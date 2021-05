Eastman lanceert Fluid Genius™ om de prestaties van het systeem voor warmteoverdracht te optimaliseren met voorspellende analyses

De maker van Therminol® en Marlotherm® warmteoverdrachtvloeistoffen maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om de levensduur van vloeistoffen te verlengen

KINGSPORT, Tennessee, 18 mei 2021 /PRNewswire/ -- Wereldwijde leverancier van speciale materialen Eastman (NYSE: EMN) introduceert Fluid Genius, een revolutionair nieuw product waarop patent is aangevraagd en dat ingenieurs en operationeel managers voorziet van voorspellende inzichten om de prestaties van warmteoverdrachtvloeistoffen te optimaliseren.

Met maar liefst 50 jaar aan Eastman-expertise combineert de unieke oplossing Fluid Genius™ kunstmatige intelligentie om de levenscyclus van warmteoverdrachtvloeistoffen te bewaken en te maximaliseren voor een groot aantal systeemtoepassingen.

"Met Fluid Genius™ continueert Eastman zijn inspanningen om digitale diensten op de markt te brengen", aldus Aldo Noseda, vicepresident en Chief Information Officer van Eastman. "Deze oplossing combineert geavanceerde analyses met tientallen jaren ervaring van Eastman in warmteoverdrachtvloeistoffen om een gebruiksvriendelijk, digitaal platform te creëren dat onze klanten helpt om op het gebruik van hun warmteoverdrachtsystemen te kunnen vertrouwen en om proactief onderhoud te plannen."

Fluid Genius™ kan de verwachte levensduur van vloeistoffen voorspellen en adviseren hoe deze het beste kan worden verlengd om kostbare, ongeplande stilstand te vermijden. De technologie biedt gemakkelijke toegang tot testresultaten van vloeistoffen bij klanten die voorspellende informatie geven om proactief onderhoud te plannen. Fluid Genius™ is geschikt voor vrijwel elk systeem voor organisch warmteoverdrachtvloeistof.

Fluid Genius™, gemaakt door de experts op het gebied van warmteoverdrachtvloeistoffen van Eastman, is ontworpen voor gebruik door onderhoudsmonteurs in fabrieken en operationeel managers in alle verwerkingsindustrieën, waaronder de verwerkingsindustrie van olie en gas, chemicaliën en polymeren, en zal beschikbaar zijn in 10 talen.

Fluid Genius™ maakt proactief vloeistofonderhoud mogelijk met behulp van een vloeistofconditiescore, een unieke maatstaf voor de algehele conditie van de vloeistof. De technologie zal ook meldingen en vloeistoftrends genereren, evenals aangepaste aanbevelingen voor cruciale actiepunten zoals systeemontluchting, installatie en inspectie van inert gas blanketing-systemen, vloeistofvervanging, de implementatie van zijstroomfiltratie en waarschuwingen voor mogelijke vervuiling.

"Met de vloeistofconditiescore, de maatwerkaanbevelingen gegenereerd door Fluid Genius™ en de logboekfuncties kunnen onze klanten de prestaties en het onderhoud van hun systeem voor warmteoverdrachtvloeistof optimaliseren en de beste betrouwbaarheidsprogramma's van nu ondersteunen", aldus Sharon Dunn, verkoopdirecteur voor de divisie warmteoverdrachtvloeistoffen van Eastman.

De merken Therminol® en Marlotherm® van Eastman zijn de bestverkopende synthetische warmteoverdrachtvloeistoffen ter wereld, die wereldwijd door meer dan 15.000 systemen worden gebruikt. Fluid Genius™ is ontworpen voor het beheer van zowel deze vloeistoffen als van vloeistoffen van andere merken.

In combinatie met de lancering van Fluid Genius™ heeft Eastman een actuele, gebruiksvriendelijke voorbeeldkit en geautomatiseerde uitvoering ontwikkeld als onderdeel van zijn Total Lifecycle Care®-programma. TLC omvat een analyse van een monster van de warmteoverdrachtvloeistof tijdens het gebruik, ondersteuning van het systeemontwerp, operationele training, training voor veiligheidsbewustzijn en hulp bij het opstarten, evenals spoel- en navulvloeistoffen.

Eastman werd opgericht in 1920 en is een wereldwijd bedrijf in speciale materialen dat een breed scala aan producten produceert die gebruikt worden in artikelen die mensen dagelijks gebruiken. Met het doel de kwaliteit van leven substantieel te verbeteren, werkt Eastman met klanten samen om innovatieve producten en oplossingen te leveren die veilig en duurzaam zijn. Het op innovatie gestoelde groeimodel van het bedrijf maakt gebruik van technologieplatforms van wereldklasse, diepgaande klantbetrokkenheid en gedifferentieerde applicatieontwikkeling om zijn toonaangevende posities in aantrekkelijke eindmarkten zoals transport, bouw en constructie en verbruiksgoederen te laten groeien. Als wereldwijd bedrijf waarin inclusie en diversiteit een speerpunt is, heeft Eastman ongeveer 14.500 mensen over de hele wereld in dienst en bedient het klanten in meer dan 100 landen. Het bedrijf had in 2020 een omzet van ongeveer USD 8,5 miljard en heeft zijn hoofdkantoor in Kingsport, Tennessee, VS. Ga voor meer informatie naar eastman.com.

