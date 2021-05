Eastman lance Fluid Genius™ pour optimiser les performances des systèmes de transfert de chaleur grâce à des analyses prédictives

Le fabricant des fluides caloporteurs Therminol® et Marlotherm® tire parti de l'intelligence artificielle pour prolonger la durée de vie des fluides

KINGSPORT, Tennessee, 18 mai 2021 /PRNewswire/ -- Eastman, un fournisseur mondial de matériaux spécialisés (NYSE: EMN) présente Fluid Genius, un nouveau produit révolutionnaire en instance de brevet qui fournit aux ingénieurs et aux gestionnaires des opérations des informations prédictives visant à optimiser la performance des fluides caloporteurs.

Unique sur le marché, Fluid Genius combine l'intelligence artificielle et un demi-siècle d'expertise d'Eastman afin de surveiller et d'optimiser le cycle de vie des fluides caloporteurs pour une myriade d'applications de système.

« Grâce à Fluid Genius, Eastman poursuit son parcours de mise sur le marché de services numériques, a déclaré Aldo Noseda, vice-président et dirigeant principal de l'information d'Eastman. Cette solution combine des analyses avancées et des décennies d'expérience d'Eastman dans le domaine des fluides caloporteurs afin de créer une plateforme numérique facile à utiliser qui aidera nos clients à avoir confiance en leur système de transfert de chaleur et à planifier leur entretien de façon proactive. »

Fluid Genius peut prédire la durée de vie des fluides et donner des conseils quant à la meilleure façon de la prolonger tout en évitant les arrêts imprévus et coûteux. La technologie offre aux clients un accès facile aux résultats des analyses de fluides, lesquelles révèlent de l'information prévisionnelle pour planifier l'entretien de manière proactive. Fluid Genius est compatible avec presque tous les systèmes de fluides caloporteurs organiques.

Créé par les spécialistes des fluides caloporteurs d'Eastman, Fluid Genius est conçu pour être utilisé par les ingénieurs d'entretien d'usines et les gestionnaires des opérations de toutes les industries de transformation, y compris celles du pétrole et du gaz, des produits chimiques et du traitement des polymères. Il sera offert en 10 langues.

Fluid Genius permet l'entretien proactif des fluides avec une cote d'état des fluides, une mesure unique de l'état global des fluides. La technologie produira également des avis et des tendances relatives aux fluides, ainsi que des recommandations personnalisées pour des mesures de suivi essentielles comme la ventilation du système, l'installation et l'inspection du système d'étouffement de gaz inerte, le remplacement des fluides, la mise en œuvre de la filtration de soutirage latéral et les alertes de contamination possible.

« La cote de l'état des fluides, les recommandations personnalisées générées par Fluid Genius et les fonctions d'enregistrement permettront à nos clients d'optimiser la performance et l'entretien de leur système de fluides caloporteurs, soutenant ainsi les meilleurs programmes de fiabilité offerts aujourd'hui », a déclaré Sharon Dunn, directrice des ventes pour la division des fluides caloporteurs à Eastman.

Les marques Therminol® et Marlotherm® d'Eastman sont les fluides caloporteurs synthétiques les plus vendus au monde, étant utilisés par plus de 15 000 systèmes dans le monde. Fluid Genius est conçu non seulement pour traiter ces fluides, mais aussi ceux des marques qui n'appartiennent pas à Eastman.

Parallèlement au lancement de Fluid Genius, Eastman a mis au point un nouveau kit d'échantillons facile à utiliser, ainsi qu'un système de traitement automatisé dans le cadre de son programme Total Lifecycle Care® (TLC). Celui-ci comprend l'analyse d'échantillons de fluides caloporteurs en service, le soutien à la conception du système, la formation opérationnelle, la formation en matière de sensibilisation à la sécurité, l'aide au démarrage, ainsi que la vidange et le remplissage des fluides.

À propos d'Eastman

Fondée en 1920, Eastman est une entreprise mondiale de matériaux spécialisés qui fabrique une large gamme de produits que l'on trouve dans des articles à usage quotidien. Soucieuse d'améliorer la qualité de vie sur le plan matériel, Eastman travaille avec ses clients pour offrir des solutions et des produits novateurs tout en maintenant son engagement envers la sécurité et la durabilité. Le modèle de croissance de l'entreprise, axé sur l'innovation, tire parti de plateformes technologiques de classe mondiale, d'une implication forte de la clientèle ainsi que d'un développement différencié des applications pour renforcer sa position de leader sur des marchés finaux attrayants tels que les transports, le bâtiment et la construction, et les biens de consommation. En tant qu'entreprise internationale et diversifiée, Eastman emploie environ 14 500 personnes dans le monde entier et sert des clients dans plus de 100 pays. En 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8,5 milliards de dollars et son siège social est situé à Kingsport, dans le Tennessee, aux États-Unis. Pour en savoir plus, consultez le site eastman.com.

