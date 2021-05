e.GO fecha acordo para entrada no mercado do México

Criada para produzir um dos veículos elétricos a bateria (BEV) mais sustentáveis, a e.GO está alavancando sua microfábrica modular e escalável. A empresa desenvolveu com sucesso um modelo de produção inovador com base no setor 4.0 (Internet de produção), que reduz significativamente os requisitos de capex e o tempo de lançamento no mercado, ao mesmo tempo que garante uma produção altamente eficiente com um baixo ponto de equilíbrio. O sistema de produção descentralizado da e.GO, combinado com a experiência da QUESTUM, contribuirá para a economia local e ajudará a criar oportunidades de emprego.

A QUESTUM é a parceira estratégica e de tecnologia para o mercado local com acesso não só ao território, mas também aos principais clientes e grandes frotas automotivas. Com os veículos da e.GO, a Quimmco planeja eletrificar as frotas de veículos do país inteiro.

"Com esse acordo, a e.GO não só encontrou os parceiros industriais certos, com forte acesso ao mercado local, mas, ao mesmo tempo, por meio de sua relação de fornecimento há muito estabelecida com os principais grupos industriais e frotas, cria uma lista de pedidos que sustentará nossas aspirações de crescimento no México desde o início", explica Ali Vezvaei, presidente do conselho de gestão da Next.e.GO Mobile SE.

Manuel Valdes, CEO da QUESTUM, vê a e.GO como um novo pilar importante para a diversificação da empresa: "Temos desenvolvido o mercado da eletromobilidade no México há muitos anos, então, quando surgiu a ideia da e.GO, ficamos imediatamente entusiasmados. Faremos parte de uma verdadeira história de sucesso da engenharia e qualidade alemãs na construção da eletromobilidade ecológica. Esse acordo com a e.GO é um marco importante para expandirmos ainda mais nossa empresa no setor automotivo e de eletromobilidade."

A Next.e.GO Mobile SE, com sede em Aachen, é uma fabricante de veículos elétricos e sistemas de mobilidade sustentável. No Campus da RWTH de Aachen, 370 funcionários da Next.e.GO Mobile SE utilizam a rede única de ciência e negócios com 420 empresas de tecnologia, bem como uma infraestrutura abrangente de pesquisa. Equipes ágeis estão trabalhando em vários veículos elétricos econômicos e particularmente duráveis para tráfego de curta distância.

www.e-go-mobile.com

A QUESTUM é uma empresa da Grupo Quimmco que reúne os recursos de moldagem, forja e usinagem de alta precisão para oferecer soluções integrais que unem nossos funcionários e clientes. A QUESTUM, por meio da Atmovum, desenvolve desde 2014 um ecossistema de eletromobilidade com fabricantes de equipamentos originais, frotas, associações e outras instituições

O Grupo Quimmco é um consórcio industrial que atende clientes de classe mundial no México e no exterior, que exigem altos padrões de qualidade, competitividade e inovação. A Quimmco é composta por dez instalações estrategicamente localizadas para atender ao mercado do NAFTA.

www.questum.com

