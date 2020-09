easyMarkets assina um acordo de patrocínio de três anos com o Real Madrid

O Sr. Ohad Golan, Chief Marketing Officer, comentou a respeito do patrocínio, "a easyMarkets estava à procura de uma parceria com uma equipe que tivesse reconhecimento instantâneo, uma história rica e uma base de fãs leais e dedicados.

"Nosso objetivo era assinar com uma organização que tem atração global, com milhões de olhos em cada partida - e o Real Madrid foi a escolha óbvia.

"Procuramos alavancar estrategicamente a imensa popularidade e atração global do Real Madrid à medida que avançarmos."

Emilio Butragueño, diretor de relações institucionais do Real Madrid, comentou: "Ambos, Real Madrid e easyMarkets, são líderes no seu setor e compartilham valores comuns. Estamos na expectativa de começar a trabalhar com eles como parceiro comercial on-line oficial a partir da temporada 20/21".

Sobre a easyMarkets

A easyMarkets é uma corretora global premiada com acesso total ao mercado e plataformas de negociação inovadoras, agrega compromisso de fácil negociação e transparência de preços.

A easyMarkets foi fundada sobre a ideia de democratizar o comércio. Nosso objetivo era dar acesso ao mercado a quem o desejasse. Acabamos por mudar fundamentalmente a indústria de comércio on-line, que só oferecia Forex até então. Em 2001, aceitamos depósitos iniciais a partir de 25 dólares, que poderiam ser financiados on-line por cartão de crédito, em vez de transferência bancária demorada. Nossos clientes reagiram com fidelidade e nos ajudaram a crescer.

Com o passar dos anos, expandimos as nossas ofertas de CFD para incluir índices globais, de energia, metais, e muito mais. Em 2016, a empresa foi rebatizada de easy-forex para easyMarkets. Conseguimos democratizar o comércio, torná-lo acessível e mais fácil, mas sempre há possibilidade de oferecer mais a nossos clientes.

Fomos os primeiros a oferecer uma verdadeira plataforma de negociação on-line na qual você não pode perder mais do que investiu. Continuamos a inovar, oferecendo valiosas ferramentas e condições de negociação, tais como stop loss garantido sem custo, insideViewer, Freeze Rate e a nossa ferramenta mais inovadora até hoje: o dealCancellation, que permite aos traders desfazer negociações com perda dentro de uma hora mediante pequena taxa.

