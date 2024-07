eClerx GenAI360-Plattform gewinnt Silver Globee® Award for Technology 2024

LONDON, 25. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Wie eClerx Services Ltd (ECLERX.NS) (eClerx) heute mitteilte, ist seine GenAI360-Plattform bei den 19. jährlich vergebenen Globee® Awards for Technology 2024 zum Silver-Gewinner für KI-Innovation ernannt worden.

Mehr als 1.700 Nominierungen wurden für den Award eingereicht. Die Globee® Awards for Technology sind ein prestigeträchtiges Programm, mit dem herausragende Leistungen und Innovationen in der Technologiebranche ausgezeichnet werden.

Die eClerx GenAI360-Plattform konzentriert sich auf Content, virtuelle Kundenbetreuung, Code-Automatisierung und Erkenntnisse für verschiedene Geschäftsanforderungen. Durch die Integration erweiterter Foundation-Modelle liefert GenAI360 den Anwendern bei verschiedenen Anwendungsfällen mehr Effizienz und Kreativität.

„Wir sind begeistert und fühlen uns geehrt, diese Anerkennung durch die Globee® Awards zu erhalten", kommentiert Sanjay Kukreja, Global Head of Technology bei eClerx. „Diese Silber-Auszeichnung ist ein Beweis für unser Engagement, innovative Lösungen zu liefern, die die neuesten Technologien nutzen und Unternehmen zu mehr Effizienz, Qualität und besseren Erkenntnissen verhelfen. Sie spiegelt unser Engagement für kontinuierliche Innovation und herausragende Technologie wider."

San Madan, President der Globee Awards, fügt an: „Herzlichen Glückwunsch an alle überragenden Gewinner der Globee Awards for Technology 2024. Mit Ihren bahnbrechenden Innovationen und Ihrem unermüdlichen Einsatz haben Sie einen neuen Standard für Spitzenleistungen in der Technologie gesetzt. Bei den Globee Awards feiern wir mit Stolz Ihre bemerkenswerten Leistungen und freuen uns darauf, zu erleben, wie Sie weiterhin die Welt verändern werden. Sie werden weiterhin die Grenzen des Möglichen ausloten und uns alle inspirieren."

Dies ist die zweite von zwei Auszeichnung, die die Plattform im Jahr 2024 erhalten hat. Im Januar wurde die eClerx GenAI360-Plattform zum Gewinner der BIG Innovation Awards 2024 gekürt, einer jährlichen Auszeichnung der Business Intelligence Group.

Weitere Informationen finden Sie unter https://eclerx.com/genai360-platform/

Informationen zu eClerx

eClerx bietet Geschäftsprozessmanagement-, Automatisierungs- und Analysedienste für eine Reihe von Fortune 2000-Unternehmen an, darunter einige der weltweit führenden Unternehmen aus Branchen wie Finanzdienstleistungen, Kommunikation, Einzelhandel, Mode, Medien und Unterhaltung, Fertigung, Touristik und Freizeit sowie Technologie. eClerx wurde 2000 gegründet und wird heute sowohl an der Bombay als auch an der National Stock Exchange of India gehandelt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 16.800 Mitarbeiter in Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Kanada, den Niederlanden, den Philippinen, Singapur, Thailand und den USA.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eClerx.com.

Pressekontakt

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/535909/eClerx_Logo.jpg