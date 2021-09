e.GO Mobile abre una icónica tienda de la marca en Hamburgo, la segunda ciudad más grande de Alemania

Junto con el inicio de la campaña global de la empresa "The Time Is Now", las aperturas de las tiendas de la marca representan otro hito importante en el camino de e.GO para acelerar la transformación tan necesaria en la movilidad eléctrica urbana, ofreciendo un automóvil eléctrico sostenible, duradero y asequible que también es único en muchos aspectos.

"Nos complace traer a e.GO a la hermosa ciudad de Hamburgo. Una ciudad que está a la vanguardia de la transformación urbana y una comunidad acogedora y dinámica, cuyo cautivador recibimiento no solo da la bienvenida a todos los barcos que llegan al puerto, sino también el tan necesario cambio en la movilidad sin emisiones", afirmó Ali Vezvaei, presidente de la junta directiva de Next.e.GO Mobile SE.

Acelerar la adopción en el entorno urbano

La asequibilidad, la facilidad de uso y la sostenibilidad del ciclo de vida son fundamentales para impulsar la adopción de la movilidad eléctrica en el entorno urbano en constante crecimiento. e.GO lo tiene todo. El sólido marco de aluminio y la carrocería exterior de polímero altamente duradero le dan a e.GO una vida útil más larga y un menor costo total de propiedad. La función de batería inteligente de recambio, la primera de su tipo para un automóvil eléctrico urbano, ofrece una experiencia de usuario diferente, así como tranquilidad, a la vez que mejora la huella ecológica de e.GO en comparación con muchas otras opciones disponibles en el mercado.

