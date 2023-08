Eagle Point Software fait l'acquisition de CADLearning

DUBUQUE, Iowa, 2 août 2023 /PRNewswire/ -- Eagle Point Software, créateur de la solution d'apprentissage en ligne Pinnacle Series, a annoncé l'acquisition de CADLearning de 4D Technologies. Le 27 juillet 2023, Eagle Point a acquis les activités de CADLearning, y compris la propriété intellectuelle et les actifs numériques, tout en assumant la responsabilité de soutenir les clients de CADLearning.

Eagle Point et CADLearning sont reconnus comme des chefs de file de l'industrie en matière d'expérience d'apprentissage et de développement pour les ingénieurs spécialisés en architecture, en génie civil, en construction, en conception de produits et en fabrication. Au départ, les clients de CADLearning pourront toujours tirer parti de la plateforme et du contenu de CADLearning. Au fil du temps, ils auront accès à de nouvelles ressources, ainsi qu'à du contenu et à des fonctionnalités supplémentaires sur la plateforme Pinnacle Series, comme des évaluations des compétences KnowledgeSmart et des parcours d'apprentissage personnalisés.

Voici la déclaration de Steve Biver, directeur d'exploitation d'Eagle Point : « Nous sommes ravis d'accueillir les clients de CADLearning dans la famille d'Eagle Point, et nous sommes déterminés à faire en sorte que la transition se fasse le plus en douceur possible. CADLearning dispose d'une très solide bibliothèque de ressources Autodesk qui s'harmonise bien avec la vaste offre de contenu d'Eagle Point. Cette acquisition nous permettra d'offrir une expérience d'apprentissage plus complète et personnalisée à tous les clients de CADLearning et d'Eagle Point et renforcera certainement notre entreprise dans son ensemble. »

Dan Dolan, président et fondateur de CADLearning, a déclaré : « Cette occasion offerte par Eagle Point Software favorise la réussite de nos clients à long terme. Eagle Point est une entreprise de premier plan dans le domaine de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction et de la fabrication depuis plus de 40 ans. Son engagement à l'égard du succès de ses clients a été un facteur clé et une force motrice derrière cette acquisition. Nous sommes convaincus que tous les clients de CADLearning sont entre bonnes mains grâce au soutien de l'équipe d'Eagle Point Software ! »

Pinnacle Series est une solution de gestion de l'apprentissage dans le domaine de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction et de la fabrication qui comprend une bibliothèque complète de vidéos, de documents et d'autres ressources de développement favorisant la formation à long terme des employés, la résolution de problèmes sur demande et la transformation numérique.

À propos d'Eagle Point

Eagle Point Software, créateur de la solution Pinnacle Series, aide les entreprises du domaine de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction et de la fabrication à travailler plus efficacement depuis 1983. Établie à Dubuque, en Iowa, l'équipe de la solution Pinnacle Series est composée d'experts de l'industrie qui offrent la plateforme de développement et de productivité de pointe à plus de 500 000 professionnels mondiaux de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction et de la fabrication. Pinnacle Series offre une vaste bibliothèque de contenus de formation sur les logiciels sur demande, ainsi que des capacités d'acquisition et de partage des connaissances qui, au bout du compte, augmentent l'efficacité : www.eaglepoint.com; +1 563.556.8392. Suivez Pinnacle Series sur LinkedIn et YouTube.

