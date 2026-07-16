ECN lance ABM Matcher, qui intègre le marketing axé sur les comptes (ABM) à l'affichage numérique hors domicile (DOOH) haut de gamme dans les espaces de bureau

Ce nouvel outil de planification permet aux annonceurs d'identifier où ils peuvent toucher leurs comptes cibles au sein du 1er réseau DOOH spécialiste des bureaux en Europe.

LONDRES, 16 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Executive Channel Network (ECN), leader spécialiste du bureau (DOOH) en Europe vient de lancer ABM Matcher, un nouvel outil de planification au service des annonceurs et des agences qui permet de tester leurs listes de comptes cibles avec les audiences premium d'ECN adressées dans les bureaux au Royaume-Uni, en France et en Allemagne.

Alors que les marques continuent de privilégier une stratégie axée sur les audiences et le marketing basé sur les comptes (ABM), ABM Matcher crée un pont entre le ciblage numérique et les médias traditionnels. Les annonceurs et les agences peuvent télécharger en toute sécurité leurs listes de comptes cibles et ainsi identifier les entreprises qui sont alignées avec les audiences d'ECN.

Cette fonctionnalité leur permet d'identifier des opportunités, d'interagir avec des professionnels et des décideurs d'entreprise dans des environnements de travail haut de gamme.

Disponible sur le tout nouveau site web d'ECN, ABM Matcher fait partie d'une suite plus large de ressources de mediaplanning conçues pour faciliter la prise de décisions objective pour la mise en place de campagnes. La plateforme propose également des analyses d'audience, des ressources programmatiques, des données géolocalisées et un certain nombre d'études.

Les annonceurs peuvent ainsi en un point d'entrée unique découvrir toutes les capacités d'ECN et son réseau premium de médias en environnement de travail.

ECN touche les audiences professionnelles dans des immeubles de bureaux haut de gamme au Royaume-Uni, en France et en Allemagne.

ECN, est le seul media DOOH qui permet aux marques d'entrer en contact avec les décideurs au sein d'environnements de travail où l'attention est forte.

En associant l'analyse d'audiences à des outils de planification, ECN accompagne les annonceurs qui sont à la recherche de moyens plus fiables et fondés sur les données vérifiées de toucher des audiences professionnelles.

Charles Parry-Okeden, PDG monde d'ECN, a déclaré :

« Le marketing axé sur les comptes est devenu une stratégie incontournable pour de nombreux annonceurs B2B, mais l'intégration de ces principes dans la planification de la publicité extérieure n'a pas toujours été aisée.

ABM Matcher change la donne. Il offre aux annonceurs un moyen simple de comprendre dans quelle mesure leurs comptes cibles sont alignés avec nos audiences de bureau. ABM Matcher aide les annonceurs à prendre des décisions en matière de mediaplanning de manière plus rationnelle en amont du lancement de leurs campagnes.

Grâce aux ressources de planification disponibles sur notre nouveau site web, nous permettons aux marques et aux agences d'exploiter plus facilement le potentiel des espaces de bureau haut de gamme et d'entrer en contact avec les décideurs professionnels dans un environnement où l'attention est à son plus haut niveau.

Ce lancement montre qu'ECN investit en permanence dans l'analyse d'audience. La synergie entre outils de planification et technologie, renforce la position d'ECN en tant que leader européen des médias en environnement de bureau tout en répondant à la demande croissante de solutions publicitaires axées des ciblages d'audiences et fondées sur les données.

Découvrez ABM Matcher : www.executivechannelnetwork.com.

À propos d'Executive Channel Network :

ECN est le premier diffuseur européen de médias numériques hors domicile destinés aux environnement de travail et touche des audiences professionnelles dans des immeubles de bureaux haut de gamme au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Grâce à sa connaissance des audiences et à ses capacités programmatiques, ECN aide les marques à entrer en contact avec les professionnels et les décideurs.

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