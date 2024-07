La plateforme GenAI360 d'eClerx remporte l'argent aux Globee® Awards for Technology 2024

LONDRES, 25 juillet 2024 /PRNewswire/ -- eClerx Services Ltd (ECLERX.NS) eClerx a annoncé aujourd'hui que sa plateforme GenAI360 avait remporté l'argent pour l'innovation en matière d'IA lors de la 19e édition annuelle des Globee® Awards for Technology.

Plus de 1 700 candidatures ont été reçues pour ce prix. Les Globee® Awards for Technology sont un programme renommé qui célèbre les réalisations et les innovations exceptionnelles dans l'ensemble du secteur technologique.

La plateforme GenAI360 d'eClerx est axée sur le contenu, le service à la clientèle virtuel, l'automatisation des codes et la connaissance des divers besoins de l'entreprise. En intégrant des modèles de base avancés, GenAI360 améliore l'efficacité et la créativité des utilisateurs dans de nombreux cas d'utilisation.

" Nous sommes ravis et honorés de recevoir cette reconnaissance des Globee® Awards ", a déclaré Sanjay Kukreja, responsable mondial de la technologie chez eClerx. " Cette médaille d'argent témoigne de notre engagement à fournir des solutions innovantes en tirant parti des technologies les plus récentes afin de permettre aux entreprises d'améliorer leur efficacité, leur qualité et leur connaissance du marché. Il reflète notre attachement à l'innovation continue et à l'excellence technologique ".

Le président des Globee Awards, San Madan, a ajouté : " Félicitations à tous les lauréats exceptionnels des Globee Awards for Technology 2024. Vos innovations révolutionnaires et votre dévouement sans faille ont établi une nouvelle norme d'excellence dans les technologies partout dans le monde. Aux Globee Awards, nous sommes fiers de célébrer vos réalisations remarquables et nous nous réjouissons d'être les témoins de l'effet transformateur que vous continuerez d'avoir dans le monde. Continuez à repousser les limites du possible et à nous inspirer tous ".

Ce prix est le deuxième des deux prix remportés par la plateforme en 2024. En janvier, la plateforme GenAI360 d'eClerx a été sélectionnée comme lauréate des BIG Innovation Awards 2024, un prix annuel décerné par le Business Intelligence Group.

Pour plus d'informations, consultez le site https://eclerx.com/genai360-platform/

À propos d'eClerx

eClerx fournit des services de gestion, d'automatisation et d'analyse des processus d'entreprise à plusieurs entreprises figurant au classement Fortune 2000, dont quelques-unes des plus grandes sociétés mondiales de services financiers, de communication, de vente au détail, de mode, de médias et de divertissement, de fabrication, de voyages et de loisirs, et de technologie. Créée en 2000, eClerx est aujourd'hui cotée à la Bourse de Bombay et à la Bourse nationale de l'Inde. L'entreprise emploie plus de 16 800 personnes en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, en Inde, en Italie, aux Pays-Bas, aux Philippines, à Singapour, en Thaïlande, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Pour plus d'informations, consultez le site www.eClerx.com.

Contact presse

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/535909/eClerx_Logo.jpg