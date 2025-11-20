Nueve de cada diez consumidores tienen en sus planes mantener o aumentar los gastos en artículos de segunda mano, lo que señala un impulso sostenido hacia la economía circular

El Informe de Reventa 2025 de eBay revela un mayor apoyo al reventa a medida que lo consumidores adoptan la compra de artículos de segunda mano

SAN JOSE, California, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- eBay Inc. (Nasdaq: EBAY), líder comercial mundial que conecta a millones de compradores y vendedores de todo el mundo, lanzó hoy su primer Informe de Reventa anual, lo que revela que el reventa ha pasado de ser un nicho específico a ser tradicional. Según el informe, el 89% de los consumidores mundiales encuestados esperaba gastar el mismo importe o más en artículos de segunda mano en 2025 que en 2024.

El informe encuestó a más de 27,000 personas de todo el mundo, como vendedores de eBay y consumidores generales, y descubrió que el reventa ya no se ve simplemente como una forma alternativa de comprar, sino como la elección de estilo de vida consciente impulsado por valores personales, conexión comunitaria y empoderamiento financiero.

"El reventa está definiendo la forma en que la gente compra: liderado por una nueva generación que valora la conexión, el propósito y la sostenibilidad", expresó Jamie Iannone, director ejecutivo de eBay. "Aproximadamente el 80% de la generación Z y los millennials se considera parte de este movimiento, y convierte su pasión por los artículos de segunda mano en un impacto real. eBay ha estado liderando este cambio desde el inicio, y con nuevas herramientas de inteligencia artificial, ahora es más fácil que nunca darle a los productos un nuevo uso y construir un futuro más sostenible".

Las generaciones más jóvenes impulsan el crecimiento del reventa

La generación Z y los millennials están impulsando el reventa, con un 59% de generación Z y 56% de millennials encuestados que planean aumentar sus gastos en artículos de segunda mano este año. Actualmente, más de un tercio (35%) de los consumidores compra artículos de segunda mano todos los meses o con mayor frecuencia, lo que destaca qué tan profundamente integrado se ha vuelto el reventa en los hábitos de compra cotidianos.

"El reventa ha evolucionado para convertirse en un movimiento mundial impulsado por el propósito", afirmó Renee Morin, directora de Sostenibilidad de eBay. "Los consumidores de hoy están eligiendo artículos de segunda mano no solo por el valor, sino también para tomar decisiones más sostenibles que beneficien a las personas y al planeta. eBay se centra en esta transformación, potencia oportunidades económicas e impulsa el avance de la economía circular".

El propósito se une con lo práctico: por qué las personas eligen artículos de segunda mano

Los consumidores están adoptando el reventa por motivos prácticos y significativos, equilibrando la motivación financiera con la intención impulsada por los valores.

Ahorrar dinero es una de las tres principales razones por las que los consumidores compran artículos de segunda mano y el 81% lo menciona como una motivación clave. La sostenibilidad y los beneficios ambientales también figuran entre los primeros puestos con un 45%, lo que demuestra que los compradores están cada vez más impulsados tanto por razones prácticas como por un propósito.

Otras motivaciones principales incluyen buscar un artículo específico que no pueden encontrar como producto nuevo (37%), buscar piezas únicas o coleccionables (36%) y la aversión a la moda rápida (17%), lo que refuerza la idea de que el reventa refleja no solo inteligencia económica, sino individualidad e intención.

La comunidad y la conexión impulsan el compromiso

El informe revela que el reventa promueve las conexiones significativas entre compradores y vendedores. El 63% de los consumidores se considera parte de una comunidad del reventa, cifra que aumenta a casi el 80% entre la generación Z y los millennials. Además, el 65% de los consumidores disfruta de la "emoción de la búsqueda" al buscar artículos de segunda mano y el 56% concuerda que comprarlos les permite expresar su estilo personal.

Para los vendedores, la pasión es el principal motivador, especialmente en las categorías para entusiastas. En cartas coleccionables (45%), artículos de colección (37%) y antigüedades (35%), compartir la pasión por artículos específicos es el principal motivo por el cual los vendedores participan en el reventa, creando comunidades vibrantes donde la experiencia se celebra y se comparte.

