EBMI UNTERZEICHNETE MIT SFIO EINE VEREINBARUNG ZUM BAU EINER INTEGRATIVEN PFLEGEEINRICHTUNG VON WELTKLASSE IN PALAWAN, PHILIPPINEN

MANILA, Philippinen, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- Die European Biological Medicine Inc., eine Tochtergesellschaft der European Wellness Biomedical Group (EW Group) hat ein Memorandum of Agreement (MoA) mit Starfleet Innotech, Inc. (SFIO) zum Bau einer integrativen Pflegeeinrichtung von Weltklasse in Palawan, Philippinen im Rahmen des MORAYA-Projekts, einem Immobilienentwicklungsunternehmen, das gesundheitsorientierte Gemeinschaften baut, unterzeichnet.

Das MoA wurde unterzeichnet von Prof. Dato' Sri Mike Chan, Vorsitzender der EW Group und Jefferson D. Lacson, Gründer von SFIO. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden beide Parteien in Kürze die Einrichtung für Integrative und Ganzheitliche Medizin von MORAYA, ein 8 Hektar großes Öko-Luxus-Gemeinschaftsprojekt in Puerto Princesa, Palawan, entwickeln und betreiben.

MORAYA beabsichtigt, sich als führender Entwickler innovationsorientierter Gemeinschaften zu etablieren, die bei der Einführung bahnbrechender Technologien für eine gesündere Zukunft eine Vorreiterrolle spielen. Dieses Projekt wird der Gemeinschaft eine luxuriöse und gesunde Umgebung bieten, die auf eine ganzheitliche Betreuung ihrer Bewohner ausgerichtet ist.

Die Einrichtung wird mithilfe der Systeme und Protokolle von EW Biological Regenerative sowie von der EW Group entwickelter Behandlungslösungen und Produkte betrieben. Dieses Projekt wird bald zum beliebten Reiseziel werden, das eine ganzheitliche Behandlung für Anti-Aging, Altersumkehr, Ästhetik sowie lebenslanges Gesundheits- und Krankheitsmanagement bietet.

Wenn man wellness-orientierte Immobilien als neuen Maßstab betrachtet, werden Verbraucher in ihrem täglichen Leben und in ihren Aktivitäten immer aufmerksamer auf ihre Häuser, ihre Nachbarschaft und ihre Umgebung achten.

European Wellness Biomedical Group

Eine preisgekrönte europäische Gruppe, die vor allem für seine bahnbrechenden Entwicklungen in den Bereichen organspezifische Vorläufer-Stammzelltherapeutika, biologische und synthetische Peptide, biologische regenerative Medizin, Immuntherapien sowie Nutrazeutika und kosmetische Produkte bekannt ist.

Zu den multinationalen Geschäftsbereichen der EW Group gehören Forschung und Entwicklung, biomedizinische Akademien, Krankenhaus- und Wellnesszentren sowie der Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln in 80 Ländern weltweit. Die EW Group besitzt und betreibt außerdem ein wachsendes Netzwerk von international anerkannten Krankenhäusern und medizinischen Zentren, die sich auf regenerative Biomedizin und Luxus-Wellnesszentren weltweit spezialisiert haben. Die EW Group hat ihren Hauptsitz in Deutschland und Malaysia (Asien-Pazifik) und verfügt über Forschungseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Königreich.

Starfleet Innotech, Inc.

Eine globale investmentholding, die sich auf Innovation konzentriert, indem sie bahnbrechende Kooperationen innerhalb und außerhalb ihrer drei Schlüsselbranchen identifiziert. Mit einer starken Präsenz in Neuseeland, Australien, Malaysia, den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Vereinigten Staaten und auf den Philippinen investiert Starfleet strategisch in potenzielle wachstumsstarke Geschäfte und baut Synergien in seinem breitgefächerten Portfolio auf, um maximalen Aktienwert zu bieten. Geleitet von Tradition geleitet, angetrieben von Innovation und unterstützt durch Zusammenarbeit konzentriert Starfleet seine Ressourcen auf einen Wachstumskurs, um ein globales Geschäftsökosystem aufzubauen, was sich in seinen vielfältigen Investitionen in der Branche widerspiegelt.

