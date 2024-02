Eastman geht eine Partnerschaft mit dem mechanischen Recycler Dentis Group/Nord Pal Plast ein, um neue Rohstoffe für seine geplante Anlage in Frankreich zu erschließen

KINGSPORT, Tenn., 14. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Eastman (NYSE: EMN) gab heute eine langfristige Vereinbarung mit Nord Pal Plast SA bekannt, einem Teil der Dentis-Gruppe, einem führenden italienischen multinationalen Unternehmen, das auf die Rückgewinnung und das mechanische Recycling von PET-Verpackungsabfällen spezialisiert ist. Über seine Standorte für mechanisches Recycling in Frankreich (Nord Pal Plast SA), Spanien (PET COMPAÑÍA PARA SU RECICLADO) und Italien (Dentis Recycling Italy Srl) wird Dentis jährlich 30.000 Tonnen von Kunden zurückerhaltene PET-Abfälle an Eastman liefern. Diese Materialien, für die es derzeit keine Kreislauflösung gibt, werden in Eastmans Molekularrecyclinganlage in Port-Jérôme-sur-Seine in der Normandie (Frankreich) recycelt.

Diese Partnerschaft unterstreicht die Bedeutung und Komplementarität von mechanischen und molekularen Recyclingverfahren bei der Schaffung einer nachhaltigeren Zukunft. Durch die Bündelung ihres Fachwissens und ihrer Ressourcen streben beide Unternehmen eine echte Kreislaufwirtschaft im Recyclingprozess an, indem sie den Wert von Abfallstoffen maximieren und die Umweltbelastung verringern.

„Wir freuen uns sehr über diese Vereinbarung mit Eastman, da sich unsere Gruppe stark für die Förderung eines kontinuierlichen Übergangs von einer linearen zu einer Kreislaufwirtschaft im Verpackungsmarkt einsetzt", sagte Corrado Dentis, Chief Executive Officer von Dentis/Nord Pal Plast. „Diese Partnerschaft trägt dazu bei, eine dauerhafte und wertvolle Plattform für die Verringerung von PET-Abfällen zu schaffen, so dass sich mechanisches und chemisches Recycling wirksam ergänzen, um die europäischen Kunststoffrecyclingraten zu steigern."

„Wir freuen uns sehr über diese Vereinbarung mit Dentis/Nord Pal Plast, die Eastmans Engagement für die Zusammenarbeit und unser Bestreben, mit den mechanischen Recyclern zusammenzuarbeiten, um die Kunststoffabfallkrise zu bewältigen, unterstreicht", sagte Brad Lich, Executive Vice President und Chief Commercial Officer von Eastman. „Diese Partnerschaft ist ein Beweis für unser gemeinsames Ziel, Plastikmüll zu reduzieren und die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Da über 70 % der Rohstoffe für unsere geplante Recyclinganlage in der Normandie gesichert sind, darunter auch Materialien, die normalerweise von mechanischen Recyclern abgelehnt werden, stellt diese Vereinbarung einen wichtigen Bestandteil unserer Rohstoffverfügbarkeit dar und unterstreicht unser Engagement für nachhaltige Lösungen."

Die von Eastman angekündigte Anlage für molekulares Recycling in der Normandie soll die weltweit größte Anlage für molekulares Recycling von Material zu Material werden. Bei voller Kapazität wird die Anlage nach Phase 1 und 2 in der Lage sein, jährlich mehr als 200.000 Tonnen schwer zu recycelnde Polyesterabfälle zu verwerten. Diese bedeutende Investition in Frankreich ist ein Meilenstein in Eastmans Engagement für nachhaltige Lösungen und unterstützt die Bemühungen des Unternehmens, eine Kreislaufwirtschaft zu schaffen.

Die molekularen Recycling-Technologien von Eastman ermöglichen die Zerlegung von schwer zu recycelnden Abfällen in ihre molekularen Bausteine. Diese Bausteine werden dann wieder zusammengesetzt, um hochwertige Materialien ohne Leistungseinbußen zu schaffen. Das Verfahren von Eastman ermöglicht den potenziell unendlichen Wert von Materialien, indem es sie Zyklus für Zyklus in der Produktion hält.

Dentis wurde 1987 gegründet und ist heute eine multinationale Gruppe, die sich auf die Verwertung und das Recycling von PET-Verpackungsabfällen spezialisiert hat und führend auf dem europäischen R-PET-Markt ist. An seinem Produktionsstandort und Konzernsitz in Sant' Albano Stura (Cuneo) produziert das Unternehmen recycelte PET-Flaschenflocken mit dem Markennamen PETALO® und rPET-Granulat in Flaschenqualität mit dem Markennamen REPETER®, das es an italienische und internationale Markeninhaber liefert.

In den 2010er Jahren begann Dentis mit der Expansion des PET-Marktes durch den Erwerb einer Recyclinganlage in Spanien im Jahr 2013 (PET COMPAÑÍA PARA SU RECICLADO in Valencia, Spanien) und einer zweiten Anlage in Frankreich im Jahr 2018 (NORD PAL PLAST in Lille, Frankreich). Dank ihrer Mission und ihrer Innovationspolitik zählt die Dentis-Gruppe heute zu den größten mechanischen RPET-Herstellern in Europa und hat das Ziel einer Gesamtverwertungskapazität von mehr als 270.000 Tonnen Post-Consumer-PET-Flaschen pro Jahr erreicht.

Eastman wurde 1920 gegründet und ist ein globales Unternehmen für Spezialmaterialien, das eine breite Palette von Produkten herstellt, die in Gegenständen des täglichen Gebrauchs zu finden sind. Mit dem Ziel, die Lebensqualität auf materielle Weise zu verbessern, arbeitet Eastman mit seinen Kunden zusammen, um innovative Produkte und Lösungen zu liefern und sich gleichzeitig für Sicherheit und Nachhaltigkeit einzusetzen. Das innovationsgetriebene Wachstumsmodell des Unternehmens profitiert von erstklassigen Technologieplattformen, intensiver Kundenbindung und differenzierter Anwendungsentwicklung, um seine führende Position in attraktiven Endmärkten wie Transport, Bau und Verbrauchsgüter auszubauen. Als globales und vielfältiges Unternehmen beschäftigt Eastman rund 14.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt und beliefert Kunden in mehr als 100 Ländern. Das Unternehmen hatte 2023 einen Umsatz von etwa 9,2 Milliarden Dollar und hat seinen Hauptsitz in Kingsport, Tennessee, USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.eastman.com.

Lidia Soria Eastman Corporate Communications, EU [email protected] / +31102402831 Kristin Parker Eastman Corporate Communications, US [email protected] / 1-423-229-2526

