ECCMID 2022: Copan revela sua abordagem WISE para o gerenciamento de amostras

A pré-análise – coleta de amostras, processamento e outras atividades que permitem que as amostras sejam analisadas por plataformas de diagnóstico – é um dos primeiros passos do complexo processo para um diagnóstico correto. Assim, todas as análises subsequentes dependem de pré-análises robustas, uma vez que nenhuma plataforma avançada de diagnóstico pode recuperar o que for perdido durante a coleta, transporte ou processamento insatisfatórios de amostras.