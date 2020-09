easyMarkets a signé un contrat de sponsoring de trois ans avec le Real Madrid

M. Ohad Golan, directeur général du marketing, a commenté le partenariat : « easyMarkets cherchait à s'associer avec une équipe reconnaissable instantanément, qui a une histoire riche et une base de supporters fidèles et dévoués. »

« Nous avons cherché à signer un contrat avec une organisation au rayonnement mondial et suivie par des millions de spectateurs à chaque match, le Real Madrid constituait un choix évident. »

« Nous sommes impatients de tirer parti de l'immense popularité du Real Madrid et de son attrait mondial sur le plan stratégique à mesure que nous irons de l'avant. »

Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, a déclaré : « Le Real Madrid et easyMarkets sont tous deux des leaders dans leur secteur et partagent des valeurs communes. Nous sommes impatients de commencer à travailler avec eux en tant que partenaires de commerce en ligne officiels à partir de la saison 2020-2021. »

À propos d'easyMarkets

easyMarkets est un courtier mondial primé avec un accès complet aux marchés et des plateformes commerciales innovantes qui s'engage à faciliter le commerce et à pratiquer la transparence des prix.

easyMarkets a été fondé sur l'idée de démocratiser le commerce. Notre but était de donner accès au marché à tous ceux qui le voulaient. Nous avons fini par changer fondamentalement le secteur du commerce en ligne, qui ne proposait que le Forex à l'époque. En 2001, nous avons accepté les dépôts initiaux à partir de 25 $, qui pouvaient être financés en ligne par carte de crédit, plutôt que par virement bancaire, prenant beaucoup de temps. Nos clients ont répondu avec loyauté et nous ont aidés à grandir.

Au fil des ans, nous avons élargi notre offre de contrats différentiels (CFD) pour inclure des indices mondiaux, l'énergie, les métaux, etc. En 2016, nous avons changé de nom, passant de easy-forex à easyMarkets. Nous avons réussi à démocratiser le commerce, à le rendre accessible et plus facile, mais nous pouvons toujours en offrir plus à nos clients.

Nous avons été les premiers à proposer une véritable plateforme de commerce en ligne dans laquelle il n'est pas possible de perdre plus que ce qui a été investi. Nous avons continué à innover en offrant des outils et des conditions de négociation précieux, tels que des stop loss garantis gratuits, insideViewer, Freeze Rate, ainsi que notre outil le plus innovant à ce jour : dealCancellation qui permet aux négociateurs d'annuler des opérations perdantes en moins d'une heure pour une somme modique.

