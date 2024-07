Intelligente elektrische cargofiets met landingsgestellen: e-bike startup TARRAN introduceert de T1 Pro op Eurobike 2024

FRANKFURT, Duitsland, 3 juli 2024 /PRNewswire/ -- E-bike startup TARRAN lanceert het paradepaardje van de intelligente elektrische cargofiets, de TARRAN™ T1 Pro, op Eurobike 2024. De T1 Pro is uitgerust met het gepatenteerde Dynamic Dualdrive™ landingsgestel. Dit klapt bij lage snelheden automatisch in en uit om het evenwicht te bewaren en het risico op omvallen te verminderen. De bakfiets is ontworpen om ruimschoots comfort te bieden aan gezinnen met 2-3 kinderen. De compacte lengte van 2,26 meter zorgt voor behendige manoeuvreerbaarheid. Het aanraakscherm met TarranOS™ regelt de verlichting, navigatie en vergrendeling, zodat het fietsen heel eenvoudig wordt. De radar en camera's bewaken continu de omgeving en geven realtime waarschuwingen voor veiligere ritten. Met Bluetooth-luidsprekers, draadloos opladen en diverse accessoires breidt T1 Pro de horizon van stedelijke mobiliteit uit naar een bredere lifestyle.

TARRAN T1 Pro Key Visual

Geen zorgen meer over omvallen met eigen landingsgestellen

Traditionele bakfietsen zijn instabiel bij lage snelheden en vallen snel om. De Tarran T1 Pro lost dit op met zijn gepatenteerde Dynamic Dualdrive™ landingsgestellen, die automatisch uitklappen wanneer je remt tot een lage snelheid en die weer inklappen bij stabiel rijden.

Elk landingsgestel wordt aangestuurd door een aparte motor en is voorzien van ophanging, die adaptieve ondersteuning op oneffen oppervlakken mogelijk maakt. Deze wielen kunnen handmatig omlaag worden gebracht om het duwen te vergemakkelijken, en fungeren als een e-kickstand wanneer ze in de vergrendelde stand staan. Dit houdt de fiets in balans bij het wachten voor rood licht of bij het parkeren, en maakt het makkelijker om met een beladen fiets tot stilstand te komen.

Zitten blijven en alles controleren

De T1 Pro komt met een 5,2 inch retina aanraakscherm met TARRAN OS™. Samen met de TARRAN™-app en knoppen aan het stuur heb je eenvoudig toegang tot alles wat je nodig hebt voor een probleemloze en veilige rit.

Gebruik gewoon de app of NFC-sleutel om de fiets op slot te doen, zware sloten zijn niet nodig. Controleer de resterende kilometers, rijgegevens en diverse andere parameters die duidelijk op het scherm worden weergegeven. De stuurknoppen bedienen rechtstreeks het slimme verlichtingssysteem, de landingsgestellen en ook de selfiecamera, waardoor alle vereiste functies samenwerken zonder de noodzaak van aparte modules. Trillingen op het stuur en realtime beelden van de achteruitrijcamera houden je op de hoogte van de wegomstandigheden voor een veiligere rit. Met telefoonspiegeling kun je navigeren, tussen muzieknummers schakelen en een gesprek aannemen.

De TARRAN™-app zorgt voor slimme diefstalpreventie. De Sentry-modus wordt geactiveerd nadat de stroom is uitgeschakeld en detecteert onregelmatigheden via een 6-assige gyroscoop, geeft waarschuwingen en neemt live videobeelden op. Met de GPS-module kunnen gebruikers de locatie van hun fiets bekijken en luidsprekers activeren voor een nauwkeurige plaatsbepaling.

Kom verder met alles wat je nodig hebt en alles waar je van houdt

Met een maximaal totaalgewicht van 220 kg biedt de T1 Pro comfortabel plaats aan twee kinderen van minder dan 1,26 meter in de laadbak, of aan 3 Euroboxen. De intelligente tussenruimte comprimeert de totale lengte tot 2260 mm, waardoor de fiets vrij compact en wendbaar is in zijn klasse. Hij wordt standaard geleverd met een 5-puntsveiligheidsharnas voor de kinderzitjes. Met een MIK-rek achteraan kun je een zitje installeren voor een extra lang kind of voor meer lading.

Dankzij het ontwerp met twee accu's, elk met een capaciteit van 708Wh, biedt hij een actieradius tot 200 km*. De accu's zitten verborgen onderin de laadbak, wat diefstal voorkomt en tegelijkertijd veroudering tegengaat.

Comfortabele ervaring voor zowel rijders als passagiers

Dankzij de toonaangevende configuratie en het intelligente systeem biedt de T1 Pro een comfortabele manoeuvreer- en rijervaring voor zowel fietsers als passagiers tegen lage onderhoudskosten.

De T1 Pro heeft volledige vering met een veerweg van respectievelijk 50 mm en 60 mm. De 180 hydraulische schijfremmen bieden krachtige remprestaties, zelfs in uitdagende omstandigheden. De Gates Carbon Drive™ CDX en de Enviolo Heavy Duty™-naaf verhogen de duurzaamheid en verminderen de noodzaak voor veelvuldig reinigen en smeren. Het stuursysteem met dubbele kabel maakt een maximale stuurhoek van 90° mogelijk, voor een grotere flexibiliteit bij het navigeren door smalle steegjes en het wisselen van rijbaan.

