Eastman s'associe à l'entreprise de recyclage mécanique Nord Pal Plast, filiale de la Société Dentis, pour débloquer de nouvelles matières premières en vue de son installation prévue en France

KINGSPORT, Tennessee, 14 février 2024 /PRNewswire/ -- Eastman (NYSE: EMN) a annoncé aujourd'hui avoir passé un accord à long terme avec Nord Pal Plast SA, filiale de la Société Dentis, une multinationale italienne de premier plan spécialisée dans la récupération et le recyclage mécanique des déchets d'emballages en PET. Grâce à ses sites de recyclage mécanique en France (Nord Pal Plast SA), en Espagne (PET COMPAÑÍA PARA SU RECICLADO) et en Italie (Dentis Recycling Italy Srl), Dentis fournira à Eastman 30 000 tonnes métriques par an de déchets en PET post-consommation rejetés. Ces matériaux, pour lesquels il n'existe actuellement aucune solution circulaire, seront recyclés sur le site de recyclage moléculaire d'Eastman à Port-Jérôme-sur-Seine, en Normandie (France).

Eastman partners with mechanical recycler Dentis Group/Nord Pal Plast to unlock new feedstock for its planned facility in France.

Ce partenariat souligne l'importance et la complémentarité des processus de recyclage mécanique et moléculaire dans la création d'un avenir plus durable. En combinant leur expertise et leurs ressources, les deux entreprises visent à mettre en œuvre une véritable circularité dans le processus de recyclage, en maximisant la valeur des déchets et en réduisant l'impact environnemental.

« Nous sommes très heureux de conclure cet accord avec Eastman, car notre groupe est absolument déterminé à promouvoir une transition continue qui nous permettrait de passer d'une économie linéaire vers une économie circulaire sur le marché de l'emballage », a déclaré Corrado Dentis, PDG de Nord Pal Plast et de la Société Dentis. « Ce partenariat contribue à créer une plateforme de valeur permanente pour la réduction des déchets PET, rendant le recyclage mécanique et le recyclage chimique effectivement complémentaires, au service des objectifs européens en matière de taux de recyclage des matières plastiques. »

« Nous sommes très heureux de conclure cet accord avec Nord Pal Plast et Dentis. Cette démarche illustre l'engagement d'Eastman envers la collaboration et notre engagement à travailler aux côtés des recycleurs mécaniques pour lutter contre la crise des déchets plastiques », a déclaré Brad Lich, vice-président exécutif et directeur commercial chez Eastman. « Ce partenariat témoigne de notre objectif commun de réduire les déchets plastiques et de faire progresser l'économie circulaire. Avec plus de 70 % des matières premières sécurisées pour notre future usine de recyclage en Normandie, y compris les matériaux généralement rejetés par les recycleurs mécaniques, cet accord représente un élément important de la disponibilité de nos matières premières et renforce notre engagement envers des solutions durables. »

L'usine de recyclage moléculaire d'Eastman, qui s'implantera en Normandie, deviendra la plus grande usine de recyclage moléculaire de matière-à-matière au monde. À pleine capacité, après les phases 1 et 2, l'installation pourra recycler chaque année plus de 200 000 tonnes de déchets de polyester difficiles à recycler. Cet investissement significatif en France marque une étape importante dans l'engagement d'Eastman en faveur de solutions durables et soutient les efforts de l'entreprise pour établir une économie plus circulaire.

Les technologies de recyclage moléculaire d'Eastman permettent de décomposer les déchets difficiles à recycler en blocs de construction moléculaires. Ces blocs de construction sont ensuite assemblés pour créer des matériaux de première qualité sans diminution des performances. Le procédé d'Eastman permet d'exploiter la valeur potentiellement infinie des matériaux en les conservant en production cycle après cycle.

À propos de Dentis, Nord Pal Plast

Fondée en 1987, Dentis est aujourd'hui un groupe multinational spécialisé dans la récupération et le recyclage des déchets d'emballages en PET, leader sur le marché européen du R-PET. Sur son site de production et au siège du groupe à Sant' Albano Stura (Cuneo), l'entreprise produit des flocons de bouteilles en PET recyclés portant le nom de marque PETALO® et des granulés rPET de qualité bouteille portant le nom de marque REPETER®. Ses clients sont des propriétaires de marques italiennes et internationales.

Pour relever de nouveaux défis, Dentis a ouvert ses portes à de nouvelles perspectives dans les années 2010, lors d'une saison d'expansion du marché du PET, avec l'acquisition d'une usine de recyclage en Espagne en 2013 (PET COMPAÑÍA PARA SU RECICLADO à Valence, Espagne) et d'une deuxième en France en 2018 (NORD PAL PLAST à Lille, France). Grâce à sa mission et à sa politique d'innovation, la Société Dentis se classe aujourd'hui comme l'un des plus grands producteurs de RPET mécanique en Europe, ayant atteint l'objectif d'une capacité totale de recyclage de plus de 270 000 tonnes de bouteilles en PET post-consommation par an.

À propos d'Eastman

Fondée en 1920, Eastman est une entreprise mondiale de matériaux spécialisés qui fabrique une vaste gamme de produits que l'on retrouve dans des articles utilisés quotidiennement. Soucieuse d'améliorer matériellement la qualité de vie, Eastman collabore avec ses clients pour leur fournir des solutions et des produits innovants, tout en s'engageant à respecter la sécurité et le développement durable. Le modèle de croissance de l'entreprise, fondé sur l'innovation, tire profit de plateformes technologiques de classe mondiale, d'un engagement profond envers les clients et du développement d'applications différenciées afin de renforcer sa position de leader sur des marchés finaux attractifs tels que le transport, le bâtiment et la construction, et les biens de consommation. En tant qu'entreprise mondialement inclusive et diverse, Eastman emploie environ 14 000 personnes dans le monde au service de ses clients situés dans plus de 100 pays. En 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 9,2 milliards de dollars et son siège social est situé à Kingsport, dans le Tennessee, aux États-Unis. Pour plus d'informations, consultez le site www.eastman.com.

Contacts avec les médias :

Lidia Soria Eastman Corporate Communications, Union européenne [email protected] / +31102402831 Kristin Parker Eastman Corporate Communications, États-Unis [email protected] / 1-423-229-2526

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2339604/Eastman__Recycling_bales__1.jpg