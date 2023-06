Eco-dynamic Tech s'apprête à dévoiler le premier auvent solaire coloré au monde : Artpiece for RV 1000W

BUFFALO GROVE, Illinois, 14 juin 2023 /PRNewswire/ -- Eco-dynamic, une société américaine axée sur la technologie et visant à exploiter la puissance du soleil et à redéfinir les énergies renouvelables, présente un produit innovant, « Artpiece for RV 1000W », le premier auvent solaire coloré, motorisé et enroulable au monde, pour offrir davantage de possibilités et d'ambiances de couleurs aux camping-caristes grâce à son alimentation solaire. La société annonce qu'un événement officiel de lancement aura lieu au salon All in CARAVANING 2023 le 17 juin à Pékin.

Artpiece for RV 1000W change la vie des camping-caristes en combinant l'alimentation solaire et la protection solaire en une seule solution : l'auvent solaire révolutionnaire. Au lieu d'utiliser un matériau en tissu, l'auvent intègre de manière innovante des modules solaires HJT légers, flexibles et enroulables à 360° et élimine les remplacements de tissu.

Il se distingue grâce à la technologie KALAFLEX d'Eco-Dynamic, qui imprègne les cellules solaires de motifs colorés dynamiques qui ne s'estompent jamais, permettant à l'Artpiece for RV 1000W de se fondre parfaitement dans le style chic des camping-cars et de servir d'élément décoratif essentiel pour une expérience de camping de haute qualité.

« Un produit solaire ne devrait pas être seulement un équipement pratique, il peut aussi être une brillante œuvre d'art. Grâce à notre expertise dans l'industrie solaire depuis plus de 20 ans, nous nous engageons à intégrer la créativité esthétique dans la conception de solutions solaires durables à l'extérieur et à domicile, portant ainsi l'expérience des clients au niveau supérieur. Artpiece est notre première ligne de produits et désormais la seule et unique solution solaire avec des motifs colorés dans le monde entier », a déclaré Michael Soon, vice-président du développement commercial d'Eco-dynamic Tech.

Afin de répondre aux besoins d'énergie hors réseau, Artpiece for RV 1000W est conçu pour générer environ 1000 W de puissance (en fonction de la qualité d'ensoleillement). Il est suffisamment robuste pour tenir dans les environnements de plein air difficiles et équipé d'un moteur électrique permettant aux utilisateurs de le déployer en quelques secondes à l'aide de la télécommande. Les lumières LED intégrées fournissent également de l'éclairage pour les nuits en camping-car.

Eco-dynamic Tech offre aujourd'hui une réduction de 25 % pour les précommandes passées sur son site web officiel (www.econamictech.com) ainsi que des cadeaux.

À propos

Econamic Tech est une société axée sur la technologie avec des brevets de technologie solaire révolutionnaires conçus pour exploiter la puissance du soleil et pour redéfinir les énergies renouvelables, sous la marque commerciale « Eco-dynamic ». Son équipe technique clé dispose d'une expérience industrielle approfondie de plus de 20 ans et s'attache à rendre cette précieuse ressource facilement accessible, durable et agréable pour tous les foyers.