De intelligentie en prestaties van een elektrische fiets hangen grotendeels af van de motor, die fungeert als het brein van het systeem. Het gebruik van gewone motoren is eenvoudiger, maar beperkt het aanpassingsvermogen. De zelfontwikkelde motor verzamelt informatie van sensoren, voert hogesnelheidsberekeningen uit en geeft signalen af voor een soepelere rij-assistentie. Deze ondersteunt ook de intelligente functies van het landingsgestel. Dankzij het toonaangevend koppel van 100 Nm wordt het beklimmen van hellingen extra makkelijk, en zijn zwaardere lasten mogelijk.

Jouw veiligheidssysteem denkt voor jou, zelfs voordat jij dat doet

Als hardware het veiligheidsniveau bepaalt, leggen intelligente systemen de lat hoger.

De camera en radar achteraan controleren constant naderende voertuigen en waarschuwen met stuurtrillingen en videostream. De 180° naar voren gerichte camera biedt geavanceerd zicht op de wegomstandigheden, zelfs wanneer het zicht van de bestuurder wordt belemmerd. Het slimme verlichtingssysteem levert grootlicht en dimlicht, afslagverlichting en automatische remlichten. Tijdige waarschuwingen verbeteren het gevoel van controle en verhogen de veiligheid bij complexe wegomstandigheden en 's nachts rijden aanzienlijk.

Snapshot met één klik en je gezinskamp is onderweg

Tarran gelooft dat bakfietsen meer bieden dan alleen milieuvriendelijk transport - ze creëren een band tussen fietsers en de natuur. Het audiovisuele systeem van de T1 Pro verbetert de entertainmentervaring en biedt een grotere afwisseling tussen de scènes.

Druk gewoon op de stuurknop en houd deze ingedrukt. De ingebouwde 1080P camera kan selfies maken van rijder en passagiers en vluchtige herinneringen vastleggen. Met een standaard 1/4 inch schroefbevestiging voor camera's van derden* kun je ook je favoriete apparatuur meenemen en direct vanaf het stuur bedienen. T1 heeft 2 ingebouwde Bluetooth-luidsprekers, een Qi2.0 draadloos oplaadpaneel en 2 USB-uitgangen om je telefoon en andere elektronica onderweg op te laden.

Gebouwd voor een toekomst waarvan je zult houden

T1 Pro maakt gebruik van recyclebaar, kindvriendelijk EPP cargoboxmateriaal, milieuvriendelijke verf op waterbasis en heeft ook gerecyclede aluminium onderdelen. Vanaf het begin werkt TARRAN samen met een top adviesbureau om zelf-audits uit te voeren op naleving van de AVG, en te verzekeren dat respect voor privacy in alle slimme functies is geïntegreerd.

Voor het industriële ontwerp werkt TARRAN samen met KISKA, een gerenommeerd Europees merk en designbureau. Voortbouwend op een verfijnde mechanische structuur creëerden we een uniek hoofdframe uit één stuk. Het intelligente verlichtingssysteem is samen met meerdere sensoren naadloos in het frame ingewerkt, voor een vloeiende designtaal en een ultramoderne industriële esthetiek, die overal te herkennen is.

Bezoek TARRAN van 3 tot 7 juli 2024 op Eurobike in Frankfurt:

Hoofdtentoonstelling: hal 8.0, stand A08

Buitenruimte: F11, stand C04

Prijs en beschikbaarheid

De TARRAN T1 Pro is naar verwachting eind 2024 beschikbaar en kan worden besteld via de officiële TARRAN website. De prijs wordt in het vierde kwartaal van 2024 bekendgemaakt.

*Met dubbele accu, kan variëren op basis van werkelijke situaties.

*Kijk op de website voor een lijst met compatibele cameramodellen.

Perscontact

Shu On Kwok

Directeur

Mobiel: +49 151 219 000 27

E-mail: [email protected]

Web: www.technikpr.com

Freda Lu

Hoofd Marketing

Mobiel: +86 1360 8035 264

E-mail: [email protected]

Web: www.tarranbikes.com

Productmateriaal downloaden

https://bit.ly/3zqmBjK

Volg ons op

Facebook:@tarranbikes

LinkedIn: @TARRAN

Instagram:@tarranbikes

YouTube: @tarranbikes

Over TARRAN

TARRAN zet zich in voor de elektrificatie van de fietsindustrie met groene energie en kunstmatige intelligentie. We herdefiniëren fietsen met de mindset van robotica, in de hoop intelligente, toegankelijke en plezierige fietservaringen te bieden die meer mensen uitnodigen om te gaan fietsen en beter te gaan fietsen. Afkomstig van toonaangevende bedrijven als DJI en Insta360, geloven we in het gebruik van technologie en zijn we gespecialiseerd om echte uitdagingen op te lossen, terwijl we een goede impact maken op de wereld waarin we allemaal leven. TARRAN is nu actief op drie locaties: Düsseldorf, Hong Kong en Shenzhen. Ons R&D- en testcentrum bevindt zich in Shenzhen, het productiecentrum is in Europa.

Ga voor meer informatie over TARRAN T1 Pro naar: tarranbikes.com

Ga voor meer informatie over KISKA naar: kiska.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2451873/TARRAN_T1_Pro.jpg