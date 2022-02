Eclat Media Group escolhe Tata Communications para levar esportes globais a espectadores de toda a Ásia

MUMBAI, Índia e SINGAPURA, 8 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Tata Communications, uma facilitadora global do ecossistema digital, e o Eclat Media Group, importante emissora de conteúdo esportivo global, anunciaram hoje a expansão da transmissão de conteúdo esportivo da Eclat para espectadores de países asiáticos, incluindo Indonésia, Filipinas, Malásia, Singapura e Tailândia. Este novo acordo capacita os canais SPOTV e SPOTV2, recentemente lançados, do Eclat Media Group a transmitir mais de quatro mil horas de conteúdo anualmente.

O ecossistema de mídia da Tata Communications, juntamente com os serviços de Video Connect e Satellite Uplink, permitirá que os comentaristas do SPOTV e SPOTV2 sobreponham os comentários em seu idioma local, que são adicionados aos feeds de vídeo dos espectadores para regiões relevantes. Os fãs de toda a Ásia agora poderão assistir a seus esportes globais favoritos com comentários no idioma de sua preferência, expandindo assim o alcance do conteúdo para milhões de novos espectadores em potencial.

"Temos o prazer de ter a Tata Communications, uma facilitadora global do ecossistema digital, como nossa valiosa parceira de rede. À medida que expandimos a distribuição de nosso conteúdo para toda a região, pretendemos nos concentrar no aumento do conteúdo localizado e relevante para os mercados individuais. Com essa interessante parceria, a SPOTV e SPOTV2 podem alcançar uma localização perfeita e oferecer nossos conteúdos esportivos de alta qualidade aos fãs de toda a Ásia", disse Lee Choong Khay (CK), CEO da SPOTV.

Dhaval Ponda, diretor global de serviços de mídia e entretenimento da Tata Communications, disse: "A audiência esportiva mudou drasticamente ao longo dos anos, com a tecnologia desempenhando um papel fundamental na evolução da experiência de visualização doméstica." Ele acrescentou: "Ao unir forças com o Eclat Media Group, nosso objetivo é oferecer aos fãs de esportes de toda a Ásia uma experiência aprimorada para que eles curtam seus esportes globais e locais favoritos, seja esportes motorizados, tênis, beisebol ou vôlei. Nossa infraestrutura de mídia de classe mundial, combinada com a ambição da Eclat de ser pioneira no fornecimento de conteúdo esportivo personalizado por idioma para os fãs de cada país, está impulsionando a transformação do consumo esportivo em toda a Ásia."

Recentemente, o Eclat Media Group lançou dois novos canais – SPOTV e SPOTV2 – em vários territórios do Sudeste Asiático e territórios selecionados do leste da Ásia como Indonésia, Tailândia, Singapura, Malásia, Macau, Mongólia e Filipinas. Os canais transmitem conteúdo como os torneios de tênis Grand Slam Wimbledon e US Open, os campeonatos de automobilismo MotoGP e WorldSBK, eventos da Federação Mundial de Tênis de Mesa e Badminton, além de esportes asiáticos populares como a liga da Organização Coreana de Beisebol (KBO), a Liga Coreana de Basquete (KBL), a V-League (voleibol) e a competição da V.League (Japão).

Os serviços de mídia e entretenimento da Tata Communications oferecem um conjunto abrangente de soluções para o fluxo de trabalho global da cadeia de valor de mídia, incluindo contribuição, processamento e distribuição. Com uma infraestrutura que se estende por todo o mundo, permitindo a entrega de conteúdo de ponta a ponta em escala, a empresa habilita mais de nove mil eventos ao vivo, 700 canais de TV e 60 mil horas de conteúdo ao vivo, alcançando mais de dois bilhões de fãs de esportes em todo o mundo. Para saber mais sobre os serviços de mídia e entretenimento da Tata Communications, acesse https://www.tatacommunications.com/media-entertainment/.

Sobre o Eclat Media Group

O Eclat Media Group é líder em mídia esportiva na Coreia do Sul. Constituído em 2004, o Eclat Media Group atende à Premier League, UEFA Champions League, La Liga, Serie A, MLB, NBA, UFC e outras propriedades esportivas globais de primeira linha na Coreia do Sul, por meio de seus sete canais esportivos sob o nome "SPOTV", e a primeira plataforma OTT baseada em assinatura da Coreia do Sul", a "SPOTV NOW". Além disso, a Eclat também publica a revista impressa Golf Digest Korea e o jornal eletrônico SPOTV NEWS, opera uma empresa de representação de mídia publicitária, a SPOTV Connect, e a empresa de relações pública Konnectivity, entre outras empresas.

