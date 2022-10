EasyPicky et Customertimes s'associent pour offrir des services numériques avancés pour l'exécution de la vente au détail

NEW YORK, 14 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La start-up montpelliéraine EasyPicky, pionnière de l'intelligence artificielle basée sur la reconnaissance vidéo instantanée, et Customertimes, l'intégrateur de systèmes mondiaux et fournisseur de logiciels d'entreprise, ont uni leurs forces pour offrir la solution de reconnaissance d'images numériques la plus complète du marché. Après deux années d'efforts combinés, EasyPicky et Customertimes ont annoncé leur partenariat chez Dreamforce avec un objectif commun : passer à l'internationale.

Une alliance stratégique entre les acteurs de la technologie de vente au détail

Cette alliance est la suite logique d'un partenariat très productif entre ces deux acteurs. EasyPicky et Customertimes ont travaillé ensemble sur plusieurs projets stratégiques de vente au détail depuis 2020, notamment dans les secteurs alimentaire et cosmétique.

La technologie de pointe d'EasyPicky, qui fonctionne avec l'IA de manière instantanée, en ligne ou hors ligne, s'intègre parfaitement aux applications logicielles de Customertimes pour les équipes de vente sur le terrain. Cette alliance a produit l'application numérique la plus complète sur le marché de l'exécution de la vente au détail.

Cette solution combinée révolutionne véritablement le quotidien des vendeurs. Disponible entièrement hors ligne, il offre une expérience utilisateur unique pour l'exécution des visites de vente sur le terrain et automatise entièrement l'une des tâches les plus chronophages et fastidieuses : la planification de l'espace en rayon et des assortiments. Grâce à la technologie CT Mobile de Customertimes et à la reconnaissance vidéo instantanée d'EasyPicky, les entreprises peuvent offrir à leurs équipes commerciales une solution technologique inégalée.

« EasyPicky est fière d'annoncer notre alliance avec Customertimes. Nos valeurs communes, notre vision de la technologie et la synergie de nos atouts technologiques nous permettent de vraiment nous engager dans des projets communs à l'échelle mondiale. Notre ambition constante est d'offrir la meilleure solution numérique possible aux marques et aux distributeurs. Ce partenariat annonce l'aube d'une nouvelle ère de transformation numérique pour nos clients dans le monde entier ! » - Renaud Pacull, cofondateur et PDG d'EasyPicky

« Notre partenariat avec EasyPicky nous permet d'offrir une reconnaissance d'image de premier ordre, entièrement intégrée à notre technologie et compatible avec Consumer Goods Cloud. Nos clients bénéficient d'une solution d'exécution de la vente au détail hautement automatisée, disponible en ligne ou hors ligne, et nous sommes très heureux de tirer parti de ce partenariat pour avoir un impact considérable sur nos clients. » - Alex Patsko, PDG de CT Software

À propos de Customertimes

Customertimes Corp. est un partenaire SI et ISV mondial qui se consacre à rendre les meilleures technologies informatiques accessibles aux clients. Avec plus de 4 000 projets achevés et plus de 1 600 experts hautement qualifiés, ses solutions sont conçues pour aider les clients à réaliser une véritable transformation des activités et à tirer le maximum de leurs investissements dans les technologies. Précurseur en matière de services-conseils et de mise en œuvre de solutions Salesforce en Europe de l'Est et récompensée pour ses développements de produits, Customertimes Corp. est actuellement basée à New York, avec des bureaux régionaux à Londres, Paris, Toronto, Kiev, Poznan, Riga et Podgorica. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.customertimes.com .

À propos d'EasyPicky

La start-up EasyPicky a été créée en 2017 par Renaud Pacull et Marine Bibal, avec l'idée de développer une intelligence artificielle basée sur la reconnaissance vidéo en instantané, qui puisse fonctionner sans connexion Internet, et qui puisse également, être déployée sur n'importe quel système embarqué. Leurs nombreux échanges avec des professionnels de la vente au détail les ont convaincus de travailler en premier lieu à une application bien précise de leur solution : accompagner les forces commerciales du secteur des supermarchés dans le relevé de linéaires. Développée sur trois ans et brevetée internationalement en 2019, l'intelligence artificielle développée par Renaud Pacull et Marine Bibal est déjà en vente auprès d'une vingtaine de groupes leaders dans divers secteurs de la distribution. EasyPicky dispose actuellement d'un effectif de 35 personnes basées à Montpellier (siège) et à Paris, en France. https://easypicky.com/

