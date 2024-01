e& prend la tête du classement mondial des marques de Brand Finance, toutes catégories confondues

e& est la marque technologique qui connaît la croissance la plus rapide dans la région MEA

e&, le portefeuille de marques le plus précieux de la région MEA, avec une valeur de marque de 17 milliards de dollars

etisalat by e& classée n° 1 et la marque de télécommunication la plus forte au monde (notation AAA)

etisalat by e&, la marque la plus forte de la région MEA, toutes catégories confondues

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 18 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Avec sa transformation réussie en groupe technologique, e& a prospéré pour devenir un leader des marques du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA). Le rapport 2024 Brand Finance Global 500 dévoilé au Forum économique mondial (FEM) de Davos a confirmé aujourd'hui qu'e& était la marque technologique à la croissance la plus rapide de la région MEA et le portefeuille de marques le plus précieux de cette région.

Le rapport annuel sur les marques avec la plus grande valeur et les plus fortes du monde a mis en évidence l'évolution d'e& en un groupe mondial de technologie et d'investissement, alimenté par une performance qui a vu son portefeuille de marques monter en flèche pour atteindre 17 milliards de dollars en 2024. Cette augmentation de 15 % par rapport à l'année dernière renforce la confiance des parties prenantes et consolide la position d'e& en tant que portefeuille de marques avec la plus grande valeur au Moyen-Orient et en Afrique en 2024.

Hatem Dowidar, directeur général d'e&, a déclaré : « Le renouvellement du soutien de Brand Finance est un nouveau signe de la transformation réussie de l'entreprise en un groupe technologique mondial. Nous avons lancé e& il y a seulement deux ans, et il est merveilleux de voir la vitalité et la force de la marque dans le secteur technologique de la région MEA après une si courte période. Nous sommes également ravis qu'etisalat by e& soit classée comme la marque de télécommunications la plus forte au monde. Il s'agit là de grandes réalisations qui, bien entendu, ne font qu'accroître nos aspirations pour l'avenir. »

L'évolution d'e&, de la marque leader des télécommunications à la marque technologique à la croissance la plus rapide de la région MEA, souligne les progrès de la transformation du groupe. H. Dowidar a déclaré que pour mieux répondre aux besoins de ses divers clients, e& a encore beaucoup de choses en réserve, car elle continue de déployer des innovations et de renforcer sa position dans les technologies émergentes telles que l'IA, l'IoT et le Cloud Computing.

Outre les distinctions reçues par e&, le PDG du groupe, Hatem Dowidar, a également été reconnu par Brand Finance comme le numéro un mondial des télécommunications dans le cadre du Brand Guardianship Index 2024.

etisalat by e& : la marque de télécommunications numéro 1 et la plus forte au monde en 2024

Brand Finance a aussi désigné etisalat by e&, le pilier télécom du groupe, comme la marque de télécommunication la plus forte au monde en 2024, avec un score BSI de 89,4 sur 100 (soit la ote AAA). etisalat by e& a également conservé sa position de marque la plus forte dans la région MEA pour la quatrième année, toutes catégories confondues. etisalat by e& figure aujourd'hui parmi les 20 marques les plus fortes au niveau mondial.

David Haigh, PDG de Brand Finance, a commenté : « e& a entrepris un parcours de réinvention, guidé par l'expertise et l'expérience de M. Dowidar. Transformer une organisation ayant près de 50 ans derrière elle n'est pas facile, mais M. Dowidar a fait preuve non seulement d'une compréhension aiguë de l'entreprise elle-même, mais aussi de l'importance d'une marque pour faciliter un changement. En transformant la marque historique etisalat en une organisation technologique aux aspirations mondiales, M. Dowidar prépare le groupe à 50 nouvelles années de succès. »

Brand Finance est le premier cabinet de conseil en évaluation de marques au monde. Depuis plus de 25 ans, il fait le lien entre le marketing et la finance. Il évalue la force des marques et quantifie leur valeur financière afin d'aider les organisations de toutes sortes à prendre des décisions stratégiques. Chaque année, Brand Finance réalise plus de 5 000 évaluations de marques, étayées par des études de marché originales, et publie plus de 100 rapports qui classent les marques dans tous les secteurs et tous les pays.

À propos d'e&

e& est l'un des principaux groupes technologiques au monde. Le groupe affiche des chiffres financiers impressionnants pour 2022, avec un chiffre d'affaires net consolidé de 52,4 milliards d'AED et un bénéfice net consolidé de 10 milliards d'AED. Les notes de crédit impeccables du groupe reflètent la solidité de son bilan et son succès durable.

Fondé à Abu Dhabi il y a plus de 48 ans, le groupe a un riche héritage en tant que pionnier des télécommunications dans les Émirats arabes unis. Aujourd'hui, il est présent dans 20 pays du Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique, ce qui en fait un acteur majeur du secteur.

L'innovation est inscrite dans l'ADN d'e& pour créer un lien indéfectible entre les communautés en utilisant des solutions numériques de pointe, une connectivité intelligente et des technologies avancées.

Le groupe a conçu cinq piliers commerciaux solides qui s'adressent à différents segments de clientèle : etisalat by e&, e& international, e& life, e& enterprise et e& capital. Grâce à ces piliers, nous nous efforçons de révolutionner la façon dont les gens communiquent, travaillent et vivent en offrant des services inégalés et des expériences exceptionnelles.

Chez e&, nous nous engageons à repousser les limites du possible et à fournir des résultats mesurables qui font la différence dans la vie des gens.

Pour en savoir plus sur e&, veuillez consulter le site : https://eand.com/

