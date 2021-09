e.GO Mobile ouvre un magasin emblématique pour sa marque à Hambourg, la deuxième plus grande ville d'Allemagne

Dans les magasins de la marque e.GO, les visiteurs pourront découvrir les véhicules de près et se familiariser avec la technologie de production innovante d'e.GO, ses éléments de conception uniques et ses fonctions intelligentes. Les clients pourront également faire des essais de conduite et commander le véhicule directement. L'entreprise prépare l'ouverture de ses nouveaux magasins de marque dans d'autres villes européennes comme Milan et Athènes, mais également à Dubaï.

Parallèlement au lancement de la campagne mondiale de l'entreprise « The Time Is Now » (« C'est le moment »), ces ouvertures de magasins de marque constituent une nouvelle étape importante dans le parcours de e.GO visant à accélérer la transformation indispensable de la mobilité électrique urbaine en proposant une voiture électrique écologique, durable et abordable qui est également unique à bien des égards.

« Nous sommes ravis d'amener e.GO dans la belle ville de Hambourg. Une métropole qui est à l'avant-garde de la transformation urbaine et une communauté accueillante et dynamique qui accueillent à bras ouverts chaque navire arrivant au port, mais aussi le changement tant attendu vers une mobilité zéro émissions », a déclaré Ali Vezvaei, président du conseil d'administration de Next.e.GO Mobile SE.

Accélérer l'adoption en milieu urbain

Le caractère abordable, la facilité d'utilisation et la durabilité du cycle de vie sont les clés de l'adoption de l'électromobilité dans un environnement urbain en pleine expansion. e.GO offre tout cela. Le cadre robuste en aluminium et la carrosserie extérieure en polymère hautement durable confèrent au modèle e.GO Life un cycle de vie plus long et un coût total de possession plus faible. La fonction de remplacement intelligent de la batterie, la première du genre pour une voiture électrique urbaine, offre une expérience différente à l'utilisateur et une tranquillité d'esprit tout en améliorant l'empreinte écologique du modèle e.GO par rapport à de nombreux autres choix sur le marché.

