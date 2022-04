EarthDaily Analytics powołuje Koalicję na Rzecz Wsparcia Ukraińskich Rolników (ang. Support Ukrainian Farmers Coalition, SUFC)

Firma wzywa kolejne organizacje branżowe, pozarządowe i rządowe do działania i przyłączenia się do Koalicji na Rzecz Wsparcia Ukraińskich Rolników. Koalicja powstała w celu zapewnienia wsparcia materialnego dla ukraińskiej branży rolniczej we współpracy z ponad 50 partnerami branżowymi, pozarządowymi i rządowymi

VANCOUVER, Kolumbia Brytyjska, 13 kwietnia 2022 r. /PRNewswire/ -- EarthDaily Analytics Corp. („EDA" lub „Spółka"), firma zintegrowana pionowo, zajmująca się przetwarzaniem i analizą danych oraz wykorzystująca najnowocześniejsze narzędzia Big Data i sprawdzone technologie kosmiczne, ogłosiła dziś ustanowienie Koalicji na Rzecz Wsparcia Ukraińskich Rolników („SUFC" lub „Koalicja") ‒ globalnej koalicji zrzeszającej partnerów branżowych, pozarządowych i rządowych działających wspólnie na rzecz zapewnienia bezpośredniego, materialnego wsparcia dla ukraińskich rolników.