung startet. Das integrierte GPS-Modul ermöglicht im Ernstfall eine präzise Ortung des Fahrrads, sodass Besitzer:innen jederzeit den Standort ihres T1 Pro nachverfolgen können.

Viel Platz für Familie und Gepäck

Das T1 Pro ermöglicht die Zuladung von 220 kg und bietet vielfältige Transportmöglichkeiten: Ob zwei Kinder bis 1,26 Meter oder drei Euroboxen – die geräumige Transportbox meistert jede Herausforderung. Serienmäßig ist ein Kindersitz mit 5-Punkt-Gurt verbaut. Zusätzliche Flexibilität bietet der hintere MIK-Gepäckträger, der die Montage eines weiteren Sitzes für ein größeres Kind oder zusätzliche Fracht ermöglicht.

Das Herzstück der Energieversorgung bilden zwei leistungsstarke Akkus mit je 708 Wh. Sie ermöglichen nicht nur eine Reichweite von bis zu 200 km*, sondern sind auch diebstahlsicher im Boden der Transportbox verbaut und damit gleichzeitig vor Witterungseinflüssen geschützt.

Komfort für Fahrer:innen und Passagiere

Vollgefedert mit 50 mm und 60 mm Federweg sowie 180 mm Hydraulikbremsen bietet das T1 Pro hohen Fahrkomfort. Der Gates Carbon Drive™ CDX und die Enviolo Heavy Duty™ Nabenschaltung sind wartungsarm. Der Doppelkabel-Lenkmechanismus erlaubt einen Lenkeinschlag von 90° für besonders hohe Wendigkeit – ideal um durch enge Gassen zu navigieren sowie das geschmeidige Wechseln von Spuren.

Der selbst entwickelte Motor ist das Herzstück des intelligenten Systems. Er verarbeitet Sensordaten und gibt Signale für eine reibungslose Fahrassistenz aus und unterstützt intelligente Funktionen wie die Stützrad-Automatik. Mit einem Drehmoment von 100 Nm bietet er außergewöhnliche Unterstützung, um auch steile Anstiege und schwere Lasten mühelos zu bewältigen.

Intelligente Sicherheitssysteme

Die Rückkamera und das integrierte Radar arbeiten nahtlos zusammen, um den rückwärtigen Verkehr kontinuierlich zu überwachen. Bei sich nähernden Fahrzeugen warnt das System die fahrende Person durch subtile Lenkervibration und zeigt gleichzeitig Live-Video-Streams auf dem Bildschirm an – ein digitaler Rückspiegel für maximale Aufmerksamkeit.

Die 180°-Frontkamera erweitert das Sichtfeld und kompensiert potenzielle Sichteinschränkungen, sodass die fahrende Person stets den vollen Überblick behält. Das intelligente Lichtsystem, bestehend aus Fern- und Abblendlicht, Blinkern und Bremslicht, lässt sich bequem und intuitiv direkt am Lenker bedienen. Es erhöht die Sicherheit spürbar, insbesondere in anspruchsvollen Verkehrssituationen und bei Nachtfahrten.

Erinnerungen festhalten

TARRAN ist überzeugt davon, dass Lastenräder mehr als nur umweltfreundlichen Transport bieten – sie schaffen wertvolle Verbindungen zwischen Fahrern:innen, ihren Familien und der Natur. Das audiovisuelle System des T1 Pro zielt darauf ab, Unterhaltungserlebnisse für die Familie zu verbessern und die Vielseitigkeit der Einsatzmöglichkeiten zu erweitern: So kann durch einfaches Drücken und Halten der Lenker-Taste die eingebaute 1.080p-Kamera im Steuerrohr Selfies von fahrenden und mitfahrenden Personen aufnehmen und selbst einen flüchtigen Moment festhalten. Mit einer Standard-1/4-Zoll-Schraubhalterung für Kameras von Drittanbietern** lässt sich auch die bevorzugte Ausrüstung mitführen und direkt vom Lenker aus steuern. Das T1 bietet zudem zwei eingebaute Bluetooth-Lautsprecher, eine kabellose Qi2.0-Ladestation und zwei USB-Ausgänge, um Smartphone und andere elektronische Geräte unterwegs mit Strom zu versorgen.

Für die Zukunft gebaut

Das T1 Pro setzt auf recycelbares und kinderfreundliches EPP-Material für die Transportbox, umweltfreundliche Farbe auf Wasserbasis und verschiedene Teile aus recyceltem Aluminium. Von Anfang an arbeitet TARRAN mit internationalen Beratungsfirmen zusammen, um DSGVO-konforme Selbstaudits durchzuführen und sicherzustellen, dass die Privatsphäre der Nutzer:innen über alle intelligenten Funktionen stets höchste Priorität genießt.

TARRAN kooperiert beim Industriedesign mit KISKA, einer renommierten europäischen Marken- und Designagentur. Aufbauend auf einer ausgereiften mechanischen Struktur wurde gemeinsam ein einzigartiger einteiliger Hauptrahmen geschaffen. Das intelligente Beleuchtungssystem sowie mehrere Sensoren sind nahtlos in den Rahmen integriert, was zu einer klaren und fließenden Formensprache führt, eine ultramoderne industrielle Ästhetik ergibt und dem T1 Pro eine hohe Gesamterkennbarkeit verleiht.

TARRAN auf der Eurobike 2024

Besuchen Sie TARRAN vom 3. bis 7. Juli 2024 auf der Eurobike in Frankfurt:

Hauptausstellung: Halle 8.0, Stand A08

Freigelände: F11, Stand C04

An beiden Standorten können Sie TARRAN T1 Pro erleben, mehr über unsere Technologien erfahren und mit unserem Team, einschließlich Gründer Ben Guo, ins Gespräch kommen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Preis und Verfügbarkeit

Das TARRAN T1 Pro kann vorraussichtlich zum Jahresende 2024 über die offizielle TARRAN-Website bestellt werden. Der Preis wird in Q4 2024 bekanntgegeben.

*Die Reichweite kann je nach tatsächlicher Situation variieren.

**Auf unserer Website befindet sich eine Liste mit kompatiblen Kameramodellem.

ÜBER TARRAN

TARRAN treibt die Elektrifizierung der Fahrradindustrie mit grüner Energie und künstlicher Intelligenz voran. Mit innovativer Technologie will das Unternehmen mehr Menschen zum Radfahren bewegen und bessere Fahrerlebnisse schaffen. Die Gründer stammen von führenden Technologieunternehmen wie DJI Innovation und Insta360 und setzen Technologie ein, um reale Herausforderungen zu lösen und positive Auswirkungen auf die Welt zu erzielen. TARRAN hat Standorte in Düsseldorf, Hongkong und Shenzhen. Das Forschungs- und Entwicklungszentrum befindet sich in Shenzhen, das Produktionszentrum in Europa.