Empoderamiento económico a través del reventa

A medida que la incertidumbre económica persiste, el reventa ofrece alivio financiero y oportunidad. El 81% de los consumidores se siente bien al haber ahorrado dinero en sus compras de artículos de segunda mano, mientras que el 86% de los vendedores de eBay genera inventario a partir de sus propias pertenencias, transformando artículos que ya tienen en ingresos.

A medida que el reventa continúa creciendo a nivel mundial, eBay sigue enfocado en generar oportunidades económicas para todos y en alimentar una comunidad de entusiastas en todo el mundo.El Informe de Reventa 2025 destaca cómo el consumismo consciente, el empoderamiento económico y la conexión están dando forma al futuro de las compras, y que la plataforma de confianza que es eBay está bien posicionada para liderar ese futuro al impulsar un crecimiento sostenible, respaldar a los vendedores e inspirar a la nueva generación de entusiastas.

Puede ver el informe completo aquí

Acerca de la Investigación

El Informe de Reventa 2025 se basa en dos encuestas realizadas por Forsta en representación de eBay. La encuesta externa incluyó aproximadamente 16,020 consumidores a lo largo de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia, Italia, España, Australia y Japón, realizada entre el 25 de agosto y el 9 de octubre de 2025. Los encuestados representaron a compradores y vendedores que han participado en el reventa, definido como la compra o venta de artículos de segunda mano.

Además, se llevó a cabo una encuesta de 11,099 vendedores de eBay entre el 12 y el 25 de agosto de 2025, en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Australia, Japón, China y Taiwán. Todos los encuestados fueron vendedores activos de eBay que participaron en la economía del reventa al vender artículos de segunda mano en la plataforma.

Acerca de eBay

eBay Inc. (Nasdaq: EBAY) es un líder mundial del comercio que conecta a personas y construye comunidades para generar oportunidades económicas para todos. Nuestra tecnología empodera a millones de compradores y vendedores en más de 190 mercados de todo el mundo, y ofrece a todos la oportunidad de crecer y prosperar. Fundada en 1995 en San Jose, California, eBay es una de las plataformas más grandes y dinámicas del mundo para descubrir precios excelentes y una selección única. En 2024, eBay generó $75 mil millones en volumen bruto de mercancía. Para obtener más información acerca de la empresa y su cartera mundial de marcas en línea, visite www.ebayinc.com.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones del presente documento son "declaraciones prospectivas" a los efectos del Artículo 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y el Artículo 21E de la Ley del Mercado. Tales declaraciones prospectivas a menudo se identifican con palabras como "anticipar", "aproximar", "creer", "comprometer", "continuar", "podría", "estimar", "esperar", "tener la esperanza", "tener la intención de", "puede", "pronóstico", "plan", "proyecto", "potencial", "debería", "haría", "hará" y otras palabras y expresiones similares. Tales declaraciones prospectivas reflejan las expectativas o creencias actuales de eBay con respecto a los eventos futuros y los eventos reales pueden diferir considerablemente de los resultados históricos o las expectativas actuales. Se advierte al lector que no debe confiar excesivamente en estas declaraciones prospectivas, que no son garantía de rendimiento futuro y están sujetas a una variedad de incertidumbres, riesgos, suposiciones y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de eBay. Las declaraciones prospectivas presentes en este documento abordan una variedad de temas como, por ejemplo, los comportamientos futuros de los consumidores y la participación en el reventa a través de la plataforma de eBay. Los resultados reales están sujetos a riesgos e incertidumbres, incluidos aquellos descritos en las presentaciones de eBay ante la Comisión de Bolsa y Valores, entre ellos, su informe anual más reciente del Formulario 10-K y los informes trimestrales posteriores del Formulario 10-Q. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha del presente documento. No asumimos ninguna obligación de revisar ni actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva, salvo en la medida en que lo exija la legislación.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/456314/eBay_Logo.jpg

FUENTE eBay Inc.