EarthDaily Analytics cria Coalizão de Apoio aos Agricultores Ucranianos (SUFC) para oferecer apoio material ao setor agrícola ucraniano em conjunto com mais de 50 setores diversificados, ONGs e parceiros governamentais

Com base no sucesso inicial desse esforço, a Coalizão está crescendo significativamente para viabilizar mais esforços de auxílio.

"Reagimos de forma precoce e decisiva à invasão da Rússia, encerrando totalmente nossas operações na Rússia e concentrando-nos na segurança e no bem-estar de nossos funcionários e clientes ucranianos", disse Don Osborne, CEO da EarthDaily Analytics. "Agora, diante de uma crise econômica e de segurança alimentar iminente dentro da Ucrânia e em todo o mundo, estamos utilizando nossa presença atual na região e a rede de relacionamentos do setor agrícola regional e global para oferecer apoio material aos agricultores da Ucrânia, um dos países produtores de alimentos mais importantes do mundo. Em parceria com a Agrilab, estamos posicionados de forma diferenciada para disponibilizar aos corajosos agricultores da Ucrânia a análise geoespacial mais avançada para otimizar o plantio e a produção, com o objetivo de tornar possível uma temporada de plantio e colheita na Ucrânia em 2022."

Recomendamos que as organizações que tiverem interesse em fazer parceria com a SUFC ou entidades que desejarem mais informações sobre a Coalizão e seus esforços acessem a página dedicada do site da EarthDaily Analytics aqui.

O trabalho da Coalizão tem como base os esforços atuais da EDA de oferecer informações e análises de valor agregado e agronômicas a organizações humanitárias e outras organizações não governamentais (ONGs).

Sobre a EarthDaily Analytics

A EarthDaily Analytics (EDA), com sede em Vancouver, na Colúmbia Britânica, é uma empresa de processamento e análise de dados verticalmente integrada, que utiliza ferramentas de big data de ponta e tecnologias espaciais comprovadas para oferecer dados de valor agregado às pessoas, empresas e entidades governamentais que enfrentam os desafios mais urgentes do mundo.

Para mais informações, acesse www.earthdaily.com.