Sobre a SPOTV

A SPOTV é uma subsidiária do Eclat Media Group da Coreia do Sul. Como subsidiária no Sudeste Asiático, a empresa está registrada e sediada em Singapura desde outubro de 2021. O grupo administra a rede esportiva número um na Coreia do Sul, a SPOTV, e tem outras linhas de negócios, como impressão, publicidade e RP. A SPOTV administra dois canais de esportes regionais, o SPOTV e o SPOTV2, e atualmente está presente em territórios do Sudeste Asiático e em territórios selecionados do leste asiático, como Indonésia (MNV Vision Networks, Telkom Group), Tailândia (Truevisions), Singapura (Singtel, StarHub), Malásia (Astro, Unifi TV), Macau (Macau Cable TV), Mongólia (Univision) e Filipinas (SkyCable). Sua plataforma de streaming, a SPOTV NOW, está programada para ser lançada em 2022. Ela transmite propriedades esportivas de renome mundial como MotoGP, Wimbledon, US Open (tênis), The Open Championships e eventos da Federação Mundial de Tênis de Mesa e Badminton.

A SPOTV tem como objetivo ser uma plataforma inclusiva e dinâmica que envolva profundamente os fãs asiáticos de esportes.

Sobre a Tata Communications

Parte do Tata Group, a Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) é uma facilitadora global de ecossistemas digitais que impulsiona a atual economia digital de rápido crescimento em mais de 190 países e territórios. Liderando com confiança, ela possibilita a transformação digital de empresas em todo o mundo com soluções colaborativas e conectadas, conectividade central e de última geração, soluções de hospedagem em nuvem e de segurança e serviços de mídia. Trezentas das empresas da Fortune 500 são seus clientes, e ela conecta empresas a 80% dos gigantes da nuvem do mundo. Para mais informações, acesse www.tatacommunications.com

Declarações prospectivas e de advertências

Certas palavras e declarações neste comunicado sobre a Tata Communications e suas perspectivas e outras declarações, inclusive aquelas relacionadas à expectativa de posição financeira da Tata Communications, sua estratégia de negócios, o desenvolvimento futuro das operações da Tata Communications e a economia geral na Índia, são declarações prospectivas. Essas declarações envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, incluindo financeiros, regulatórios e ambientais, bem como aqueles relacionados ao crescimento e projeções de tendências do setor, o que pode fazer com que resultados reais, desempenho ou realizações da Tata Communications ou resultados do setor sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por essas declarações prospectivas. Os fatores importantes que podem levar resultados reais, desempenho ou as conquistas a diferir materialmente dessas declarações prospectivas incluem, entre outros, não aumentar o volume de tráfego na rede da Tata Communications; não desenvolver novos produtos e serviços que atendam às demandas dos clientes e gerem margens aceitáveis; não concluir com sucesso os testes comerciais de novas tecnologias e sistemas de informação para dar suporte a novos produtos e serviços, incluindo serviços de transmissão de voz; não estabilizar ou reduzir a taxa de compressão de preços em determinados serviços de comunicação da empresa; não integrar aquisições estratégicas e mudanças nas políticas ou regulamentos governamentais da Índia e, em particular, mudanças relacionadas à administração do setor da Tata Communications; e, em geral, a economia, as condições comerciais e de crédito na Índia. Fatores adicionais que podem fazer com que resultados, desempenho ou realizações reais sejam materialmente diferentes dessas declarações prospectivas, muitos dos quais não são controlados pela Tata Communications, incluem, mas não estão limitados a, esses fatores de risco discutidos nos Relatórios anuais da Tata Communications Limited.

Os relatórios anuais da Tata Communications Limited estão disponíveis em www.tatacommunications.com. A Tata Communications não tem nenhuma obrigação e se isenta expressamente de qualquer obrigação, de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas.

© 2022 Tata Communications Ltd. Todos os direitos reservados.

TATA COMMUNICATIONS e TATA são marcas comerciais ou marcas registradas da Tata Sons Private Limited na Índia e em determinados países.

FONTE Tata Communications

SOURCE Tata Communications