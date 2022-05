e.GO Mobile abre nova loja da marca e de experiência em Berlim

A inovadora fabricante alemã de veículos elétricos Next.e.GO Mobile SE está estabelecendo uma nova referência na experiência do cliente, com lojas da marca que são mais do que apenas um ponto de venda. "Para nós, a loja da marca é muito mais do que um lugar para expor nossos carros ou fazer um test drive; é um lugar para nos conectarmos com nossos clientes e formarmos uma comunidade que se envolva e faça uma diferença coletiva", explica Ali Vezvaei, presidente da diretoria da Next.e.GO Mobile SE.

O e.wave X oferece muito mais do que apenas um meio de transporte. É um carro urbano com quatro lugares moderno, prático e inovador, que cabe em quase qualquer vaga de estacionamento, tem manutenção descomplicada e foi desenvolvido de acordo com princípios de sustentabilidade e propósito. O design 3D, comportamento de direção, sistema de carregamento e muitas interfaces de usuário do e.wave X proporcionam uma experiência de usuário única. Espera-se que o e.wave X atinja uma autonomia urbana de 240 km* com uma potência de pico de 80 KW e seja vendido a um preço a partir de 24.990 euros*, excluindo subsídios. A capacidade de carregamento é ampla a partir da tomada residencial comum até 11 kWh. O veículo conta com um conjunto ultra amplo de cabine e instrumentos de 23" e também com muitos recursos inovadores e conectados para oferecer uma experiência de usuário perfeita.

A e.GO Mobile está construindo seus carros de uma forma muito diferenciada, utilizando materiais muito semelhantes aos do setor de aviação. Um design 3D de espaçamento de alumínio vem com uma carcaça externa de polímero inovador, em que a cor atravessa todo o material, de modo que quase não se percebem arranhões e impactos. Além disso, a parte externa, que é mais fácil de manter e reparar, também oferece a possibilidade de ser alterada (um recurso chamado de "re-skinning"), para oferecer várias opções de cores para o mesmo veículo ao longo de seu ciclo de vida.

Na nova loja da marca na Kurfürstendamm 216, em Berlim, os visitantes podem vivenciar a forma e.GO de construir carros, conhecer o novo modelo e.wave X e também podem fazer reservas diretamente no local. A loja da marca fica aberta de segunda a sábado, das 10h às 20h.

