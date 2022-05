e.GO Mobile eröffnet neuen Brand und Experience Store in Berlin

Der innovative, unabhängige deutsche Elektroautohersteller Next.e.GO Mobile SE setzt mit seinen Brand Stores neue Maßstäbe für das Kundenerlebnis. "Für uns ist der Brand Store viel mehr als ein Ort, an dem wir unsere Autos ausstellen oder eine Probefahrt machen können. Es ist ein Ort, an dem wir mit unseren Kunden in Kontakt treten, mit denen wir eine gemeinschaftliche Vision der urbanen Mobilität der Zukunft teilen, um uns zu engagieren und gemeinsam etwas zu bewirken", erklärt Ali Vezvaei, Verwaltungsratsvorsitzender der Next.e.GO Mobile SE.