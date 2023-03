EAM-Mosca anuncia acordo exclusivo com Reisopack

HAZLE TOWNSHIP, Pensilvânia, 31 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A EAM-Mosca Corp. (EAM-Mosca), uma subsidiária da Mosca GmbH (Grupo Mosca) alemã, tem o prazer de anunciar um acordo exclusivo de vendas e marketing com a Reisopack S.L. (Reisopack) da Espanha.

Nos termos do acordo, a EAM-Mosca fornecerá, em regime de exclusividade, sistemas de cintas e peças OEM da Reisopack para clientes nos Estados Unidos, Canadá, México e Brasil.

Além disso, a EAM-Mosca também oferecerá materiais plásticos para cintas, bem como suporte técnico pós-venda, a clientes novos e já existentes da Reisopack nas localidades em questão.

Assim como o Grupo Mosca, que é líder mundial, a Reisopack sediada em Barcelona fabrica um portfólio de sistemas de cintas para diversos mercados verticais de uso final. A Reisopack cresceu e se tornou líder de mercado global dominante no fornecimento de sistemas de cintas para aplicações em produtos frescos.

O acordo criará sinergias combinando, especificamente, as tecnologias e o patrimônio de clientes da Reisopack nos mercados de produtos frescos com os recursos abrangentes e bem-sucedidos em vendas, marketing, engenharia e fabricação da EAM-Mosca na região das Américas.

"Estamos muito satisfeitos por podermos combinar os pontos fortes de ambas as empresas para seu benefício mútuo e, o mais importante, criar uma melhor experiência para o cliente em um segmento de mercado em crescimento", afirmou Ed Martin, vice-presidente executivo de vendas e marketing da EAM-Mosca.

"Temos grande respeito pela equipe da Reisopack e esperamos aumentar a presença da Reisopack na região das Américas."

A organização Reisopack também está muito animada com as oportunidades de crescimento criadas pelo novo acordo com a EAM-Mosca. De acordo com Oscar Saldaña, diretor geral e CEO da Reisopack, "estamos muito satisfeitos com as incursões que fizemos nos mercados da região das Américas ao longo dos anos, mas percebemos que agora teremos a oportunidade de crescer de forma mais rápida e melhorar a satisfação do cliente, utilizando a ampla e altamente respeitada organização de vendas e serviços da EAM-Mosca nos mercados cobertos por nosso acordo. Esperamos gerar grande sucesso juntos."

Sobre a EAM-Mosca Corp: Fundada em 1982, a EAM-Mosca Corp. é uma fabricante internacional privada de sistemas inovadores e de alta qualidade de maquinários de embalagem de fim de linha e consumíveis de embalagens plásticas para uma gama diversificada de aplicações de automação de embalagens de consumo. A EAM-Mosca atende a uma base de clientes de primeira linha na região das Américas (do Norte, Central e do Sul) a partir de sua base de operações de fabricação nos Estados Unidos e no Canadá. A empresa faz parte da Mosca GmbH, que tem sua sede global em Waldbrunn, no sudoeste do estado de Baden-Württemberg, na Alemanha. Mais informações podem ser encontradas em: www.eammosca.com

Sobre a Mosca GmbH: A Mosca GmbH é uma fornecedora, desenvolvedora e produtora de sistemas de maquinários de cintas de alta qualidade, materiais de cintas e sistemas de segurança para o transporte de mercadorias para uso profissional e industrial.

A rede internacional de distribuição, serviços e consultoria da Mosca oferece serviço global aos clientes. Sediada em Waldbrunn (Alemanha), a empresa familiar foi fundada em 1966 e está presente em 19 países, com 27 escritórios e seis fábricas na Alemanha, Malásia, Canadá e EUA. A Mosca emprega mais de 1.100 funcionários.

Mais informações podem ser encontradas em www.mosca.com

Sobre a Reisopack: Criada em 1965, com a fundação da Reisosa Packaging Company, a Reisopack é líder internacional no fornecimento de sistemas de cintas para o mercado de produtos frescos. A empresa tem máquinas instaladas em mais de 70 países e está sediada em Parets del Valles, nas proximidades de Barcelona, na Espanha. Mais informações podem ser encontradas em www.reisopack.com.

