Eco-dynamic Tech präsentiert die weltweit erste farbige Solarmarkise: Artpiece for RV 1000W

BUFFALO GROVE, Illinois, 13. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Eco-dynamic, ein Technologieunternehmen mit Sitz in den USA, das sich die Kraft der Sonne zunutze machen und erneuerbare Energien neu definieren will, stellt ein innovatives Produkt vor: „Artpiece for RV 1000W", die weltweit erste farbige, motorisierte und aufrollbare Solarmarkise, die Wohnmobilnutzern dank ihrer Solarstromversorgung mehr Möglichkeiten für ein angenehmes Ambiente bietet. Das Unternehmen gibt bekannt, dass eine offizielle Markteinführungsveranstaltung auf der „All in CARAVANING 2023"-Messe am 17. Juni in Peking stattfinden wird.

Artpiece for RV 1000W kombiniert Solarstromversorgung und Sonnenschutz in einer Lösung, der revolutionären „Solar Awning", und revolutioniert damit das Angebot für Wohnmobilisten. Statt Stoff als Markisenmaterial zu verwenden, integriert die Lösung auf innovative Weise leichte, um 360° aufrollbare, flexible HJT-Solarmodule und macht dadurch den regelmäßigen Stoffwechsel unnötig.

Das Besondere daran ist die KALAFLEX-Technologie von Eco-dynamic, die die Solarzellen mit lebendigen, farbenfrohen Mustern versieht, die niemals verblassen. So fügt sich Artpiece for RV 1000W nahtlos in das elegante Erscheinungsbild der Wohnmobile ein und wird zum unverzichtbaren dekorativen Element für einen hochwertigen Camping-Lifestyle.

„Solarprodukte sollten nicht nur praktische Ausrüstung, sondern auch ein glanzvolles Kunstwerk sein. Wir sind seit über 20 Jahren in der Solarbranche tätig und haben es uns zur Aufgabe gemacht, ästhetische Kreativität in das Design nachhaltiger Solarlösungen für den Außenbereich und für Haushalte zu integrieren, um die Erfahrung unserer Kunden auf ein neues Niveau zu heben. Artpiece ist unsere erste Produktlinie und nun auch die einzige Solarlösung mit bunten Mustern weltweit", erklärte Michael Soon, VP of Business Development bei Eco-dynamic Tech.

Artpiece for RV 1000W ist dafür konzipiert, den Bedarf an netzunabhängiger Energie zu decken und eine Leistung von etwa 1000 W zu erzeugen (je nach Qualität des Sonnenlichts). Sie ist robust für den Einsatz im Freien und mit einem Elektromotor ausgestattet, der es den Benutzern ermöglicht, sie in Sekundenschnelle per Fernbedienung auszufahren. Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt auch nachts für Beleuchtung.

Eco-dynamic Tech bietet jetzt einen Frühbucherrabatt von 25 % für Vorbestellungen sowie Geschenke auf der offiziellen Website (www.econamictech.com) an.

Informationen zu Econamic Tech

Econamic Tech ist ein technologieorientiertes Unternehmen mit bahnbrechenden Patenten für Solartechnik, das sich der Nutzung der Kraft der Sonne und der Neudefinition erneuerbarer Energien verschrieben hat und den Firmen-Markennamen „Eco-dynamic" verwendet. Das zentrale technische Team des Unternehmens ist seit über 20 Jahren in der Branche tätig und hat sich darauf spezialisiert, diese wertvolle Ressource für jeden Haushalt leicht zugänglich, nachhaltig und nutzbar zu machen.

