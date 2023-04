eBay erweitert mit der New Brand Platform das Luxus-Angebot

„Certified by Brand" lädt Designer und Marken dazu ein, ihre Wiederverkaufsbemühungen auszubauen, und bietet Käufern Zugang zu einer erweiterten Auswahl an authentischen Luxusuhren, Handtaschen und Schmuck

SAN JOSE CITY, Kalifornien, 27. April 2023 /PRNewswire/ -- eBay kündigt heute den Start seines neuen Programms Certified by Brand an, bei dem es direkt mit Marken zusammenarbeitet, um deren Präsenz auf dem Sekundärmarkt zu erhöhen und gleichzeitig den Käufern Zugang zu einer größeren Auswahl an begehrten Luxusgütern und Sammlerstücken zu bieten. Im Rahmen dieses Programms werden neue, zertifizierte Gebrauchtwaren, limitierte Editionen oder exklusive, nur bei eBay erhältliche, Artikel von Top-Marken wie Konstantin Chaykin, Zodiac Watches und Le Vian angeboten, welche die Echtheitsgarantie von eBay ergänzen und so einen vertrauenswürdigen und sicheren Marktplatz schaffen.

Der Sekundärmarkt für Premium- und Luxusgüter ist im Jahr 20221 deutlich gewachsen, angetrieben durch die Begeisterung der Verbraucher für das Sammeln und Investition aus Leidenschaft. Luxusmarken drängen immer mehr in den Wiederverkaufsbereich, und viele haben ihre Präsenz verstärkt, indem sie Partner gesucht haben, die ihnen helfen, auf dem Sekundärmarkt konkurrenzfähig zu sein. Das eBay-Programm „Certified by Brand" bietet Marken und von Marken autorisierten Verkäufern Zugang zu den 133 Millionen aktiven Käufern der Plattform und den Einblicken in das globale Käufernetz von eBay.

„Zertifizierter Bestand im Wiederverkaufsmarkt ist eine unbestreitbare Chance für Marken und autorisierte Einzelhändler. eBay ist der ideale Partner für diejenigen, die skalieren möchten", sagte Tirath Kamdar, Global GM of Luxury bei eBay. „Das eBay-Programm Certified by Brand erweitert den Zugang sowohl für die Käufer als auch für die Marken, um so voller Vertrauen und Gewissheit Luxusgüter kaufen und verkaufen zu können."

Certified by Brand wird Uhren, Handtaschen und edlen Schmuck von einer wachsenden Liste der führenden Luxusmarken umfassen. Die Angebote im Rahmen des Programms enthalten in jedem Artikelangebot entweder die Kennzeichnung „Direct from Brand" oder „Brand Authorized Seller" sowie Informationen zu „Certified by Brand", so dass Käufer die Angebote im Rahmen des Programms leicht erkennen können, ähnlich wie bei der Echtheitsgarantie von eBay, die den Bestand kennzeichnet.

„Als langjähriger eBay-Kunde habe ich es immer zu schätzen gewusst, in dem großen Angebot der Plattform bemerkenswerte Stücke zu entdecken", so Vianney Halter. „Ich freue mich, mit eBay zusammenzuarbeiten, und deren Kunden eine Auswahl an außergewöhnlichen Uhren bieten zu können."

Mit fast 28 Jahren Erfahrung in der Förderung des globalen Online-Marktplatzes stärkt eBay weiterhin das Vertrauen in seine unübertroffene Auswahl an Luxusgütern auf globaler Ebene. Programme wie die „Authenticity Guarantee" - was derzeit Turnschuhe, Handtaschen, Uhren, Schmuck und Sammelkarten umfasst - haben seit ihrer Einführung einen erheblichen Einfluss gehabt. Die Kategorien mit Fokus auf Luxusgüter haben seit dem vierten Quartal 2019 ein ungefähr zweistelliges jährliches Wachstum verzeichnet. Certified by Brand signalisiert das kontinuierliche Engagement von eBay, das Vertrauen in das Einkaufserlebnis bei Marken, Händlern und Käufern gleichermaßen für Produkte mit hoher Leidenschaft und hohem Wert zu stärken.

Bereitstellung einer größeren Auswahl an vertrauenswürdigen Bestandswaren für ein größeres Publikum

Die Partner von Certified by Brand erhalten Zugang zu den Erkenntnissen des globalen Käufernetzwerks von eBay und können die Preisgestaltung für ihren Markenbestand auf dem Sekundärmarkt beeinflussen. Marken und von der Marke autorisierte Verkäufer können außerdem ihren Markenwert und ihr Image durch den Zugang zu verschiedenen eBay-Plattformkanälen kontrollieren, um so ihre eigenen Botschaften zu verstärken, das Wachstum voranzutreiben und den Bestand zu verkaufen.

Käufer haben nun mehrere Möglichkeiten, authentische Luxusgüter auf eBay.com zu kaufen, wobei die Angebote durch eine differenzierte Kennzeichnung identifiziert werden können:

1. Certified by Brand: Der Bestand wird von der Marke gestützt, und alle Uhrenmarken haben mindestens ein Jahr Garantie. Für Schmuck und Handtaschen wird beim Kauf ein Echtheitszertifikat mitgeliefert, das bei jeder Transaktion Vertrauen schafft. Die Listungen innerhalb des Programms werden durch zwei Abzeichenkategorien repräsentiert:

Direct From Brand: Das Angebot ist entweder neu oder aus Vorbesitz und kommt entweder direkt vom Hersteller der Marke oder wurde zuvor von der Marke authentifiziert.

Brand-Authorized Seller: Das Angebot ist entweder neuer oder gebrauchter Bestand von einem Verkäufer, der von der Marke autorisiert wurde und dessen Bestand liefert.

Teilnehmende Marken : ADPT (All Day, Purpose, Terrain), Alberto Milani , ALOR, Badgley Mischka , Diana M., Ernst Benz , I.Reiss, Judith Ripka , Konstantin Chaykin , Le Vian , Lika Behar Collection, Perrelet, RPaige, Roman+Jules, Vianney Halter und Zodiac Watches.

2. Die Authenticity Guarantee: Die Echtheitsgarantie von eBay, die 2020 mit Uhren auf dem US-Markt eingeführt wurde, prüft und verifiziert in Frage kommende Uhren, Handtaschen, Schmuck, Turnschuhe und Sammelkarten, ohne dass dem Käufer oder Verkäufer Kosten entstehen. Der Service wurde auf 5 Kategorien bei eBay erweitert, die für ausgewählte Produkte in 5 Ländern verfügbar sind. Inventar von Certified by Brand erfüllt nicht die Voraussetzungen für die eBays Authenticity Guarantee. Lesen Sie mehr über die Authenticity Guarantee.

Certified by Brand ist derzeit für Marken und Käufer mit Sitz in den USA verfügbar. In den nächsten Wochen werden weitere Marken und autorisierte Händler hinzukommen, und es ist geplant, dass sich im Laufe des nächsten Jahres noch weitere Marken dem Programm Certified by Brand anschließen werden, wobei auch eine Ausweitung auf andere Märkte geplant ist. Erfahren Sie mehr über das eBay-Programm „Certified by Brand" unter ebay.com/certified-by-brand und sehen Sie sich das Angebot an Uhren, Handtaschen und Schmuck an. Für weitere Informationen folgen Sie dem Gespräch mit @eBay auf Instagram, Twitter, YouTube und Facebook.

Luxus auf eBay – In Zahlen

Kategorien mit Fokus auf Luxusgütern (Uhren, Handtaschen, Schmuck und Sneaker) haben seit dem 4 . Quartal 2019 auf eBay ein etwa zweistelliges jährliches Wachstum verzeichnen können.

. Quartal 2019 auf eBay ein etwa zweistelliges jährliches Wachstum verzeichnen können. In den drei größten eBay-Märkten ( USA , Großbritannien und Deutschland) für Uhren und Handtaschen, die für mehr als 500 US-Dollar angeboten werden, und für Schmuck, der für mehr als 300 US-Dollar angeboten wird:

Die durchschnittlichen täglichen Festpreis-Live-Notierungen stiegen im März 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum im zweistelligen Bereich.



Über 60 % der Uhren, über 50 % der Handtaschen und über 30 % der Schmuckangebote wurden im Jahr 2022 gebraucht eingestuft.



Im Jahr 2022 wurden im Durchschnitt täglich über 170.000 Uhren, über 100.000 Handtaschen sowie über 1 Million Schmuckstücke angeboten.

Informationen zu eBay

eBay Inc. (Nasdaq: EBAY) ist ein weltweit führendes Handelsunternehmen, das Menschen miteinander verbindet und Gemeinschaften aufbaut, um für alle Wirtschaftschancen zu schaffen. Unsere Technologie unterstützt Millionen von Käufern und Verkäufern in mehr als 190 Märkten auf der ganzen Welt und bietet jedem die Möglichkeit zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. eBay wurde 1995 in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist einer der größten und dynamischsten Marktplätze weltweit, auf dem man günstige Angebote und eine einzigartige Auswahl finden kann. Im Jahr 2022 hat eBay fast 74 Milliarden US-Dollar Bruttowarenvolumen ermöglicht. Weitere Informationen über das Unternehmen und sein globales Portfolio an Online-Marken finden Sie auf www.ebayinc.com.

1 Bain & Co. 2023. Renaissance in Uncertainty: Luxury Builds on Its Rebound

